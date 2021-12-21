ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»Остросюжетный футбол. «Шпоры» отобрали очки у «Ливерпуля» при спорном судействе «Дортмунд» потерпел поражение от «Герты»Истощенной «Боруссии» нужно перестроиться «Арсенал» Артеты закрепился в топ-4Курс Артеты в «Арсенале», наконец-то, дал результат
  • 00:40
    • Гол Элмаса принес «Наполи» победу над «Миланом»
  • 00:54
    • «Реал» не справился с «Кадисом»
  • 21:25
    • «Ливерпуль» в меньшинстве сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
  • 18:55
    • «Ман Сити» разгромил «Ньюкасл», «Челси» и «Вулверхэмптон» разошлись нулевой ничьей
  • 20:46
    • «Химки» подписали контракт с Мамаевым
  • 20:45
    • «Селтик» стал 20-кратным победителем Кубка шотландской лиги
  • 20:13
    • «Атлетик» обыграл «Бетис» в домашнем матче 18 тура Примеры
    Все новости спорта

    «Канониры» находятся на подъеме

    «Арсенал» — «Сандерленд». Прогноз (к. 1.95) и ставки на футбол, Кубок лиги, 21 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Сандерленд
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Сандерленд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Габриэл Мартинелли
    В четвертьфинальном матче Кубка Английской лиги «Арсенал» примет «Сандерленд» на поле стадиона «Эмирейтс». Событие запланировано на 21 декабря 22:45 мск. «Арсенал» — «Сандерленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок Лиги 21 Декабря 2021 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 22:45 Сандерленд Сандерленд
  • Сандерленд
    •

    Коэффициенты на матч Арсенал Лондон — Сандерленд

  • 1
  • 1.17
  • X
  • 7.50
  • 2
  • 15.50
  • Ставка!
    •

    «Арсенал»

    После небольшого спада «канониры» снова на коне. Два поражения подряд сменила серия из трех удачных выступлений, которая подняла команду в зону Лиги чемпионов в турнирной таблице АПЛ.

    Теперь в АПЛ «Арсенал» занимает 4 строчку с 32 очками. В прошлом туре турнира «красно-белые» разбили «Лидс» со счетом 4:1. Туром ранее они победили «Вест Хэм» 2:0, а еще раньше — «Саутгемптон» 3:0.

    Свой путь в Кубке лиги «Арсенал» начал с разгрома «Вест Бромвича» (6:0). Следующим был «Уимблдон» (3:0), а затем «Лидс» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Арсенал» победил в шести домашних матчах подряд, а в пяти последних команда не пропускала.

    «Сандерленд»

    «Коты» выступают в Первой лиге, где занимают 3 место и борются за выход в плей-офф на повышение до Чемпионшипа.

    За 22 матча в турнире «Сандерленд» одержал 13 побед при 5 поражениях. К этой игре команда подошла с двумя ничьями и двумя победами.

  • Омикрон над Альбионом. Остановит ли новый штамм COVID-19 европейский футбол?
  • Объясняем, нужно ли бояться новой остановки спорта во всем мире из-за коронавируса
  • 18/12/2021

    • «Сандерленд» обыграл «Плимут» 2:1 и разгромил «Моркам» 5:0. Ничьи были во встречах с «Оксфордом» (1:1) и «Ипсвичем» (1:1). Последнее поражение гости терпели 1 декабря в рамках Трофея лиги, где уступили «Олдхэму» 0:1.

    В Кубке лиги «Сандерленд» прошел «Порт Вейл», «Уиган» и «Блэкпул». В прошлом раунде была победа над КПР, но уже в серии пенальти.

    Прогноз и ставка

    Кажется, «Арсенал» возвращает себе уверенность в своих силах и в таком случае очень маловероятно, что команда уступит в домашних стенах, упустив путевку в полуфинал турнира.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Букмекеры не оставляют шансов сопернику хозяев, предлагая 1.17 и 18.00 на победу соответственно. На проход коэффициенты еще меньше — 1.01 против 5.10.

    После трех уверенных побед в чемпионате, «Арсенал» вполне может раскошелится на еще одно результативное выступление. Он побеждал с разрывом в счете как минимум в два гола.

    Рекомендуемая ставка — победа «Арсенала» с форой -2 за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Йокерит — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Фулхэм — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Леванте — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.75
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Луго — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Гиресунспор
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Удинезе — Салернитана
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Витесс — Зволле
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Вильярреал — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Тондела — Эшторил
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Арсенал» — «Сандерленд»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 21.12.2021. Прогнозы на футбол. «Канониры» находятся на подъеме
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры