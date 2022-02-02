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    В Old Firm Derby победят «кельты»

    «Селтик» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Шотландии, 2 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Селтик Прогнозы на Рейнджерс
    Прогноз и ставки на «Селтик» — «Глазго Рейнджерс»
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    Йосип Юранович
    «Селтик» сыграет на своем поле с «Глазго Рейнджерс» в рамках 22-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 22:45 мск. «Селтик» — «Глазго Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 02 Февраля 2022 года
    Селтик
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Селтик 22:45 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Шотландия. Премьер-лига
    •

    «Селтик»

    «Селтик» сейчас смотрится весьма прилично. Команда бьется за чемпионский титул, отставая от земляков из Глазго на два очка.

    Пятиматчевая победная серия также говорит о серьезности притязаний «кельтов». Вот только травма лидера атак Кего Фурухаси не позволит тренерскому штабу выставить полностью оптимальный состав.

    В минувшем туре чемпионата «Селтик» добыл три пункта. Причем минимальная виктория над «Данди Юнайтед» была добыта в самом эндшпиле встречи.

    Все прогнозы на футбол

    С «Глазго Рейнджерс» команда в последнее время играет крайне неудачно. Из пяти последних очных поединков «кельты» уступили четырежды при одном паритете.

    «Глазго Рейнджерс»

    Нынешний сезон для этого клуба успешным не назовешь. В чемпионате «рейнджеры» выступают блекловато и рискуют потерять лидерство.

    «Глазго Рейнджерс» потерял важнейшие очки в минувшем туре. Упущенная победа над «Росс Каунти» (3:3) может аукнуться на финише.

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    • А вот с атакой у команды дела обстоят весьма неплохо. Альфредо Морелос забил 8 мячей в чемпионате, но наверняка улучшит свои показатели.

    Наверняка в этом поединке команда будет стараться разжиться очками. Проигрывать в Old Firm Derby нельзя, ведь в таком случае «рейнджеры» потеряют лидерство.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Селтик» за 2.15, на ничью за 3.00, а на «Глазго Рейнджерс» — за 3.80.

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    «Селтик» имеет пятиматчевую победную серию.

    «Глазго Рейнджерс» неплохо атакует, но в последних матчах выглядит не лучшим образом.

    «Кельты» давно не обыгрывали земляков, и явно мотивированы оказаться на вершине. Наши прогноз и ставка — Победа «Селтика» с коэффициентом 2.15.

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    «Селтик» — «Глазго Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 02.02.2022. Прогнозы на футбол. В Old Firm Derby победят «кельты»
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