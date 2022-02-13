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    Обе команды будут забивать

    «Дженоа» — «Салернитана». Прогноз, ставка (к. 1.96) на футбол, чемпионат Италии, 13 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Салернитана»
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    Надим Амири
    «Дженоа» на своём поле сыграет против «Салернитаны» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 13 февраля, начало — 17:00 (мск). «Дженоа» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Февраля 2022 года
    Дженоа
  • Генуя
    •  Дженоа 17:00 Салернитана Салернитана
  • Италия. Серия А
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    «Дженоа»

    «Грифоны» распологается в зоне вылета занимая 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 14 очков за 24 тура. Команда смогла забить в ворота соперников 20 раз, а в свои пропустила — 45.

    В этом сезоне своими достижениями команда похвастаться не может, так как на сегодня лишь у нее одной единственная победа. А это ровно в десять раз меньше, чем за прошлый сезон. Проигранных матчей у «Дженоа» одинаковое количество, что домашних, что выездных.

    Коэффициенты матча Дженоа — Салернитана

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.30
  • Ставка
    •

    В Серии А после разгромного поражения от «Фиорентины» со счётом 6:0 «Дженоа» провёл два ничейных поединка с «Удинезе» (0:0) и «Ромой» (0:0).

    В 1/8 финала кубка Италии «Дженоа» вылетел после поражения от «Милана», команда проиграла в дополнительное время со счётом 3:1.

    В этом матче команде не помогут Маттиа Бани и Лео Остигард.

    «Салернитана»

    Подопечные Стефано Колантуоно являются главными аутсайдерами Серии А занимая последнее 20-е место в турнирной таблице набрав всего 11 очков за 23 матча.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Салернитана» смогла 1 раз переиграть своего соперника, 1 раз довольствовалась ничейным результатом и 8 раз уступала своим оппонентам.

    В чемпионате Италии «Салернитана» несколько туров назад обыграла «Верону» на выезде со счётом 1:2, после этого потерпела два поражения от «Лацио» (0:3) и «Наполи» (4:1). А в последнем туре команда встречалась со «Специей» на домашнем стадионе, матч закончился результативной ничьей 2:2.

    Из кубка Италии «Салернитана» вылетела от нынешнего соперника «Дженоа» минимально уступив со счётом 1:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Дженоа» в этом матче можно поставить за 1.87, ничью букмекеры предлагают взять за 3.72, а победу «Салернитаны» — за 4.50.

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    Прогноз — В этом поединке стоит ждать голов с обеих сторон. Противники запредельно мотивированы на достижение успеха, и есть все основания думать, что их выяснение отношений пройдёт в упорной борьбе.

    Ставка — Обе команды забьют за 1.96.

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    «Дженоа» — «Салернитана»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 13.02.2022. Прогнозы на футбол. Обе команды будут забивать
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