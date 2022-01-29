В 29-м туре английского Чемпионшипа «Престон» на своем поле сыграет с «Бристоль Сити». Встреча состоится 29 января и начнется в 18:00 по мск. «Престон» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Престон»

«Престон» находится на 13-й строчке, набрав в 27-ми матчах 36 очков.

Коллектив начал январь с гостевой победы над «Сток Сити» (2:1), после чего пока не выигрывал в четырех поединках во всех турнирах.

Коэффициенты матча Престон Норт Энд — Бристоль Сити 1 1.85 X 3.40 2 4.50 Ставка

Сначала были ничьи с «Бирмингемом» и «Шеффилд Юнайтел», а потом команда Райана Лоу уступила «Суонси». Также было поражение от «Кардифф Сити» в Кубке Англии.

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В последнем туре команда смогла прервать серию без побед, когда на выезде обыграла «Вест Бромвич» (2:0).

«Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» ранее в этом сезоне провалил выступление в Кубке английской лиги. В первом же матче команда Найджела Пирсона проиграла скромному «Форест Грин Роверс».

В Чемпионшипе «Бристоль Сити» после 25-ти сыгранных матчей занимает 16-е место. При этом некоторые конкуренты провели на две-три игры меньше.

«Бристоль Сити» одержал только две победы в восьми предыдущих матчах. При этом в четырех последних играх был лишь один успех.

В этой серии трижды коллектив терпел поражения. В последнем матче он проиграл «Лутон Таун» (1:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.