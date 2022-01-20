«Эльче»
«Эльче» в предыдущем раунде Кубка Испании одержал волевую победу над «Альмерией» (2:1), забив решающий гол незадолго до финального свистка.
Перед этим команда Франсиско выиграла к клубов из низших дивизионов.
Стоит отметить, что «Эльче» здорово провел первую половину января. В четыре предыдущих матчах у него три победы и одна ничья.
В рамках Ла Лиги «Эльче» поделил очки с «Гранадой» и одержал победы над «Эспаньолом» и «Вильярреалом».
«Реал»
«Реал» на прошлой неделе стал победителем Суперкубка Испании, подтвердив тем самым статус лучшей команды страны.
В полуфинале «Королевский клуб» выиграл у «Барселоны» (3:2). Победный гол «Мадрид» забил в овертайме.
А в решающем матче команда Карло Анчелотти обыграла «Атлетик» (2:0). Один из мячей снова забил Карим Бензема.
В предыдущем раунде Кубка Испании «Реал» выиграл у «Алькояно» со счетом 3:1.
«Реал» потерпел всего лишь одно поражение в 20-ти предыдущих матчах.
Прогноз и ставка
На «Эльче» в этом матче можно поставить за 6.40, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Реала» — за 1.51.
Судя по всему, «Реал» в этом сезоне будет бороться за все трофеи. Позади два сложных матча в Суперкубке, но при этом все равно сомнительно, что «Эльче» остановит эту машину.
Ставка — обе команды забьют + победа «Реала» за 3.45.
Возможно, хозяева свой гол тоже забьют, но «Реал» в любом случае дожмет соперника.