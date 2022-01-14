Коэффициенты на матч Боруссия Д — Фрайбург
«Боруссия» Д
«Боруссия» занимает второе место в таблице Бундеслиги после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрала 37 очков. При этом отставание от «Баварии» составляет шесть очков.
В прошлом туре «Дортмунд» провел сумасшедший матч против «Айнтрахта». Команда Марко Розе ужасно играла в первом тайме, пропустила два мяча (а могла намного больше), и казалось, что здесь ее уже ничего не спасет.
Но в итоге «Боруссия» выиграла, забив после перерыва три мяча. Второй и третий голы «Айнтрахт» получил незадолго до финального свистка.
В девяти домашних матчах текущего чемпионата Германии «Боруссия» одержала восемь побед.
«Фрайбург»
«Фрайбург» тем временем набрал в 18-ти турах 30 очков и находится на четвертой строчке.
Сложно сказать, как будет дальше, но пока что команда Кристиана Штрайха невероятно проводит сезон. А самым запоминающимся стал, конечно же, гостевой матч против менхенгладбахской «Боруссии». «Фрайбург» выиграл тогда со счетом 6:0, забив все голы до перерыва.
После этого, правда, «Фрайбург» уступил «Хоффенхайму», но дальше были победа над «Байером» и ничьи с «Унион Берлин» и «Арминией».
«Фрайбург» потерпел лишь два поражения в девяти гостевых матчах чемпионата Германии.
Прогноз и ставка
На «Боруссию» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу «Фрайбурга» — за 6.05.
У «Боруссии», как правило, не бывает простых матчей против «Фрайбурга». Ранее в этом сезоне «Дортмунд» уже успел проиграть команде Штрайха в гостях.
Но все-таки сейчас «Боруссия» должна сделать все, чтобы продолжить погоню за «Баварией». Второго такого шанса у нее может и не быть.
Ставка — победа «Боруссии» с форой (-1,5) за 2.31.
Также можно рассмотреть ставку на то, что «Боруссия» забьет в обоих таймах за 2.08.