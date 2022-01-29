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    Догонит ли «Престон» «Бристоль Сити»?

    «Престон» — «Бристоль Сити». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Англии, 29 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Престон» — «Бристоль Сити»
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    «Престон» идет на 13 месте
    В 29-м туре английского Чемпионшипа «Престон» на своем поле сыграет с «Бристоль Сити». Встреча состоится 29 января и начнется в 18:00 по мск. «Престон» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Января 2022 года
    Престон Норт Энд
  • Англия. Чемпионшип
    •  Престон Норт Энд 18:00 Бристоль Сити Бристоль Сити
  • Англия. Чемпионшип
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    «Престон»

    «Престон» находится на 13-й строчке, набрав в 27-ми матчах 36 очков.

    Коллектив начал январь с гостевой победы над «Сток Сити» (2:1), после чего пока не выигрывал в четырех поединках во всех турнирах.

    Коэффициенты матча Престон Норт Энд — Бристоль Сити

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.50
  • Ставка
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    Сначала были ничьи с «Бирмингемом» и «Шеффилд Юнайтел», а потом команда Райана Лоу уступила «Суонси». Также было поражение от «Кардифф Сити» в Кубке Англии.

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    В последнем туре команда смогла прервать серию без побед, когда на выезде обыграла «Вест Бромвич» (2:0).

    «Бристоль Сити»

    «Бристоль Сити» ранее в этом сезоне провалил выступление в Кубке английской лиги. В первом же матче команда Найджела Пирсона проиграла скромному «Форест Грин Роверс».

    В Чемпионшипе «Бристоль Сити» после 25-ти сыгранных матчей занимает 16-е место. При этом некоторые конкуренты провели на две-три игры меньше.

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    • «Бристоль Сити» одержал только две победы в восьми предыдущих матчах. При этом в четырех последних играх был лишь один успех.

    В этой серии трижды коллектив терпел поражения. В последнем матче он проиграл «Лутон Таун» (1:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.

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    «Престон» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 29.01.2022. Прогнозы на футбол. Догонит ли «Престон» «Бристоль Сити»?
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