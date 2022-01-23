ПСВ
ПСВ в нынешнем сезоне традиционно сражается за чемпионство. И, надо сказать, пока получается ударно — эйндховенцы лидируют.
Правда, гандикап от «Аякса» минимальный. Да и поражение в первом круге (5:0) наверняка не забудется.
Коэффициенты матча ПСВ — Аякс
К слову, в минувшем туре ПСВ добыл дежурные три пункта. На выезде минимально был обыгран «Гронинген».
Против «Аякса» команда в последнее время играет не особо успешно. Из пяти последних очных битв ПСВ выиграл только однажды при двух коллизиях.
«Аякс»
Амстердамцы — уникальная команда. Подумать только, в 19 матчах «Аякс» пропустил всего 4 (!) мяча, что является лучшим показателем в Европе.
В атаке команда также традиционно сильна. 59 забитых мячей говорят о многом, и даже без уехавшего на Кубок африканских наций Себестьена Аллера «Аякс» — грозная сила.
К слову, в минувшем туре «Аякс» добыл очередную викторию. На выезде амстердамцы разгромили «Утрехт» (0:3).
Прошел «Аякс» и в следующий этап Кубка Нидерландов. В 1/8 финала амстердамцы разнесли в щепки скромный «Эксельсиор Масслейс» (9:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 2.00, на ничью за 3.75, а на ПСВ — за 3.65.
ПСВ в последних своих матчах побеждал уж слишком натужно.
«Аякс» шикарно атакует, к тому же
«Аякс» постарается вернуться на первое место в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Победа «Аякса» с коэффициентом 2.00.