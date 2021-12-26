В 19-м туре китайской Суперлиги финальной части «Шаньдун Тайшань» на своем поле сыграет против «Хэбей». Игра пройдет 26 декабря и начнется в 15:00 по мск. «Шаньдун Тайшань» — «Хэбей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шаньдун Тайшань»

Похоже, что уже ничто не помешает «Шаньдун Тайшань» стать чемпионом Китая. На текущий момент он идет во главе турнирной таблицы, набрав в 18 играх 45 баллов, что на десять больше, чем у ближайшего преследователя.

«Энергетики» в данном первенстве потерпели пока только одну неудачу, еще три поединка они завершили вничью и одержали 14 победных результатов.

Коллектив пребывает сейчас просто в превосходной форме, выиграв свои 15 последних матчей с учетом всех турниров. Непосредственно в рамках чемпионата он победил в этом отрезке в девяти случаях.

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В прошлом игровом дне «Шаньдун Тайшань» на своем поле переиграл со счетом 2:1 «Чанчунь Ятай», который идет на четвертой позиции.

«Хэбей»

«Хэбей» же занимает последнее восьмое место в финальной части китайского первенства. У команды на счету 25 баллов и отставание от третьей строки составляет десять пунктов.

«Золотые драконы» за 18 проведенных встреч чемпионата смогли победить только в шести из них, еще семь матчей они завершили мировыми исходами и пять раз были повержены.

К данной игре коллектив подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией в рамках Суперлиги. В этот период он потерпел два поражения и три поединка завершил вничью.

Так одна из этим мировых была в прошлом игровом дне дома с соседом по турнирке «Гуанчжоу Сити» 1:1.

13 декабря «Шаньдун Тайшань» разгромил «Хэбей» на его поле со счетом 5:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шаньдун Тайшань» предлагают — 1.45.

На викторию «Хэбей» дают — 7.70, ничья оценена — в 5.10.

«Шаньдун Тайшань» очень силен, особенно на своем поле, а «Хэбей» за последние шесть игр в гостях не забивал в четырех случаях. В общем, в этом сражении вполне можно ожидать «сухой» виктории хозяев.