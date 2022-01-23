ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеШантаж Дембеле не закончится для «Барселоны» успехом «Анахайм» забросил пять шайб в ворота «Тампы»НХЛ. «Миннесота» разгромила «Чикаго», «Анахайм» — «Тампу», «Питтсбург» выиграл у «Коламбуса» Лев КацманЛев Кацман: Что еще нам нужно выиграть, чтобы теннисистов показывали по ТВ?
  • 10:36
    • Медведев вышел в четвертый круг Australian Open
  • 09:24
    • «Лейкерс» обыграли «Орландо», «Милуоки» победил «Чикаго» благодаря дабл-даблу Янниса
  • 08:25
    • Фати может потребоваться операция из-за травмы бедра
    Все новости спорта

    «Специя» продлит серию «Сампдории»?

    «Специя» — «Сампдория». Прогноз (к. 2.79) и ставки на чемпионат Италии 23 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Специя Прогнозы на Сампдорию Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Специя» — «Сампдория»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Специя» в предыдущем матче выиграла у «Милана»
    «Специя» сыграет на своем поле против «Сампдории» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 января, начало — в 17:00 мск. «Специя» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 23 Января 2022 года
    Специя
  • Италия. Серия А
    •  Специя 17:00 Сампдория Сампдория
  • Генуя
    •

    «Специя»

    «Специя» занимает 15-е место в таблице Серии А, набрав в 22-х матчах 22 очка.

    «Специя» начала неделю с сенсационной победы над «Миланом». Команда Тиаго Мотты первой пропустила, но в итоге ответила двумя мячами и выиграла, забив рещающий гол в компенсированное время.

    Коэффициенты матча Специя — Сампдория

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.65
  • Ставка
    •

    И судя по всему, это не совсем случайный результат. «Специя» в пяти предыдущих матчах одержала три победы и потерпела только одно поражение.

    При этом безвыигрышная серия «Специи» на своем поле составляет четыре матча.

    «Сампдория»

    «Сампдория» тем временем находится на 16-й строчке после 22-х сыгранных матчей, в которых набрала 20 очков.

    «Сампдория» ужасно провела первую половину месяца, из-за чего руководству пришлось искать нового тренера.

    В команду вернулся Марко Джампаоло, который пару лет назад очень продуктивно поработал здесь.

    Все прогнозы на Australian Open

    Серия поражений «Сампдории» составляет уже четыре матча. Ранее в января генуэзский клуб проиграл «Кальяри», «Наполи», «Торино» и «Ювентусу».

    Прогноз и ставка

    На «Специю» в этом матче можно поставить за 2.79, ничью предлагают за 3.18, а победу «Сампдории» — за 2.84.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Специя», в отличие от соперника, сейчас на ходу. Поэтому немного странно, почему шансы, по мнению букмекеров, 50 на 50.

    Ставка — победа «Специи» за 2.79.

    Команда Мотты очень хорошо выглядела в недавних матчах, причем против не самых слабых команд.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Рублев — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кырстя — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Эвертон — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Леванте — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Сивасспор — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Дженоа — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Боруссия М — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фрайбург — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Байер — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Питерборо Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сарагоса — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Специя» — «Сампдория»: прогноз, ставка (2.79), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. «Специя» продлит серию «Сампдории»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры