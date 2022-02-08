«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Бернли» в 24-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 23:00 мск. «Бернли» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

«Бернли» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав пока лишь 13 очков. Но тут важно учитывать, что команда Шона Дайча успела провести только 19 матчей.

Несколько дней назад «Бернли» сыграл вничью с «Уотфордом». Встреча завершилась со счетом 0:0.

Коэффициенты матча Бёрнли — Манчестер Юнайтед 1 6.00 X 4.05 2 1.55 Ставка

Перед этим такой же результат был зафиксирован в гостевой встрече с лондонским «Арсеналом».

Календарь и таблица АПЛ

При этом «Бернли» ни разу не побеждал в девяти предыдущих матчах АЛЛ, шесть из которых завершились вничью (0:0 было в четыре случаях) .

«Бернли» ни разу не проигрывал в пяти предыдущих матчах на своем поле.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» находится на четвертой строчке, набрав в 22-х матчах 38 очков.

Февраль «МЮ» начал с сенсационного поражения от «Мидлсбро» в Кубке Англии. «Красные дьяволы» доминировали всю игру, в том числе в овертайме, но соперник в итоге вырвал победу в серии пенальти.

В АПЛ после отставки Оле-Гуннара Сульшера «МЮ» провел уже десять матчей и потерпел лишь одно поражение.

Все прогнозы на АПЛ

Во второй половин января команда Ральфа Рангника сыграла вничью с «Астон Виллой» и одержала победы над «Брентфордом» и «Вест Хэмом».

Три из пяти предыдущих матчей «МЮ» в гостях завершились вничью.

Прогноз и ставка

На «Бернли» в этом матче можно поставить за 5.95, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 1.60.

«МЮ» ждет тяжелейшая игра против физически очень мощного соперника. «Бернли» вполне по силам выстоять и как минимум не проиграть.

Ставка — победа «Бернли» или ничья за 2.51. Хозяева будут настроены только на разрушение в предстоящей игре, и для гостей это станет большой проблемой.

Также можно рассмотреть ставку на гол «Бернли» за 1.72. У команды Дайча будет возможность контратаковать.