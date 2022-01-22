ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Жота в огне. Дубль португальца вывел «Ливерпуль» в финал Кубка лиги Де Хеа снова спас «МЮ» от пораженияВ фундаменте «МЮ» остаются трещины и вопросы без ответов Геймпад XboxБюрократия, токсичность и забастовки. Пять главных проблем, которые придется решить Microsoft после покупки ​​Activision Blizzard
  • 02:07
    • «Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании
  • 00:39
    • Дубль Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Арсеналом» в полуфинале Кубка лиги
  • 00:54
    • Гол Шомуродова помог «Роме» обыграть «Лечче» в 1/8 финала Кубка Италии
  • 00:11
    • Кот-д'Ивуар сыграет с Египтом в 1/8 финала Кубка Африки, Нигерия — с Тунисом
    Все новости спорта

    Сможет ли «Лацио» прервать серию «Аталанты»?

    «Лацио» — «Аталанта». Прогноз, ставки (к. 2.30) на футбол, чемпионат Италии, 22 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Лацио Прогнозы на Аталанту Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Аталанта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аталанта» одержала девять побед и ни разу не проиграла в 11-ти гостевых матчах Серии А
    «Лацио» сыграет на своем поле против «Аталанты» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 января в Риме, начало — в 22:45 мск. «Лацио» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 22 Января 2022 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 22:45 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •

    «Лацио»

    «Лацио» занимает восьмое место после 22-х сыгранных матчей, в которых набрал 35 очков.

    Январь начался для римского клуба с непростого матча против «Эмполи». «Лациале» быстро пропустили два мяча, отыгрались, но потом снова получили гол в свои ворота и в оставшееся время успели только сравнять счет — ничья 3:3.

    Коэффициенты матча Лацио — Аталанта

  • 1
  • 3.00
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
    •

    В следующем матче «Лацио» прогнозируемо проиграл на поле миланского «Интера» (1:2). Хотя лидеру было непросто, римляне здорово подготовились к игре против своег бывшего тренера.

    На прошлой неделе «Лацио» разгромил «Салернитану», а после этого обыграл в Кубке Италии «Удинезе».

    Все прогнозы на Серию А

    «Лацио» потерпел только одно поражения в десяти домашних матчах Серии А.

    «Аталанта»

    «Аталанта» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 21-м матче 42 очка.

    В прошлом туре клуб из Бергамо сыграл на своем поле вничью с миланским «Интером» — 0:0. По неизвестным причинам игру пропустили некоторые лидеры команды, в том числе Руслан Малиновский и Дуван Сапата. На данный момент неизвестно, смогут ли они сыграть в Риме.

  • Новые звезды из Южной Америки. 11 талантов, которые вскоре могут покорить Европу
  • Эти парни уже совсем скоро наведут шороха в Старом Свете
  • 19/01/2022

    • В первой половине января «Аталанта» разгромила «Удинезе» (6:2) и вышла в следующий раунд Кубка Италии благодаря победе над «Венецией» (2:0).

    «Аталанта» одержала девять побед и ни разу не проиграла в 11-ти предыдущих гостевых матчах чемпионата Италии.

    Прогноз и ставка

    На «Лацио» в этом матче можно поставить за 3.32, ничью букмекеры предлагают 3.76, а победу «Аталанты» — за 2.30.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Многое будет зависеть от состава гостей. Если у «Аталанты» не будет серьезных кадровых проблем, вполне вероятно, что она увезет из Рима три очка.

    Главная проблема «Лацио» — постоянные проблемы в обороне, из-за которых команда Маурицио Сарри и находится за пределами топ-6. Римляне слишком много пропускают в том числе и на своем поле.

    Ставка — победа «Аталанты» за 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Даллас — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Костюк — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Кудерметова — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монфис — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Опелка — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Алькарас — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Албот
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Анисимова — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Хачанов — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Маннарино — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Йени Малатьяспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Арука — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лацио» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лацио» прервать серию «Аталанты»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры