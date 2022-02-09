В четвертьфинале Кубка Италии «Милан» сыграет с «Лацио» на стадионе «Сан-Сиро». Матч запланирован на 9 февраля 23:00 мск. «Милан» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» подходит к матчу с «Лацио» на эмоциональном подъеме, так как выиграл дерби с «Интером». Коллектив Стефано Пиоли победил со счетом 2:1 в матче 24 тура Серии А. Героем встречи стал Оливье Жиру, который оформил дубль.

Перед этим миланцы сыграли в нулевую ничью с «Ювентусом» и проиграли «Специи» со счетом 1:2. За 6 поединков 2022 года это была первая неудача команды.

Коэффициенты матча Милан — Лацио 1 1.82 X 3.95 2 4.05 Ставка

В Кубке Италии «Милан» стартовал с победы над «Дженоа». Правда с ней пришлось помучиться. Хозяева отыгрались в конце встречи и вырвали путевку в четвертьфинал во время овертаймов.

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Пиоли не может рассчитывать на Златана Ибрагимовича и Симона Кьера. Под вопросом Анте Ребич.

«Лацио»

Что касается «Лацио», то команда подошла к матчу с серией без поражений — 2 победы и ничья в Серии А, а также победа в Кубке Италии. Обо всем по порядку.

«Лациале» разгромили «Салернитану» 3:0 и «Фиорентину» с тем же счетом в чемпионате Италии. С «Аталантой» справится не удалось. «Римлянам» пришлось довольствоваться нулевой ничьей.

Кубок Италии начался для гостей с непростого поединка против «Удинезе». Путевку в следующий раунд «Лацио» вырвал в дополнительное время. На 106 минуте встречи гол забил Чиро Иммобиле, который и стал решающим.

Для «Лацио» «Сан-Сиро» — непростой стадион. На нем команда проиграла 4 из 5 последних выездов.

Прогноз и ставка

За победу «Милана» дают 1.85. На «Лацио» букмекеры предлагают 4.10. На проход можно поставить с коэффициентами 1.47 и 2.85 соответственно.

Обе команды имеют неплохие результаты перед этой игрой. Однако «Милан» в последних играх противостоял «Юве» и «Интеру». С «Интером» «россонери» сыграли отлично, перевернув ход событий с ног на голову.

Во-первых, рекомендуем поставить на тотал больше 2.5 за 1.80. Очные встречи команд часто приносят по 3 гола как минимум.

Кроме этого можно поставить на победу «Милана». Для «Лацио» «Сан-Сиро» — неудачное место.