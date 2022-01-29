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    Сможет ли «Амьен» остановить удачливый «Нанси»?

    «Нанси» — «Амьен». Прогноз (к. 1.85) и ставки на футбол, Кубок Франции, 29 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нанси» — «Амьен»
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    «Нанси»
    «Нанси» сыграет на своем поле с «Амьеном» в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Матч пройдет 29 января, начало — в 18:15 мск. «Нанси» — «Амьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 29 Января 2022 года
    Нанси
  • Франция. Лига 2
    •  Нанси 18:15 Амьен Амьен
  • Франция. Кубок
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    «Нанси»

    В первых раундах «Нанси» выиграл у команд из низших дивизионов, хотя и там было не так уж и просто.

    А уже в 1/32 финала «Нанси» встретился с «Труа». По ходу матча команда Альбера Картье осталась ввосьмером (!), но все равно каким-то образом умудрилась дотянуть до серии пенальти и выиграть там.

    В следующем раунде «Нанси» снова вырвал победу в серии пенальти. На этот раз у «Ренна».

    Стоит отметить, что «Нанси» занимает последнее место в Лиге 2, набрав в 21 матче лишь 15 очков.

    «Амьен»

    У «Амьена» тоже был непростой путь к 1/8 финала. В предыдущем раунде представитель Лиги 2 с трудом прошел малоизвестный «Линас Монлери», дожав соперника только в серии пенальти.

    Перед этим «Амьен» одержал гостевую победу над «Генгамом» благодаря хет-трику Шадрака Аколо.

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    Интересно, что в 15-ти предыдущих матчах «Амьен» потерпел лишь три поражения.

    Прогноз и ставка

    На «Нанси» в этом матче можно поставить за 2.56, ничью букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Амьена» — за 2.77.

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    Шансы действительно 50 на 50, но нельзя не отметить везение, которое просто преследует «Нанси» в этом розыгрыше Кубка Франции.

    «Амьен» редко проигрывает в последнее время, но пройти очень удачливого соперника будет сложно.

    Ставка — «Нанси» выйдет в следующий раунд за 1.85.

    Также можно рассмотреть ставку на обе забьют за 1.85.

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    «Нанси» — «Амьен»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 29.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Амьен» остановить удачливый «Нанси»?
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