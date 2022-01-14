Дортмундская «Боруссия» сыграет на своем поле против «Фрайбурга» в 19-м туре чемпионата Германии. Матч пройдет 14 января, начало — в 22:30 мск. «Боруссия» Д — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

«Боруссия» занимает второе место в таблице Бундеслиги после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрала 37 очков. При этом отставание от «Баварии» составляет шесть очков.

В прошлом туре «Дортмунд» провел сумасшедший матч против «Айнтрахта». Команда Марко Розе ужасно играла в первом тайме, пропустила два мяча (а могла намного больше), и казалось, что здесь ее уже ничего не спасет.

Но в итоге «Боруссия» выиграла, забив после перерыва три мяча. Второй и третий голы «Айнтрахт» получил незадолго до финального свистка.

Все прогнозы на футбол

В девяти домашних матчах текущего чемпионата Германии «Боруссия» одержала восемь побед.

«Фрайбург»

«Фрайбург» тем временем набрал в 18-ти турах 30 очков и находится на четвертой строчке.

Сложно сказать, как будет дальше, но пока что команда Кристиана Штрайха невероятно проводит сезон. А самым запоминающимся стал, конечно же, гостевой матч против менхенгладбахской «Боруссии». «Фрайбург» выиграл тогда со счетом 6:0, забив все голы до перерыва.

После этого, правда, «Фрайбург» уступил «Хоффенхайму», но дальше были победа над «Байером» и ничьи с «Унион Берлин» и «Арминией».

«Фрайбург» потерпел лишь два поражения в девяти гостевых матчах чемпионата Германии.

Прогноз и ставка

На «Боруссию» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу «Фрайбурга» — за 6.05.

У «Боруссии», как правило, не бывает простых матчей против «Фрайбурга». Ранее в этом сезоне «Дортмунд» уже успел проиграть команде Штрайха в гостях.

Но все-таки сейчас «Боруссия» должна сделать все, чтобы продолжить погоню за «Баварией». Второго такого шанса у нее может и не быть.

Ставка — победа «Боруссии» с форой (-1,5) за 2.31.

Также можно рассмотреть ставку на то, что «Боруссия» забьет в обоих таймах за 2.08.