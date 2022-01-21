«Айнтрахт» сыграет на своем поле против «Арминии» в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 21 января во Франкфурте, начало — в 22:30 мск. «Айнтрахт» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» занимает восьмое место в таблице Бундеслиги после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков. От четвертой строчки его отделают всего лишь три очка.

После паузы «Айнтрахт» пока не одержал ни одной победы. В первом январском матче команда Оливера Гласнера уступила дортмундской «Боруссии» (2:3), хотя по ходу встречи вела со счетом 2:0.

Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Арминия 1 1.75 X 3.50 2 5.10 Ставка

На прошлой неделе «Айнтрахт» сыграл на выезде вничью с «Аугсбургом» (1:1), но этот результат сложно назвать неудачей.

Все прогнозы на Бундеслигу

Результативная серия «Айнтрахта» в Бундеслиге составляет уже десять матчей.

«Арминия»

«Арминия» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в 19-ти матчах 18 очков.

В прошлом туре «Арминия» не смогла обыграть на своем поле «Гройтер Фюрт». Встреча с худшей командой сезона завершилась вничью 2:2. При этом клубу из Билефельда пришлось еще и отыгрываться.

Вничью завершился и гостевой матч против «Фрайбурга» (2:2) в начале месяца. Но в данном случае это успех, тем более «Арминия» отыгралась с 0:2.

«Арминия» набрала восемь очков и ни разу не проиграла в четырех предыдущих матчах чемпионата Германии.

Прогноз и ставка

На «Айнтрахт» в этом матче можно поставить за 1.80, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Арминии» — за 5.35.

Вряд ли «Айнтрахту» удастся легко набрать три очка. Как и в прошлом сезоне, «Арминия» набрала неплохую форму как раз к середине чемпионата.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.19.

Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.82.