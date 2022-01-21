ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    В мечтах о Пекине, в опасениях из-за «короны». До старта ОИ-2022 осталось две недели Хулиан АльваресНовые звезды из Южной Америки. 11 талантов, которые вскоре могут покорить Европу Роберто МартинесКто должен заменить Бенитеса в «Эвертоне»? Плюсы и минусы всех кандидатов
  • 06:40
    • Рублев обыграл Беранкиса и вышел в третий круг Australian Open
  • 06:52
    • Павлюченкова продолжает выступление на Открытом чемпионата Австралии
  • 01:37
    • «Интер» с трудом прошел «Эмполи» в 1/8 финала Кубка Италии
  • 01:33
    • «Валенсия» обменялась голами с «Севильей»
  • 01:14
    • Семак: Устроит ли Дзюбу тот факт, что место в составе ему никто не гарантирует?
  • 01:04
    • «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Брентфорд»
  • 00:56
    • «Реал Сосьедад» выбил «Атлетико» из Кубка Испании
    Все новости спорта

    «Айнтрахт» потеряет очки в матче с «Арминией»?

    «Айнтрахт» — «Арминия». Прогноз, ставки (к. 2.19) на футбол, Бундеслига, 21 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Прогнозы на Арминию Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Арминия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Результативная серия «Айнтрахта» в Бундеслиге составляет уже десять матчей
    «Айнтрахт» сыграет на своем поле против «Арминии» в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 января во Франкфурте, начало — в 22:30 мск. «Айнтрахт» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Января 2022 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 22:30 Арминия Арминия
  • Билефельд
    •

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» занимает восьмое место в таблице Бундеслиги после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков. От четвертой строчки его отделают всего лишь три очка.

    После паузы «Айнтрахт» пока не одержал ни одной победы. В первом январском матче команда Оливера Гласнера уступила дортмундской «Боруссии» (2:3), хотя по ходу встречи вела со счетом 2:0.

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Арминия

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 5.10
  • Ставка
    •

    На прошлой неделе «Айнтрахт» сыграл на выезде вничью с «Аугсбургом» (1:1), но этот результат сложно назвать неудачей.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Результативная серия «Айнтрахта» в Бундеслиге составляет уже десять матчей.

    «Арминия»

    «Арминия» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в 19-ти матчах 18 очков.

    В прошлом туре «Арминия» не смогла обыграть на своем поле «Гройтер Фюрт». Встреча с худшей командой сезона завершилась вничью 2:2. При этом клубу из Билефельда пришлось еще и отыгрываться.

  • Новые звезды из Южной Америки. 11 талантов, которые вскоре могут покорить Европу
  • Эти парни уже совсем скоро наведут шороха в Старом Свете
  • Вчера

    • Вничью завершился и гостевой матч против «Фрайбурга» (2:2) в начале месяца. Но в данном случае это успех, тем более «Арминия» отыгралась с 0:2.

    «Арминия» набрала восемь очков и ни разу не проиграла в четырех предыдущих матчах чемпионата Германии.

    Прогноз и ставка

    На «Айнтрахт» в этом матче можно поставить за 1.80, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Арминии» — за 5.35.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Вряд ли «Айнтрахту» удастся легко набрать три очка. Как и в прошлом сезоне, «Арминия» набрала неплохую форму как раз к середине чемпионата.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.19.

    Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Маррей — Даниэль
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Кириьос — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сьерра-Леоне — Экваториальная Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Кот-д’Ивуар — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Галатасарай — Касымпаша
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Эльче — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Хетафе — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мали — Мавритания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Гамбия — Тунис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.65
  • Прогноз на матч Арсенал Лондон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Рома — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Айнтрахт» — «Арминия»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 21.01.2022. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» потеряет очки в матче с «Арминией»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры