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    Дежурная виктория ПСЖ?

    «Лион» — ПСЖ. Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, Лига 1, 9 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — ПСЖ
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    Килиан Мбаппе
    «Лион» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 января, начало — в 22:45 мск. «Лион» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Января 2022 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 22:45 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    Коэффициенты на матч Лион — ПСЖ

  • 1
  • 3.70
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Лион»

    «Лион» сейчас пребывает в заметном игровом кризиса. И результаты сие лишь подтверждают: 13 место с 24 набранными очками — явно не лучшая диспозиция.

    В предыдущем туре «Лион» дома добыл только один балл. Ничья с «Метцем» (1:1) явно не пойдет в плюс «ткачам».

    Поредела голевая отдача от лидера команды Лукаса Пакеты. В активе у бразильца лишь 6 забитых мячей.

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    Две последних очных встречи завершились поражениями лионцев. Да и вообще, в последние годы «ткачам» крайне сложно даются игры с грандом.

    ПСЖ

    Парижане в прошлом сезоне сами отдали титул «Лиллю», и не намерены повторять ошибку. Нынешний отрыв от ближайшего конкурента в 13 очков впечатляет.

    Да и вообще, превосходство ПСЖ над остальными в чемпионате гигантское. Причем несмотря даже на переполненный лазарет.

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    • К слову, в минувшем туре ПСЖ не сумел разжиться викторией. На выезде парижане поделили очки с «Лорьяном» (1:1). Что ж, могут себе это позволить!

    Зато в Кубке Франции парижане разнесли в щепки скромный «Ванн». В ворота провинциалов влетело четыре сухих мяча, три из которых на счету Килиана Мбаппе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на ПСЖ за 1.91, на ничью за 4.16, а на «Лион» — за 3.80.

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    «Лион» проводит крайне неубедительный сезон.

    Даже без ряда ведущих исполнителей парижане не должны допустить потери очков в матче с принципиальным соперником.

    Класс парижан при любой диспозиции выше, чем у проблемных «ткачей». Наши прогноз и ставка — Фора ПСЖ -0.75 с коэффициентом 2.11.

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    «Лион» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на футбол. Дежурная виктория ПСЖ?
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