ПСВ сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 20-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 23 января, начало — в 16:30 мск. ПСВ — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

ПСВ в нынешнем сезоне традиционно сражается за чемпионство. И, надо сказать, пока получается ударно — эйндховенцы лидируют.

Правда, гандикап от «Аякса» минимальный. Да и поражение в первом круге (5:0) наверняка не забудется.

Коэффициенты матча ПСВ — Аякс 1 3.85 X 3.65 2 1.93 Ставка

К слову, в минувшем туре ПСВ добыл дежурные три пункта. На выезде минимально был обыгран «Гронинген».

Все прогнозы на футбол

Против «Аякса» команда в последнее время играет не особо успешно. Из пяти последних очных битв ПСВ выиграл только однажды при двух коллизиях.

«Аякс»

Амстердамцы — уникальная команда. Подумать только, в 19 матчах «Аякс» пропустил всего 4 (!) мяча, что является лучшим показателем в Европе.

В атаке команда также традиционно сильна. 59 забитых мячей говорят о многом, и даже без уехавшего на Кубок африканских наций Себестьена Аллера «Аякс» — грозная сила.

К слову, в минувшем туре «Аякс» добыл очередную викторию. На выезде амстердамцы разгромили «Утрехт» (0:3).

Прошел «Аякс» и в следующий этап Кубка Нидерландов. В 1/8 финала амстердамцы разнесли в щепки скромный «Эксельсиор Масслейс» (9:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 2.00, на ничью за 3.75, а на ПСВ — за 3.65.

ПСВ в последних своих матчах побеждал уж слишком натужно.

«Аякс» шикарно атакует, к тому же практически безгрешен в обороне .

«Аякс» постарается вернуться на первое место в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Победа «Аякса» с коэффициентом 2.00.