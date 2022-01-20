Мадридский «Реал» сыграет на выезде против «Эльче» в 1/8 финала Кубка Испании. Матч пройдет 20 января, начало — в 21:00 мск. «Эльче» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльче»

«Эльче» в предыдущем раунде Кубка Испании одержал волевую победу над «Альмерией» (2:1), забив решающий гол незадолго до финального свистка.

Перед этим команда Франсиско выиграла к клубов из низших дивизионов.

Стоит отметить, что «Эльче» здорово провел первую половину января. В четыре предыдущих матчах у него три победы и одна ничья.

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В рамках Ла Лиги «Эльче» поделил очки с «Гранадой» и одержал победы над «Эспаньолом» и «Вильярреалом».

«Реал»

«Реал» на прошлой неделе стал победителем Суперкубка Испании, подтвердив тем самым статус лучшей команды страны.

В полуфинале «Королевский клуб» выиграл у «Барселоны» (3:2). Победный гол «Мадрид» забил в овертайме.

А в решающем матче команда Карло Анчелотти обыграла «Атлетик» (2:0). Один из мячей снова забил Карим Бензема.

В предыдущем раунде Кубка Испании «Реал» выиграл у «Алькояно» со счетом 3:1.

«Реал» потерпел всего лишь одно поражение в 20-ти предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Эльче» в этом матче можно поставить за 6.40, ничью букмекеры предлагают за 4.33, а победу «Реала» — за 1.51.

Судя по всему, «Реал» в этом сезоне будет бороться за все трофеи. Позади два сложных матча в Суперкубке, но при этом все равно сомнительно, что «Эльче» остановит эту машину.

Ставка — обе команды забьют + победа «Реала» за 3.45.

Возможно, хозяева свой гол тоже забьют, но «Реал» в любом случае дожмет соперника.