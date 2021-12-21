В поединке 19 тура итальянской Серии А «Дженоа» и «Аталанта» проведут очную встречу на поле «Луиджи Феррарис» (Генуя). Событие состоится 21 декабря в 22:45 мск. «Дженоа» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

Коллектив Андрея Шевченко продолжает терпеть неудачи в Серии А и на данный момент серия поражений команды составляет 4 матча. В таблице «гриффоны» находятся на 18 месте с 10 баллами.

Как бы там ни было, но «Дженоа» по крайней мере стала проявлять признаки жизни. Она забивала в прошлых двух турах, чего не делала 4 тура подряд.

Да и скидку на календарь можно сделать — поочередно были «Милан», «Ювентус» и «Лацио». В прошлом туре «Дженоа» проиграла «римлянам» 1:3, а до этого уступила «Сампдории» с тем же результатом.

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За 5 матчей декабря хозяева выиграли лишь один раз. Они обыграли «Салернитану» в матче Кубка Италии (1:0).

«Аталанта»

«Богиня» находится на третьем строчке. У нее 37 очков, но сразу за ней находится «Наполи». Ухудшило положение разгромное поражение в матче 18 тура от «Ромы» со счетом 1:4.

До этого «Аталанта» шла на хорошей серии побед. Выиграв 6 матчей подряд, команда Гасперини закрепилась в зоне Лиги чемпионов.

До поражения от «римлян» «Аталанта» победила «Наполи» 3:2 и выиграла у «Вероны» 2:1. Лига чемпионов — другой турнир, но стоит учесть поражение от «Вильярреала» (2:3), лишившее команду шансов на участие в плей-офф.

«Черно-синие» продолжают свою победную выездную серию, которая находится на отметке шести матчей.

Прогноз и ставка

Котировки говорят о том, что у «Дженоа» мало шансов на то, чтобы прервать серию неудач — 7.00 на хозяев и 1.44 на победу гостей. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 5.00.

«Дженоа» будет бороться, но в прошлых турах у нее ничего не получалось. Как итог, команда имеет 4 поражения подряд с отрывом как минимум в 2 гола. «Аталанта» в свою очередь будет настроена на победу, чтобы загладить свою вину после сокрушительной неудачи в домашних стенах.