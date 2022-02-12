«Гройтер Фюрт»
«Гройтер Фюрт» является худшей командой Бундеслиги и уже сейчас остается мало сомнений в том, что клуб покинет элитный дивизион после этого сезона.
Команда набрала всего 10 очков. Отрыв от 15 места, которое дает право остаться в Бундеслиге, равно как и от 16-го в зоне плей-офф, составляет 12 очков.
До прошлого тура коллектив не проигрывал четыре матча подряд. Три встречи завершились ничейным результатами — «Аугсбург» (0:0), «Штутгарт» (0:0) и «Арминия» (2:2), одна — победой над «Майнцем» (2:1).
Тем не менее, в последней игре Бундеслиге клуб потерпел разгромное поражение на выезде с результатом 1:4.
«Герта»
«Герта» занимает 14-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Германии набрав 23 очка. Команда смогла забить в ворота соперника 23 гола, а в свои пропустила 43 мяча за этот сезон.
За последние 11 матчей во всех турнирах «Герта» пять раз терпела поражения от своих соперников, четыре раза довольствовалась ничьей и два раза смогла одержать поеду.
В Бундеслиге после встречи с дортмундской «Боруссией» где «Герта» смогла одержать победу на домашней арене 3:2, команда больше не выигрывала. В целом ее серия без побед составляет пять матчей.
В матче с «Кёльном» было поражение 1:3, после этого с «Вольфсбургом» команды разошлись ничьей — 0:0. Также в чемпионате «Герта» разгромно уступила «Баварии» 1:4 и разошлась миром 1:1 с «Бохумом».
Прогноз и ставки
Букмекеры логично отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,37.
Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.