«Престон»
«Престон» находится на 13-й строчке, набрав в 27-ми матчах 36 очков.
Коллектив начал январь с гостевой победы над «Сток Сити» (2:1), после чего пока не выигрывал в четырех поединках во всех турнирах.
Коэффициенты матча Престон Норт Энд — Бристоль Сити
Сначала были ничьи с «Бирмингемом» и «Шеффилд Юнайтел», а потом команда Райана Лоу уступила «Суонси». Также было поражение от «Кардифф Сити» в Кубке Англии.
В последнем туре команда смогла прервать серию без побед, когда на выезде обыграла «Вест Бромвич» (2:0).
«Бристоль Сити»
«Бристоль Сити» ранее в этом сезоне провалил выступление в Кубке английской лиги. В первом же матче команда Найджела Пирсона проиграла скромному «Форест Грин Роверс».
В Чемпионшипе «Бристоль Сити» после 25-ти сыгранных матчей занимает 16-е место. При этом некоторые конкуренты провели на две-три игры меньше.
«Бристоль Сити» одержал только две победы в восьми предыдущих матчах. При этом в четырех последних играх был лишь один успех.
В этой серии трижды коллектив терпел поражения. В последнем матче он проиграл «Лутон Таун» (1:2).
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.
Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,20.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.