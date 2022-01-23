«Специя»
«Специя» занимает 15-е место в таблице Серии А, набрав в 22-х матчах 22 очка.
«Специя» начала неделю с сенсационной победы над «Миланом». Команда Тиаго Мотты первой пропустила, но в итоге ответила двумя мячами и выиграла, забив рещающий гол в компенсированное время.
Коэффициенты матча Специя — Сампдория
И судя по всему, это не совсем случайный результат. «Специя» в пяти предыдущих матчах одержала три победы и потерпела только одно поражение.
При этом безвыигрышная серия «Специи» на своем поле составляет четыре матча.
«Сампдория»
«Сампдория» тем временем находится на 16-й строчке после 22-х сыгранных матчей, в которых набрала 20 очков.
«Сампдория» ужасно провела первую половину месяца, из-за чего руководству пришлось искать нового тренера.
В команду вернулся Марко Джампаоло, который пару лет назад очень продуктивно поработал здесь.
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Серия поражений «Сампдории» составляет уже четыре матча. Ранее в января генуэзский клуб проиграл «Кальяри», «Наполи», «Торино» и «Ювентусу».
Прогноз и ставка
На «Специю» в этом матче можно поставить за 2.79, ничью предлагают за 3.18, а победу «Сампдории» — за 2.84.
«Специя», в отличие от соперника, сейчас на ходу. Поэтому немного странно, почему шансы, по мнению букмекеров, 50 на 50.
Ставка — победа «Специи» за 2.79.
Команда Мотты очень хорошо выглядела в недавних матчах, причем против не самых слабых команд.