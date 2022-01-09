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    «Жирондицы» продлят успешную домашнюю серию

    «Жирона» — «Фуэнлабрада». Прогноз, ставка (к. 3.15) на футбол, Чемпионат Испании, 9 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Фуэнлабрада»
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    «Жирона»
    В воскресенье, 9 января, в рамках 23-го тура второго испанского дивизиона «Жирона» на своей арене «Монтивилли» примет «Фуэнлабраду». Встреча начнется в 16:00 по мск. «Жирона» — «Фуэнлабрада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 09 Января 2022 года
    Жирона
  • Испания. Сегунда
    •  Жирона 16:00 Фуэнлабрада Фуэнлабрада
  • Фуэнлабрада
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    Коэффициенты на матч Жирона — Фуэнлабрада

  • 1
  • 1.65
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  • 3.55
  • 2
  • 5.90
  • Ставка!
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    «Жирона»

    «Жирона» в прошлом сезоне была остановлена в шаге от Примеры. В данном же розыгрыше второй лиги она также имеет шансы на повышение, находясь сейчас в зоне плей-офф.

    Каталонцы туго стартовали в данном первенстве, выиграв только две игры за первые десять туров. Еще в этом отрезке они два раза сыграли вничью и потерпели аж шесть поражений.

    В последующих же 12 игровых днях «жирондинцы» уступали только дважды и восемь встреч они выиграли. Одна из побед состоялся в минувшем туре в гостевом матче над «Уэской» — 1:0.

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    В родных стенах «Жирона» заработала 20 баллов из 34, шесть раза победив при двух мировых исходах и трех фиаско.

    «Фуэнлабрада»

    «Фуэнлабрада» находится в зоне вылета. У команды после 22 игр на счету 20 очков и отставание от безопасной строки в четыре пункта.

    Клуб из пригорода Мадрида данном первенстве победил лишь три раза. Последняя их виктория случилась еще в первой половине октября, когда он дома одолел «Леганес» 2:1.

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    • Также в данном первенстве «синие» потерпели еще восемь поражений и 11 встреч завершили вничью. В своей последней проведенной игре они уступили на своем поле «Ибице» — 1:2.

    Всего лишь семь баллов из 20 общих «Фуэнлабрада» заработала в гостях. Коллектив добился только одной победы, четыре раза сыграл вничью и пять игр проиграл.

    За последние пять очных встреч этих клубов трижды побеждали «жирондинцы», раз была ничья и раз выиграла «Фуэбла». В первом круге «Жирона» взяла верх на поле соперника со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 1.72.

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    На викторию «Фуэнлабрады» дают — 5.70, ничья оценена — в 3.40.

    Последние четыре домашние игры «Жирона» выиграла с разницей в два мяча. Прогнозируем, что и на этот раз хозяева победят уверенно.

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    «Жирона» — «Фуэнлабрада»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на футбол. «Жирондицы» продлят успешную домашнюю серию
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