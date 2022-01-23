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    «Аякс» вернется на вершину?

    ПСВ — «Аякс». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Эредивизия, 23 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — «Аякс»
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    Дэви Классен
    ПСВ сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 20-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 23 января, начало — в 16:30 мск. ПСВ — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 23 Января 2022 года
    ПСВ
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  ПСВ 16:30 Аякс Аякс
  • Амстердам
    •

    ПСВ

    ПСВ в нынешнем сезоне традиционно сражается за чемпионство. И, надо сказать, пока получается ударно — эйндховенцы лидируют.

    Правда, гандикап от «Аякса» минимальный. Да и поражение в первом круге (5:0) наверняка не забудется.

    Коэффициенты матча ПСВ — Аякс

  • 1
  • 3.85
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 1.93
  • Ставка
    •

    К слову, в минувшем туре ПСВ добыл дежурные три пункта. На выезде минимально был обыгран «Гронинген».

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    Против «Аякса» команда в последнее время играет не особо успешно. Из пяти последних очных битв ПСВ выиграл только однажды при двух коллизиях.

    «Аякс»

    Амстердамцы — уникальная команда. Подумать только, в 19 матчах «Аякс» пропустил всего 4 (!) мяча, что является лучшим показателем в Европе.

    В атаке команда также традиционно сильна. 59 забитых мячей говорят о многом, и даже без уехавшего на Кубок африканских наций Себестьена Аллера «Аякс» — грозная сила.

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    • К слову, в минувшем туре «Аякс» добыл очередную викторию. На выезде амстердамцы разгромили «Утрехт» (0:3).

    Прошел «Аякс» и в следующий этап Кубка Нидерландов. В 1/8 финала амстердамцы разнесли в щепки скромный «Эксельсиор Масслейс» (9:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 2.00, на ничью за 3.75, а на ПСВ — за 3.65.

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    ПСВ в последних своих матчах побеждал уж слишком натужно.

    «Аякс» шикарно атакует, к тому же практически безгрешен в обороне.

    «Аякс» постарается вернуться на первое место в чемпионате. Наши прогноз и ставка — Победа «Аякса» с коэффициентом 2.00.

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    ПСВ — «Аякс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. «Аякс» вернется на вершину?
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