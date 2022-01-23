«Специя» сыграет на своем поле против «Сампдории» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 января, начало — в 17:00 мск. «Специя» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

«Специя» занимает 15-е место в таблице Серии А, набрав в 22-х матчах 22 очка.

«Специя» начала неделю с сенсационной победы над «Миланом». Команда Тиаго Мотты первой пропустила, но в итоге ответила двумя мячами и выиграла, забив рещающий гол в компенсированное время.

Коэффициенты матча Специя — Сампдория 1 2.75 X 3.20 2 2.65 Ставка

И судя по всему, это не совсем случайный результат. «Специя» в пяти предыдущих матчах одержала три победы и потерпела только одно поражение.

При этом безвыигрышная серия «Специи» на своем поле составляет четыре матча.

«Сампдория»

«Сампдория» тем временем находится на 16-й строчке после 22-х сыгранных матчей, в которых набрала 20 очков.

«Сампдория» ужасно провела первую половину месяца, из-за чего руководству пришлось искать нового тренера.

В команду вернулся Марко Джампаоло, который пару лет назад очень продуктивно поработал здесь.

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Серия поражений «Сампдории» составляет уже четыре матча. Ранее в января генуэзский клуб проиграл «Кальяри», «Наполи», «Торино» и «Ювентусу».

Прогноз и ставка

На «Специю» в этом матче можно поставить за 2.79, ничью предлагают за 3.18, а победу «Сампдории» — за 2.84.

«Специя», в отличие от соперника, сейчас на ходу. Поэтому немного странно, почему шансы, по мнению букмекеров, 50 на 50.

Ставка — победа «Специи» за 2.79.

Команда Мотты очень хорошо выглядела в недавних матчах, причем против не самых слабых команд.