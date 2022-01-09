«Лион» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 9 января, начало — в 22:45 мск. «Лион» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лион» сейчас пребывает в заметном игровом кризиса. И результаты сие лишь подтверждают: 13 место с 24 набранными очками — явно не лучшая диспозиция.

В предыдущем туре «Лион» дома добыл только один балл. Ничья с «Метцем» (1:1) явно не пойдет в плюс «ткачам».

Поредела голевая отдача от лидера команды Лукаса Пакеты. В активе у бразильца лишь 6 забитых мячей.

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Две последних очных встречи завершились поражениями лионцев. Да и вообще, в последние годы «ткачам» крайне сложно даются игры с грандом.

ПСЖ

Парижане в прошлом сезоне сами отдали титул «Лиллю», и не намерены повторять ошибку. Нынешний отрыв от ближайшего конкурента в 13 очков впечатляет.

Да и вообще, превосходство ПСЖ над остальными в чемпионате гигантское. Причем несмотря даже на переполненный лазарет.

К слову, в минувшем туре ПСЖ не сумел разжиться викторией. На выезде парижане поделили очки с «Лорьяном» (1:1). Что ж, могут себе это позволить!

Зато в Кубке Франции парижане разнесли в щепки скромный «Ванн». В ворота провинциалов влетело четыре сухих мяча, три из которых на счету Килиана Мбаппе.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на ПСЖ за 1.91, на ничью за 4.16, а на «Лион» — за 3.80.

«Лион» проводит крайне неубедительный сезон.

Даже без ряда ведущих исполнителей парижане не должны допустить потери очков в матче с принципиальным соперником.

Класс парижан при любой диспозиции выше, чем у проблемных «ткачей». Наши прогноз и ставка — Фора ПСЖ -0.75 с коэффициентом 2.11.