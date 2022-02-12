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    Зацепится ли «Гройтер Фюрт» за борьбу за выживание?

    «Гройтер Фюрт» — «Герта». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, чемпионат Германии, 12 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гройтер Фюрт» — «Герта»
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    «Гройтер Фюрт» идет на последнем месте
    «Гройтер Фюрт» на своём поле сыграет против «Герты» в рамках 22-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 12 февраля 2022 года в 17:30 мск. «Гройтер Фюрт» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гройтер Фюрт»

    «Гройтер Фюрт» является худшей командой Бундеслиги и уже сейчас остается мало сомнений в том, что клуб покинет элитный дивизион после этого сезона.

    Команда набрала всего 10 очков. Отрыв от 15 места, которое дает право остаться в Бундеслиге, равно как и от 16-го в зоне плей-офф, составляет 12 очков.

    До прошлого тура коллектив не проигрывал четыре матча подряд. Три встречи завершились ничейным результатами — «Аугсбург» (0:0), «Штутгарт» (0:0) и «Арминия» (2:2), одна — победой над «Майнцем» (2:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Тем не менее, в последней игре Бундеслиге клуб потерпел разгромное поражение на выезде с результатом 1:4.

    «Герта»

    «Герта» занимает 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Германии набрав 23 очка. Команда смогла забить в ворота соперника 23 гола, а в свои пропустила 43 мяча за этот сезон.

    За последние 11 матчей во всех турнирах «Герта» пять раз терпела поражения от своих соперников, четыре раза довольствовалась ничьей и два раза смогла одержать поеду.

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    • В Бундеслиге после встречи с дортмундской «Боруссией» где «Герта» смогла одержать победу на домашней арене 3:2, команда больше не выигрывала. В целом ее серия без побед составляет пять матчей.

    В матче с «Кёльном» было поражение 1:3, после этого с «Вольфсбургом» команды разошлись ничьей — 0:0. Также в чемпионате «Герта» разгромно уступила «Баварии» 1:4 и разошлась миром 1:1 с «Бохумом».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.

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    «Гройтер Фюрт» — «Герта»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. Зацепится ли «Гройтер Фюрт» за борьбу за выживание?
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