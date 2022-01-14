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    «Боруссия» снова потеряет очки в матче с «Фрайбургом»?

    «Боруссия» Д — «Фрайбург». Прогноз, ставки (к. 2.31) на футбол, чемпионат Германии, 14 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Фрайбург»
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    Эрлинг Холанд
    Дортмундская «Боруссия» сыграет на своем поле против «Фрайбурга» в 19-м туре чемпионата Германии. Матч пройдет 14 января, начало — в 22:30 мск. «Боруссия» Д — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Января 2022 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 22:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    Коэффициенты на матч Боруссия Д — Фрайбург

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
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    «Боруссия» Д

    «Боруссия» занимает второе место в таблице Бундеслиги после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрала 37 очков. При этом отставание от «Баварии» составляет шесть очков.

    В прошлом туре «Дортмунд» провел сумасшедший матч против «Айнтрахта». Команда Марко Розе ужасно играла в первом тайме, пропустила два мяча (а могла намного больше), и казалось, что здесь ее уже ничего не спасет.

    Но в итоге «Боруссия» выиграла, забив после перерыва три мяча. Второй и третий голы «Айнтрахт» получил незадолго до финального свистка.

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    В девяти домашних матчах текущего чемпионата Германии «Боруссия» одержала восемь побед.

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» тем временем набрал в 18-ти турах 30 очков и находится на четвертой строчке.

    Сложно сказать, как будет дальше, но пока что команда Кристиана Штрайха невероятно проводит сезон. А самым запоминающимся стал, конечно же, гостевой матч против менхенгладбахской «Боруссии». «Фрайбург» выиграл тогда со счетом 6:0, забив все голы до перерыва.

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    • После этого, правда, «Фрайбург» уступил «Хоффенхайму», но дальше были победа над «Байером» и ничьи с «Унион Берлин» и «Арминией».

    «Фрайбург» потерпел лишь два поражения в девяти гостевых матчах чемпионата Германии.

    Прогноз и ставка

    На «Боруссию» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу «Фрайбурга» — за 6.05.

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    У «Боруссии», как правило, не бывает простых матчей против «Фрайбурга». Ранее в этом сезоне «Дортмунд» уже успел проиграть команде Штрайха в гостях.

    Но все-таки сейчас «Боруссия» должна сделать все, чтобы продолжить погоню за «Баварией». Второго такого шанса у нее может и не быть.

    Ставка — победа «Боруссии» с форой (-1,5) за 2.31.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что «Боруссия» забьет в обоих таймах за 2.08.

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    «Боруссия» Д — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 14.01.2022. Прогнозы на футбол. «Боруссия» снова потеряет очки в матче с «Фрайбургом»?
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