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    «Трабзонспор» уверенно одолеет аутсайдера?

    «Трабзонспор» — «Йени Малатьяспор». Прогноз, ставка (к. 2.32) на футбол, Суперлига, 7 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Йени Малатьяспор»
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    Марек Гамшик
    «Трабзонспор» сыграет на своем поле с «Йени Малатьяспором» в рамках 20-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 7 января, начало — в 20:00 мск. «Трабзонспор» — «Йени Малатьяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Трабзонспор»

    «Трабзонспор» нынешний сезон просто великолепно. Трабзонцы уверенно лидируют, имея комфортный отрыв от преследователей (7 очков от идущего вторым «Коньяспора»).

    У команды лучшая в лиге атака (36 мячей). При этом трабзонцы пропускают реже всех в Суперлиге (14 мячей).

    Плюс в Кубке Турции «Трабзонспор» минимально обыграл «Болуспор» и прошел в следующий раунд. Так что команда идет уверенно.

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    Отличный сезон проводит Анастасиос Бакасетас. Греческий хавбек забил 7 мячей в чемпионате, присовокупив к ним еще четыре голевых передачи.

    «Йени Малатьяспор»

    Эта команда привычно выступает неровно. Более того, сейчас «Йени Малатьяспор» замыкает турнирную таблицу Суперлиги.

    Из Кубка Турции команда также вылетела. Домашнее поражение от «Бандырмаспора» (2:3) вышло полностью заслуженным.

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  • 03/01/2022

    • У команды худшая результативность в Суперлиге. На текущий момент в 19 встречах «Йени Малатьяспор» сумел настрелять лишь 16 мячей.

    А вот пропускает команда чаще всех (наряду с «Ризеспором») — 34 гола. Так что вся надежда на бомбардирские качества Бенджамина Тетте, забившего 6 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Трабзонспор» за 1.46, на ничью за 4.68, а на «Йени Малатьяспор» — за 7.10.

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    «Трабзонспор» в нынешнем сезоне смотрится мощнее всех в лиге.

    Гостям вряд ли удастся сдержать атаки лидера чемпионата.

    «Йени Малатьяспор» проиграл трабзонцам шесть последних очных поединков. Наши прогноз и ставка — Фора «Трабзонспора» -1.5 с коэффициентом 2.32.

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    «Трабзонспор» — «Йени Малатьяспор»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 07.01.2022. Прогнозы на футбол. «Трабзонспор» уверенно одолеет аутсайдера?
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