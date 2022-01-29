«Нанси»
В первых раундах «Нанси» выиграл у команд из низших дивизионов, хотя и там было не так уж и просто.
А уже в 1/32 финала «Нанси» встретился с «Труа». По ходу матча команда Альбера Картье осталась ввосьмером (!), но все равно каким-то образом умудрилась дотянуть до серии пенальти и выиграть там.
В следующем раунде «Нанси» снова вырвал победу в серии пенальти. На этот раз у «Ренна».
Стоит отметить, что «Нанси» занимает последнее место в Лиге 2, набрав в 21 матче лишь 15 очков.
«Амьен»
У «Амьена» тоже был непростой путь к 1/8 финала. В предыдущем раунде представитель Лиги 2 с трудом прошел малоизвестный «Линас Монлери», дожав соперника только в серии пенальти.
Перед этим «Амьен» одержал гостевую победу над «Генгамом» благодаря хет-трику Шадрака Аколо.
Интересно, что в 15-ти предыдущих матчах «Амьен» потерпел лишь три поражения.
Прогноз и ставка
На «Нанси» в этом матче можно поставить за 2.56, ничью букмекеры предлагают за 3.35, а победу «Амьена» — за 2.77.
Шансы действительно 50 на 50, но нельзя не отметить везение, которое просто преследует «Нанси» в этом розыгрыше Кубка Франции.
«Амьен» редко проигрывает в последнее время, но пройти очень удачливого соперника будет сложно.
Ставка — «Нанси» выйдет в следующий раунд за 1.85.
Также можно рассмотреть ставку на обе забьют за 1.85.