«Дженоа» сыграет на своем против «Специи» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 9 января в Генуе, начало — в 20:30 мск. «Дженоа» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

«Дженоа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А после 20-ти туров, в которых набрала лишь 12 очков.

После назначения Андрея Шевченко главным тренером «Дженоа» провела уже девять матчей, но за это время одержала лишь одну победу, с трудом выиграв в Кубке Италии у «Салернитаны».

Очевидно, что под руководством украинца команда не стала играть лучше. Более того, надо признать, что стало только хуже. Игра «Дженоа» пока вызывает только одно чувство — разочарование.

Тем не менее новый год «Дженоа» начала с гостевой ничьей с «Сассуоло» (1:1). И для команды Шевченко это серьезное достижение.

«Специя»

«Специя» занимает 17-ю строчку после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрала 16 очков.

«Специю» тоже можно назвать одним из главных претендентов на вылет из элитного дивизиона. Хотя ближе к середине сезона команда чуть-чуть разыгралась.

Все прогнозы на Серию А

В конце декабря «Специя» сыграла вничью с «Эмполи» и одержала сенсационную гостевую победу над «Наполи».

Январь «Специя» начала с домашнего поражения от «Вероны» (1:2).

Прогноз и ставка

На «Дженоа» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Специи» — за 3.50.

Если «Дженоа» и здесь не выиграет, у Шевченко могут возникнуть проблемы. И вполне вероятно, что этот матч станет ключевым для украинца.

Ставка — победа «Дженоа» за 2.25.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Дженоа» больше 1,5 за 2.32.