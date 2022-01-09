В воскресенье, 9 января, в рамках 23-го тура второго испанского дивизиона «Жирона» на своей арене «Монтивилли» примет «Фуэнлабраду». Встреча начнется в 16:00 по мск. «Жирона» — «Фуэнлабрада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жирона»

«Жирона» в прошлом сезоне была остановлена в шаге от Примеры. В данном же розыгрыше второй лиги она также имеет шансы на повышение, находясь сейчас в зоне плей-офф.

Каталонцы туго стартовали в данном первенстве, выиграв только две игры за первые десять туров. Еще в этом отрезке они два раза сыграли вничью и потерпели аж шесть поражений.

В последующих же 12 игровых днях «жирондинцы» уступали только дважды и восемь встреч они выиграли. Одна из побед состоялся в минувшем туре в гостевом матче над «Уэской» — 1:0.

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В родных стенах «Жирона» заработала 20 баллов из 34, шесть раза победив при двух мировых исходах и трех фиаско.

«Фуэнлабрада»

«Фуэнлабрада» находится в зоне вылета. У команды после 22 игр на счету 20 очков и отставание от безопасной строки в четыре пункта.

Клуб из пригорода Мадрида данном первенстве победил лишь три раза. Последняя их виктория случилась еще в первой половине октября, когда он дома одолел «Леганес» 2:1.

Также в данном первенстве «синие» потерпели еще восемь поражений и 11 встреч завершили вничью. В своей последней проведенной игре они уступили на своем поле «Ибице» — 1:2.

Всего лишь семь баллов из 20 общих «Фуэнлабрада» заработала в гостях. Коллектив добился только одной победы, четыре раза сыграл вничью и пять игр проиграл.

За последние пять очных встреч этих клубов трижды побеждали «жирондинцы», раз была ничья и раз выиграла «Фуэбла». В первом круге «Жирона» взяла верх на поле соперника со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 1.72.

На викторию «Фуэнлабрады» дают — 5.70, ничья оценена — в 3.40.

Последние четыре домашние игры «Жирона» выиграла с разницей в два мяча. Прогнозируем, что и на этот раз хозяева победят уверенно.