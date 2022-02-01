В 22 тура шотландской Премьер-лиги «Ливингстон» примет «Сент-Джонстон» на поле «Тони Макарони Арена». Стартовый свисток дадут в 22:45 мск. «Ливингстон» — «Сент-Джонстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливингстон»

Клуб базируется на 8 позиции в зоне Премьершипа (зоны вылета). У него 26 очков. При этом победа даст команде шанс побороться за выход в первую шестерку.

За 23 тура «Ливингстон» выиграл лишь 7 матчей. Две победы команда одержала в последних трех турах. Она победила «Данди» (2:0) и «Хиберниан» (3:2). Между этим результатами поражение от «Рейнджерса» (0:1), которое стало 11 в сезоне.

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Дома «Ливингстон» выиграл имеет только 3 победы и по выступлениям на своем поле «львы» занимают предпоследнее место в турнире.

Тем не менее в домашних стенах хозяева не проигрывают уже 3 тура, имея 2 победы и ничью.

«Сент-Джонстон»

«Святые» находятся на дне таблицы с 15 очками. У них на игру меньше. Также у команде всего 3 победы — меньше, чем у кого-либо. За текущий отрезок сезона она проиграла 13 раз.

Гости уступили в 4 из 5 туров чемпионата и лишь раз набрали одно очко. В прошлом туре «Сент-Джонстон» сыграл вничью с «Данди» (0:0). До этого команда вылетела из Кубка Шотландии, проиграла «Хартс» (0:2) и «Селтику» (1:3).

Говоря о выездной серии команды, стоит упомянуть 4-матчевую череду неудач, в период которой она ни разу не смогла забить в ворота соперника.

Пять последних выездных игр турнира с участием коллектива заканчивались с тоталом меньше 2.5

Прогноз и ставка

Котировка на «Ливингстон» составляет 2.30, а на «Сент-Джонстон» — 3.35. За 3.15 букмекеры предлагают ничью.

Результаты гостей мягко говоря никакие. Особенно, если речь идет о выездных выступлениях. «Ливингстон» понимает, что 3 очка могут дать ему многое, поэтому будет стремиться к победе. Сейчас команда находится на подъеме, судя по результатам.