Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гвардиола пытается выиграть свою первую ЛЧ в «Сити»Лига чемпионов: фавориты и темные лошадки Даниил Медведев Надаль — величайший, но Медведев подарил ему титул своим пижонством Фрэнк Лэмпард Лэмпард спасет «Эвертон» от вылета, но не более того
  • 10:30
    • Скелетонисты Трегубов и Семенов не выступят на Олимпиаде в Пекине
  • 23:56
    • Сенегал победил Экваториальную Гвинею и вышел в полуфинал Кубка Африки
  • 23:29
    • СМИ: «Лацио» договорился об аренде Миранчука
  • 18:19
    • «Зенит» объявил о переходе Азмуна в «Байер»
  • 17:55
    • Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open
  • 17:34
    • «Зенит» объявил о переходе Алберто
    Все новости спорта

    «Ливингстон» будет бороться за выход в первую шестерку

    «Ливингстон» — «Сент-Джонстон». Прогноз (к. 2.30) и ставки на футбол, чемпионат Шотландии, 1 января 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Ливингстон» — «Сент-Джонстон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джек Фицватер
    В 22 тура шотландской Премьер-лиги «Ливингстон» примет «Сент-Джонстон» на поле «Тони Макарони Арена». Стартовый свисток дадут в 22:45 мск. «Ливингстон» — «Сент-Джонстон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 01 Февраля 2022 года
    Ливингстон
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Ливингстон 22:45 Ст. Джонстон Ст. Джонстон
  • Шотландия. Премьер-лига
    •

    «Ливингстон»

    Клуб базируется на 8 позиции в зоне Премьершипа (зоны вылета). У него 26 очков. При этом победа даст команде шанс побороться за выход в первую шестерку.

    За 23 тура «Ливингстон» выиграл лишь 7 матчей. Две победы команда одержала в последних трех турах. Она победила «Данди» (2:0) и «Хиберниан» (3:2). Между этим результатами поражение от «Рейнджерса» (0:1), которое стало 11 в сезоне.

    Все прогнозы на футбол

    Дома «Ливингстон» выиграл имеет только 3 победы и по выступлениям на своем поле «львы» занимают предпоследнее место в турнире.

    Тем не менее в домашних стенах хозяева не проигрывают уже 3 тура, имея 2 победы и ничью.

    «Сент-Джонстон»

    «Святые» находятся на дне таблицы с 15 очками. У них на игру меньше. Также у команде всего 3 победы — меньше, чем у кого-либо. За текущий отрезок сезона она проиграла 13 раз.

    Гости уступили в 4 из 5 туров чемпионата и лишь раз набрали одно очко. В прошлом туре «Сент-Джонстон» сыграл вничью с «Данди» (0:0). До этого команда вылетела из Кубка Шотландии, проиграла «Хартс» (0:2) и «Селтику» (1:3).

  • Лэмпард спасет «Эвертон» от вылета, но не более того
  • Как теперь проявит себя легенда «Челси»?
  • Вчера

    • Говоря о выездной серии команды, стоит упомянуть 4-матчевую череду неудач, в период которой она ни разу не смогла забить в ворота соперника.

    Пять последних выездных игр турнира с участием коллектива заканчивались с тоталом меньше 2.5

    Прогноз и ставка

    Котировка на «Ливингстон» составляет 2.30, а на «Сент-Джонстон» — 3.35. За 3.15 букмекеры предлагают ничью.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Результаты гостей мягко говоря никакие. Особенно, если речь идет о выездных выступлениях. «Ливингстон» понимает, что 3 очка могут дать ему многое, поэтому будет стремиться к победе. Сейчас команда находится на подъеме, судя по результатам.

    Хозяева выиграли в первом туре 3:0. Ожидаем от них победы и в этот раз. Ставка — победа «Ливингстона».

    Ещё прогнозы на спорт
    3.18
  • Прогноз на матч Эшторил — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ибица — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.22
  • Экспресс дня 31 января
  • Сегодня в 23:15
    •  2.23
  • Прогноз на матч Фамаликан — Арока
  • Футбол
  • Завтра в 00:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Детройт — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Оттава — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Торонто — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Япония — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Завтра в 13:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Карабах — Кешля
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи — Сабах
  • Футбол
  • Завтра в 18:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Суонси — Лутон Таун
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Сент-Миррен — Мотеруэлл
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Росс Каунти — Абердин
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Миллуолл — Престон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ливингстон» — «Сент-Джонстон»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 01.02.2022. Прогнозы на футбол. «Ливингстон» будет бороться за выход в первую шестерку
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры