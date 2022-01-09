ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовАнтигерои 2021-го: пузырь Суперлиги, тонущая «Барса» и полевой командир сборной России Вудворд (слева) уступает пост АрнольдуУход Вудворда дарит «Манчестер Юнайтед» надежду Сборная ИталииГлавные герои 2021 года: рекордсмен-олимпиец, возмутитель теннисного спокойствия и чемпионы Европы
  • 17:34
    • Сборная России выиграла супермикст на этапе Кубка мира по биатлону
  • 16:37
    • Хавбек «Севильи» может перейти в ЦСКА
  • 15:57
    • Норвегия выиграла смешанную эстафету на этапе КМ в Оберхофе, сборная России — 5-я
  • 14:57
    • «Фиорентина» объявила о переходе Пёнтека
  • 13:28
    • Полузащитник «Краснодара» может перейти в «Галатасарай»
  • 12:51
    • Стало известно, что было поводом для выдачи Джоковичу медотвода от вакцинации
  • 12:25
    • Месси может пропустить матч с «Лионом»
    Все новости спорта

    «Дженоа» наконец-то прервет неудачную серию в чемпионате Италии?

    «Дженоа» — «Специя». Прогноз (к. 2.25) и ставки на чемпионат Италии 9 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Дженоа Прогнозы на Специя Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Специя»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Дженоа» еще ни разу не выигрывала в Серии А под руководством Андрея Шевченко
    «Дженоа» сыграет на своем против «Специи» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 января в Генуе, начало — в 20:30 мск. «Дженоа» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 09 Января 2022 года
    Дженоа
  • Генуя
    •  Дженоа 20:30 Специя Специя
  • Италия. Серия А
    •

    Коэффициенты на матч Дженоа — Специя

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
    •

    «Дженоа»

    «Дженоа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А после 20-ти туров, в которых набрала лишь 12 очков.

    После назначения Андрея Шевченко главным тренером «Дженоа» провела уже девять матчей, но за это время одержала лишь одну победу, с трудом выиграв в Кубке Италии у «Салернитаны».

    Очевидно, что под руководством украинца команда не стала играть лучше. Более того, надо признать, что стало только хуже. Игра «Дженоа» пока вызывает только одно чувство — разочарование.

    Тем не менее новый год «Дженоа» начала с гостевой ничьей с «Сассуоло» (1:1). И для команды Шевченко это серьезное достижение.

    «Специя»

    «Специя» занимает 17-ю строчку после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрала 16 очков.

    «Специю» тоже можно назвать одним из главных претендентов на вылет из элитного дивизиона. Хотя ближе к середине сезона команда чуть-чуть разыгралась.

    Все прогнозы на Серию А

    В конце декабря «Специя» сыграла вничью с «Эмполи» и одержала сенсационную гостевую победу над «Наполи».

    Январь «Специя» начала с домашнего поражения от «Вероны» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На «Дженоа» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Специи» — за 3.50.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Если «Дженоа» и здесь не выиграет, у Шевченко могут возникнуть проблемы. И вполне вероятно, что этот матч станет ключевым для украинца.

    Ставка — победа «Дженоа» за 2.25.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Дженоа» больше 1,5 за 2.32.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.47
  • Прогноз на матч Йокерит — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лейпциг — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Байер — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Фрайбург — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лестер — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Ротерхэм Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Порт Вейл — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Кембридж Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бохэм Вуд — Уимблдон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барнсли — Бэрроу
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Дженоа» — «Специя»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на футбол. «Дженоа» наконец-то прервет неудачную серию в чемпионате Италии?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры