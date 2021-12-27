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    «Кайсериспор» — «Сивасспор». Прогноз, ставка (к. 1.99) на футбол, Чемпионат Турции, 27 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кайсериспор» — «Сивасспор»
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    «Сивасспор»
    В 19-м туре турецкой Суперлиги «Кайсериспор» в родных стенах сразится с «Сивасспором». Игра пройдет 27 декабря и начнется в 20:00 по мск. «Кайсериспор» — «Сивасспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кайсериспор»

    У «Кайсериспора» в копилке находится 21 зачетный пункт, с которыми он идет на 15 строке в турнирке, оторвавшись на четыре пункта от опасной зоны.

    «Звезды Анатолии» за последние девять встреч чемпионата потерпели только два фиаско, причем оба раза уступив на выезде. Еще они в этот период добились двух викторий и пять раз сыграли вничью.

    В двух своих последних турах они на своем поле поделили очки «Газиантепом» 0:0 и с «Йени Малатьяспор» на выезде 2:2, а ранее состоялось фиаско от «Бешикташа» 2:4 в гостях.

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    Львиную свою долю баллов «Кайсериспор» набрал именно на своем поле — 15 из 21. Коллектив четыре раза победил, три встречи свел вничью и потерпел лишь одно фиаско.

    «Сивасспор»

    После 18 сыгранных туров «Сивасспор» набрал 26 пунктов, с которыми находится в середине турнирной таблицы Суперлиги, но от еврокубковой зоны отстает всего на шесть баллов.

    «Храбрые» неудачно стартовали в первенстве, одержав свою первую викторию только в шестом туре. Всего у них в данном первенстве числится всего шесть победных результатов.

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    • К данной же игре «красно-белые» 5-матчевой беспроигрышной серией, которую начали четырьмя викториями, где пропустили только один гола, а закончили домашней ничьей с «Ризеспор» 1:1.

    Вне родных стен «Сивасспор» в этом чемпионате набрал 11 баллов из 26 общих, трижды победив при трех фиаско и двух мировых исходах.

    В минувшем сезоне дважды победил «Сивасспор» — 2:0 дома и 3:1 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сивасспора» предлагают — 2.43.

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    На викторию «Кайсериспор» дают — 3.09, ничья оценена — в 3.42.

    Как правило, в последнее время в противостоянии этих клубов забивается 2-3 гола за игру. Прогнозируем, что и сейчас именно такое количество мячей и будет.

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    «Кайсериспор» — «Сивасспор»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 27.12.2021. Прогнозы на футбол. В матче будет забито 2-3 мяча
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