«Селтик» сыграет на своем поле с «Глазго Рейнджерс» в рамках 22-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 22:45 мск. «Селтик» — «Глазго Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Селтик»

«Селтик» сейчас смотрится весьма прилично. Команда бьется за чемпионский титул, отставая от земляков из Глазго на два очка.

Пятиматчевая победная серия также говорит о серьезности притязаний «кельтов». Вот только травма лидера атак Кего Фурухаси не позволит тренерскому штабу выставить полностью оптимальный состав.

В минувшем туре чемпионата «Селтик» добыл три пункта. Причем минимальная виктория над «Данди Юнайтед» была добыта в самом эндшпиле встречи.

Все прогнозы на футбол

С «Глазго Рейнджерс» команда в последнее время играет крайне неудачно. Из пяти последних очных поединков «кельты» уступили четырежды при одном паритете.

«Глазго Рейнджерс»

Нынешний сезон для этого клуба успешным не назовешь. В чемпионате «рейнджеры» выступают блекловато и рискуют потерять лидерство.

«Глазго Рейнджерс» потерял важнейшие очки в минувшем туре. Упущенная победа над «Росс Каунти» (3:3) может аукнуться на финише.

А вот с атакой у команды дела обстоят весьма неплохо. Альфредо Морелос забил 8 мячей в чемпионате, но наверняка улучшит свои показатели.

Наверняка в этом поединке команда будет стараться разжиться очками. Проигрывать в Old Firm Derby нельзя, ведь в таком случае «рейнджеры» потеряют лидерство.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Селтик» за 2.15, на ничью за 3.00, а на «Глазго Рейнджерс» — за 3.80.

«Селтик» имеет пятиматчевую победную серию .

«Глазго Рейнджерс» неплохо атакует, но в последних матчах выглядит не лучшим образом.

«Кельты» давно не обыгрывали земляков, и явно мотивированы оказаться на вершине. Наши прогноз и ставка — Победа «Селтика» с коэффициентом 2.15.