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    Сможет ли «Реал» обыграть «Эльче» в Кубке Испании?

    «Эльче» — «Реал» Мадрид. Прогноз (к. 3.45) и ставки на футбол, Кубок Испании, 20 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Реал» Мадрид
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    Карим Бензема
    Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Эльче» в 1/8 финала Кубка Испании. Матч пройдет 20 января, начало — в 21:00 мск. «Эльче» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 20 Января 2022 года
    Эльче
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    •  Эльче 21:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    «Эльче»

    «Эльче» в предыдущем раунде Кубка Испании одержал волевую победу над «Альмерией» (2:1), забив решающий гол незадолго до финального свистка.

    Перед этим команда Франсиско выиграла к клубов из низших дивизионов.

    Стоит отметить, что «Эльче» здорово провел первую половину января. В четыре предыдущих матчах у него три победы и одна ничья.

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    В рамках Ла Лиги «Эльче» поделил очки с «Гранадой» и одержал победы над «Эспаньолом» и «Вильярреалом».

    «Реал»

    «Реал» на прошлой неделе стал победителем Суперкубка Испании, подтвердив тем самым статус лучшей команды страны.

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    • В полуфинале «Королевский клуб» выиграл у «Барселоны» (3:2). Победный гол «Мадрид» забил в овертайме.

    А в решающем матче команда Карло Анчелотти обыграла «Атлетик» (2:0). Один из мячей снова забил Карим Бензема.

    В предыдущем раунде Кубка Испании «Реал» выиграл у «Алькояно» со счетом 3:1.

    «Реал» потерпел всего лишь одно поражение в 20-ти предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Эльче» в этом матче можно поставить за 6.40, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Реала» — за 1.51.

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    Судя по всему, «Реал» в этом сезоне будет бороться за все трофеи. Позади два сложных матча в Суперкубке, но при этом все равно сомнительно, что «Эльче» остановит эту машину.

    Ставка — обе команды забьют + победа «Реала» за 3.45.

    Возможно, хозяева свой гол тоже забьют, но «Реал» в любом случае дожмет соперника.

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    «Эльче» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (3.45), статистика, коэффициенты матча 20.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Реал» обыграть «Эльче» в Кубке Испании?
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