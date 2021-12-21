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    «Аталанта» приедет в Геную за своим

    «Дженоа» — «Аталанта». Прогноз (к. 2.17) и ставки на футбол, чемпионат Италии, 21 декабря 2021 года

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    Дуван Сапата
    В поединке 19 тура итальянской Серии А «Дженоа» и «Аталанта» проведут очную встречу на поле «Луиджи Феррарис» (Генуя). Событие состоится 21 декабря в 22:45 мск. «Дженоа» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Декабря 2021 года
    Дженоа
  • Генуя
    •  Дженоа 22:45 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    Коэффициенты на матч Дженоа — Аталанта

  • 1
  • 6.60
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  • 4.70
  • 2
  • 1.45
  • Ставка!
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    «Дженоа»

    Коллектив Андрея Шевченко продолжает терпеть неудачи в Серии А и на данный момент серия поражений команды составляет 4 матча. В таблице «гриффоны» находятся на 18 месте с 10 баллами.

    Как бы там ни было, но «Дженоа» по крайней мере стала проявлять признаки жизни. Она забивала в прошлых двух турах, чего не делала 4 тура подряд.

    Да и скидку на календарь можно сделать — поочередно были «Милан», «Ювентус» и «Лацио». В прошлом туре «Дженоа» проиграла «римлянам» 1:3, а до этого уступила «Сампдории» с тем же результатом.

    Все прогнозы на Серию А

    За 5 матчей декабря хозяева выиграли лишь один раз. Они обыграли «Салернитану» в матче Кубка Италии (1:0).

    «Аталанта»

    «Богиня» находится на третьем строчке. У нее 37 очков, но сразу за ней находится «Наполи». Ухудшило положение разгромное поражение в матче 18 тура от «Ромы» со счетом 1:4.

    До этого «Аталанта» шла на хорошей серии побед. Выиграв 6 матчей подряд, команда Гасперини закрепилась в зоне Лиги чемпионов.

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    • До поражения от «римлян» «Аталанта» победила «Наполи» 3:2 и выиграла у «Вероны» 2:1. Лига чемпионов — другой турнир, но стоит учесть поражение от «Вильярреала» (2:3), лишившее команду шансов на участие в плей-офф.

    «Черно-синие» продолжают свою победную выездную серию, которая находится на отметке шести матчей.

    Прогноз и ставка

    Котировки говорят о том, что у «Дженоа» мало шансов на то, чтобы прервать серию неудач — 7.00 на хозяев и 1.44 на победу гостей. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 5.00.

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    «Дженоа» будет бороться, но в прошлых турах у нее ничего не получалось. Как итог, команда имеет 4 поражения подряд с отрывом как минимум в 2 гола. «Аталанта» в свою очередь будет настроена на победу, чтобы загладить свою вину после сокрушительной неудачи в домашних стенах.

    Как бы не хотелось увидеть первую победу Шевченко в Серии А на посту тренера, ему с таким составом это вряд ли удастся. По крайней мере, в предстоящей игре. Ставка — победа «Аталанты» с форой -1.5 за 2.17.

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    «Дженоа» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 21.12.2021. Прогнозы на футбол. «Аталанта» приедет в Геную за своим
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