«Нефтчи» сыграет на своем поле с «Сабахом» в рамках 1/4 финала Кубка Азербайджана. Матч пройдет 1 февраля, начало — в 18:45 мск. «Нефтчи» — «Сабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи»

«Нефтчи» в текущем сезоне вряд ли вклинится в борьбу за чемпионский титул. А вот в Кубке Азербайджана бакинцы могут посостязаться за трофей.

Лишь 3 текущее место в чемпионате говорит о явных проблемах. «Нефтчи» даже за вторую строчку придется бороться с «Габалой».

«Нефтчи» в предыдущем раунде Кубка Азербайджана не участвовал. Бакинская ломанда лишь начинает свой путь, причем в качестве одного из фаворитов турнира.

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С «Сабахом» бакинцы традиционно играют успешно. Из пяти последних матчей «Нефтчи» выиграл три раза при одной неудаче.

«Сабах»

Эта команда проводит чемпионат, словно на американских горках. После откровенно провального старта «Сабах» поднялся ближе к середине таблицы.

Между тем, «Сабах» осенью был на подъеме. Причем земляки из «Нефтчи» были обыграны в формально выездном поединке (1:2).

А вот в предыдущем раунде Кубка Азербайджана «Сабах» добыл уверенную викторию. Дома был разгромлен «Кяпаз» (3:0).

Вот и в этих двух матчах «Сабах» будет стараться не ударить лицом в грязь. Да и кубковая непредсказуемость может сыграть свою роль.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.77, на ничью за 3.84, а на «Сабах» — за 4.02.

«Нефтчи» наверняка бросит большие силы на успех в Кубке .

«Сабах» традиционно неудачно играет с земляками.

«Нефтчи» постарается заглушить боль от неудач в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Фора «Нефтчи» -0.75 с коэффициентом 2.00.