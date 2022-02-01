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    В бакинском дерби победит «Нефтчи»

    «Нефтчи» — «Сабах». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок Азербайджана, 1 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтчи» — «Сабах»
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    Мамаду Кане
    «Нефтчи» сыграет на своем поле с «Сабахом» в рамках 1/4 финала Кубка Азербайджана. Матч пройдет 1 февраля, начало — в 18:45 мск. «Нефтчи» — «Сабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Кубок 01 Февраля 2022 года
    Нефтчи
  • Азербайджан. Кубок
    •  Нефтчи 18:45 Сабах Сабах
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Нефтчи»

    «Нефтчи» в текущем сезоне вряд ли вклинится в борьбу за чемпионский титул. А вот в Кубке Азербайджана бакинцы могут посостязаться за трофей.

    Лишь 3 текущее место в чемпионате говорит о явных проблемах. «Нефтчи» даже за вторую строчку придется бороться с «Габалой».

    «Нефтчи» в предыдущем раунде Кубка Азербайджана не участвовал. Бакинская ломанда лишь начинает свой путь, причем в качестве одного из фаворитов турнира.

    Все прогнозы на футбол

    С «Сабахом» бакинцы традиционно играют успешно. Из пяти последних матчей «Нефтчи» выиграл три раза при одной неудаче.

    «Сабах»

    Эта команда проводит чемпионат, словно на американских горках. После откровенно провального старта «Сабах» поднялся ближе к середине таблицы.

    Между тем, «Сабах» осенью был на подъеме. Причем земляки из «Нефтчи» были обыграны в формально выездном поединке (1:2).

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    • А вот в предыдущем раунде Кубка Азербайджана «Сабах» добыл уверенную викторию. Дома был разгромлен «Кяпаз» (3:0).

    Вот и в этих двух матчах «Сабах» будет стараться не ударить лицом в грязь. Да и кубковая непредсказуемость может сыграть свою роль.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.77, на ничью за 3.84, а на «Сабах» — за 4.02.

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    «Нефтчи» наверняка бросит большие силы на успех в Кубке.

    «Сабах» традиционно неудачно играет с земляками.

    «Нефтчи» постарается заглушить боль от неудач в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Фора «Нефтчи» -0.75 с коэффициентом 2.00.

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    «Нефтчи» — «Сабах»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 01.02.2022. Прогнозы на футбол. В бакинском дерби победит «Нефтчи»
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