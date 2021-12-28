«Тоттенхэм» сыграет на выезде против «Саутгемптона» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 декабря, начало — в 18:00 мск. «Саутгемптон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после 18-ти сыгранных матчей, в которых набрал 20 очков.

В минувшее воскресенье «Саутгемптон» провел классный матч против «Вест Хэма», одержав гостевую победу со счетом 3:2. Интересно, что это был всего лишь второй случай в сезоне, когда «молотобойцы» выиграли на выезде.

А вот на своем поле команда Ральфа Хазенхюттля регулярно набирает очки. В текущем чемпионате «Саутгемптон» проиграл только в одном домашнем матче .

Все прогнозы на АПЛ

Беспроигрышная домашняя серия «Саутгемптона» составляет пять матчей (две победы и три ничьи).

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» тем временем уже пятый, набрав в 16-ти матчах 29 очков. При этом у лондонского клуба есть еще три игры в запасе — две им пришлось перенести из-за вспышки коронавируса, а еще одна — против «Бернли» — не состоялась из-за снегопада.

В прошлом туре «шпоры» одержали уверенную победу над «Кристал Пэлас» — 3:0. По голу забили Харри Кейн, Лукас Моура и Сон Хын Мин.

После назначения Антонио Конте «Тоттенхэм» провел в АПЛ шесть матчей, в которых одержал четыре победы и ни разу не проиграл. Назначение итальянца может стать судьбоносным для клуба.

«Тоттенхэм» одержал две победы в шести гостевых матчах АПЛ. Но сейчас обращать внимание нужно, в первую очередь, на те изменения, которые произошли в команде после прихода Конте.

Прогноз и ставка

На «Саутгемптон» в этом матче можно поставить за 3.75, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Тоттенхэма» — за 2.08.

«Саутгемптон» действительно неплох в домашних матчах, но у Конте, судя по всему, есть четкий план, как надо играть против середняков АПЛ.

Будет непросто, но «Тоттенхэм» в состоянии обыграть «Саутгемптон» даже в гостях.

Ставка — победа «Тоттенхэма» за 2.08.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Тоттенхэма» больше 2,0 за 3.30.