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    «МЮ» потеряет очки на поле «Бернли»?

    «Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз, ставки (к. 2.51) на футбол, чемпионат Англии, 8 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Манчестер Юнайтед»
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    «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Бернли» в 24-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 23:00 мск. «Бернли» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Февраля 2022 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 23:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    «Бернли»

    «Бернли» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав пока лишь 13 очков. Но тут важно учитывать, что команда Шона Дайча успела провести только 19 матчей.

    Несколько дней назад «Бернли» сыграл вничью с «Уотфордом». Встреча завершилась со счетом 0:0.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Манчестер Юнайтед

  • 1
  • 6.00
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.55
  • Ставка
    •

    Перед этим такой же результат был зафиксирован в гостевой встрече с лондонским «Арсеналом».

    Календарь и таблица АПЛ

    При этом «Бернли» ни разу не побеждал в девяти предыдущих матчах АЛЛ, шесть из которых завершились вничью (0:0 было в четыре случаях).

    «Бернли» ни разу не проигрывал в пяти предыдущих матчах на своем поле.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» находится на четвертой строчке, набрав в 22-х матчах 38 очков.

    Февраль «МЮ» начал с сенсационного поражения от «Мидлсбро» в Кубке Англии. «Красные дьяволы» доминировали всю игру, в том числе в овертайме, но соперник в итоге вырвал победу в серии пенальти.

    В АПЛ после отставки Оле-Гуннара Сульшера «МЮ» провел уже десять матчей и потерпел лишь одно поражение.

    Все прогнозы на АПЛ

    Во второй половин января команда Ральфа Рангника сыграла вничью с «Астон Виллой» и одержала победы над «Брентфордом» и «Вест Хэмом».

    Три из пяти предыдущих матчей «МЮ» в гостях завершились вничью.

    Прогноз и ставка

    На «Бернли» в этом матче можно поставить за 5.95, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 1.60.

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    «МЮ» ждет тяжелейшая игра против физически очень мощного соперника. «Бернли» вполне по силам выстоять и как минимум не проиграть.

    Ставка — победа «Бернли» или ничья за 2.51. Хозяева будут настроены только на разрушение в предстоящей игре, и для гостей это станет большой проблемой.

    Также можно рассмотреть ставку на гол «Бернли» за 1.72. У команды Дайча будет возможность контратаковать.

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    «Бернли» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 08.02.2022. Прогнозы на футбол. «МЮ» потеряет очки на поле «Бернли»?
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