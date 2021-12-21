Коэффициенты на матч Дженоа — Аталанта
«Дженоа»
Коллектив Андрея Шевченко продолжает терпеть неудачи в Серии А и на данный момент серия поражений команды составляет 4 матча. В таблице «гриффоны» находятся на 18 месте с 10 баллами.
Как бы там ни было, но «Дженоа» по крайней мере стала проявлять признаки жизни. Она забивала в прошлых двух турах, чего не делала 4 тура подряд.
Да и скидку на календарь можно сделать — поочередно были «Милан», «Ювентус» и «Лацио». В прошлом туре «Дженоа» проиграла «римлянам» 1:3, а до этого уступила «Сампдории» с тем же результатом.
За 5 матчей декабря хозяева выиграли лишь один раз. Они обыграли «Салернитану» в матче Кубка Италии (1:0).
«Аталанта»
«Богиня» находится на третьем строчке. У нее 37 очков, но сразу за ней находится «Наполи». Ухудшило положение разгромное поражение в матче 18 тура от «Ромы» со счетом 1:4.
До этого «Аталанта» шла на хорошей серии побед. Выиграв 6 матчей подряд, команда Гасперини закрепилась в зоне Лиги чемпионов.
До поражения от «римлян» «Аталанта» победила «Наполи» 3:2 и выиграла у «Вероны» 2:1. Лига чемпионов — другой турнир, но стоит учесть поражение от «Вильярреала» (2:3), лишившее команду шансов на участие в плей-офф.
«Черно-синие» продолжают свою победную выездную серию, которая находится на отметке шести матчей.
Прогноз и ставка
Котировки говорят о том, что у «Дженоа» мало шансов на то, чтобы прервать серию неудач — 7.00 на хозяев и 1.44 на победу гостей. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 5.00.
«Дженоа» будет бороться, но в прошлых турах у нее ничего не получалось. Как итог, команда имеет 4 поражения подряд с отрывом как минимум в 2 гола. «Аталанта» в свою очередь будет настроена на победу, чтобы загладить свою вину после сокрушительной неудачи в домашних стенах.
Как бы не хотелось увидеть первую победу Шевченко в Серии А на посту тренера, ему с таким составом это вряд ли удастся. По крайней мере, в предстоящей игре.