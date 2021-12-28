ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЗолотой Кондратюк, недосягаемая Валиева и скандал в танцах на льду «Манчестер Сити» укрепил лидерствоЛишь «Манчестер Сити» может остановить «Манчестер Сити» Анхель Ди МарияНеприступная АПЛ. 15 хороших игроков, которым не удалось проявить себя в Англии
  • 14:37
    • Азмун хочет остаться в «Зените» до конца сезона
  • 11:11
    • Капитан швейцарской «молодежки» пропустит матч с Россией из-за коронавируса
  • 03:10
    • Сборная России начала МЧМ-2022 с поражения от Швеции
  • 06:50
    • Рублев сдал положительный тест на коронавирус
  • 22:25
    • «Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Тоттенхэм» выиграть на поле «Саутгемптона»?

    «Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 3.30) и ставки на чемпионат Англии 28 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Саутгемптон Прогнозы на Тоттенхэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Тоттенхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антонио Конте
    «Тоттенхэм» сыграет на выезде против «Саутгемптона» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 18:00 мск. «Саутгемптон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Декабря 2021 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 18:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
    •

    Коэффициенты на матч Саутгемптон — Тоттенхэм

  • 1
  • 3.65
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
    •

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрал 20 очков.

    В минувшее воскресенье «Саутгемптон» провел классный матч против «Вест Хэма», одержав гостевую победу со счетом 3:2. Интересно, что это был всего лишь второй случай в сезоне, когда «молотобойцы» выиграли на выезде.

    А вот на своем поле команда Ральфа Хазенхюттля регулярно набирает очки. В текущем чемпионате «Саутгемптон» проиграл только в одном домашнем матче.

    Все прогнозы на АПЛ

    Беспроигрышная домашняя серия «Саутгемптона» составляет пять матчей (две победы и три ничьи).

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» тем временем уже пятый, набрав в 16-ти матчах 29 очков. При этом у лондонского клуба есть еще три игры в запасе — две им пришлось перенести из-за вспышки коронавируса, а еще одна — против «Бернли» — не состоялась из-за снегопада.

    В прошлом туре «шпоры» одержали уверенную победу над «Кристал Пэлас» — 3:0. По голу забили Харри Кейн, Лукас Моура и Сон Хын Мин.

  • Лишь «Манчестер Сити» может остановить «Манчестер Сити»
  • Реакция прессы на матч «Манчестер Сити» — «Лестер»
  • Сегодня

    • После назначения Антонио Конте «Тоттенхэм» провел в АПЛ шесть матчей, в которых одержал четыре победы и ни разу не проиграл. Назначение итальянца может стать судьбоносным для клуба.

    «Тоттенхэм» одержал две победы в шести гостевых матчах АПЛ. Но сейчас обращать внимание нужно, в первую очередь, на те изменения, которые произошли в команде после прихода Конте.

    Прогноз и ставка

    На «Саутгемптон» в этом матче можно поставить за 3.75, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Тоттенхэма» — за 2.08.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Саутгемптон» действительно неплох в домашних матчах, но у Конте, судя по всему, есть четкий план, как надо играть против середняков АПЛ.

    Будет непросто, но «Тоттенхэм» в состоянии обыграть «Саутгемптон» даже в гостях.

    Ставка — победа «Тоттенхэма» за 2.08.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Тоттенхэма» больше 2,0 за 3.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барыс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Дерби — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Коньяспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Ауд-Хеверле Левен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Мехелен — Серен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Австрия U20 — Финляндия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.87
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Саутгемптон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 28.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Тоттенхэм» выиграть на поле «Саутгемптона»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры