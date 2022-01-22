«Лацио» сыграет на своем поле против «Аталанты» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 января в Риме, начало — в 22:45 мск. «Лацио» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» занимает восьмое место после 22-х сыгранных матчей, в которых набрал 35 очков.

Январь начался для римского клуба с непростого матча против «Эмполи». «Лациале» быстро пропустили два мяча, отыгрались, но потом снова получили гол в свои ворота и в оставшееся время успели только сравнять счет — ничья 3:3.

Коэффициенты матча Лацио — Аталанта 1 3.00 X 3.65 2 2.25 Ставка

В следующем матче «Лацио» прогнозируемо проиграл на поле миланского «Интера» (1:2). Хотя лидеру было непросто, римляне здорово подготовились к игре против своег бывшего тренера.

На прошлой неделе «Лацио» разгромил «Салернитану», а после этого обыграл в Кубке Италии «Удинезе».

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«Лацио» потерпел только одно поражения в десяти домашних матчах Серии А.

«Аталанта»

«Аталанта» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 21-м матче 42 очка.

В прошлом туре клуб из Бергамо сыграл на своем поле вничью с миланским «Интером» — 0:0. По неизвестным причинам игру пропустили некоторые лидеры команды, в том числе Руслан Малиновский и Дуван Сапата. На данный момент неизвестно, смогут ли они сыграть в Риме.

В первой половине января «Аталанта» разгромила «Удинезе» (6:2) и вышла в следующий раунд Кубка Италии благодаря победе над «Венецией» (2:0).

«Аталанта» одержала девять побед и ни разу не проиграла в 11-ти предыдущих гостевых матчах чемпионата Италии.

Прогноз и ставка

На «Лацио» в этом матче можно поставить за 3.32, ничью букмекеры предлагают 3.76, а победу «Аталанты» — за 2.30.

Многое будет зависеть от состава гостей. Если у «Аталанты» не будет серьезных кадровых проблем, вполне вероятно, что она увезет из Рима три очка.

Главная проблема «Лацио» — постоянные проблемы в обороне, из-за которых команда Маурицио Сарри и находится за пределами топ-6. Римляне слишком много пропускают в том числе и на своем поле.

Ставка — победа «Аталанты» за 2.30.