Коэффициенты на матч Лион — ПСЖ
«Лион»
«Лион» сейчас пребывает в заметном игровом кризиса. И результаты сие лишь подтверждают: 13 место с 24 набранными очками — явно не лучшая диспозиция.
В предыдущем туре «Лион» дома добыл только один балл. Ничья с «Метцем» (1:1) явно не пойдет в плюс «ткачам».
Поредела голевая отдача от лидера команды Лукаса Пакеты. В активе у бразильца лишь 6 забитых мячей.
Две последних очных встречи завершились поражениями лионцев. Да и вообще, в последние годы «ткачам» крайне сложно даются игры с грандом.
ПСЖ
Парижане в прошлом сезоне сами отдали титул «Лиллю», и не намерены повторять ошибку. Нынешний отрыв от ближайшего конкурента в 13 очков впечатляет.
Да и вообще, превосходство ПСЖ над остальными в чемпионате гигантское. Причем несмотря даже на переполненный лазарет.
К слову, в минувшем туре ПСЖ не сумел разжиться викторией. На выезде парижане поделили очки с «Лорьяном» (1:1). Что ж, могут себе это позволить!
Зато в Кубке Франции парижане разнесли в щепки скромный «Ванн». В ворота провинциалов влетело четыре сухих мяча, три из которых на счету Килиана Мбаппе.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на ПСЖ за 1.91, на ничью за 4.16, а на «Лион» — за 3.80.
«Лион» проводит крайне неубедительный сезон.
Даже без ряда ведущих исполнителей
Класс парижан при любой диспозиции выше, чем у проблемных «ткачей». Наши прогноз и ставка — Фора ПСЖ -0.75 с коэффициентом 2.11.