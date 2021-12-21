В четвертьфинальном матче Кубка Английской лиги «Арсенал» примет «Сандерленд» на поле стадиона «Эмирейтс». Событие запланировано на 21 декабря 22:45 мск. «Арсенал» — «Сандерленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

После небольшого спада «канониры» снова на коне. Два поражения подряд сменила серия из трех удачных выступлений, которая подняла команду в зону Лиги чемпионов в турнирной таблице АПЛ.

Теперь в АПЛ «Арсенал» занимает 4 строчку с 32 очками. В прошлом туре турнира «красно-белые» разбили «Лидс» со счетом 4:1. Туром ранее они победили «Вест Хэм» 2:0, а еще раньше — «Саутгемптон» 3:0.

Свой путь в Кубке лиги «Арсенал» начал с разгрома «Вест Бромвича» (6:0). Следующим был «Уимблдон» (3:0), а затем «Лидс» (2:0).

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«Арсенал» победил в шести домашних матчах подряд, а в пяти последних команда не пропускала.

«Сандерленд»

«Коты» выступают в Первой лиге, где занимают 3 место и борются за выход в плей-офф на повышение до Чемпионшипа.

За 22 матча в турнире «Сандерленд» одержал 13 побед при 5 поражениях. К этой игре команда подошла с двумя ничьями и двумя победами.

«Сандерленд» обыграл «Плимут» 2:1 и разгромил «Моркам» 5:0. Ничьи были во встречах с «Оксфордом» (1:1) и «Ипсвичем» (1:1). Последнее поражение гости терпели 1 декабря в рамках Трофея лиги, где уступили «Олдхэму» 0:1.

В Кубке лиги «Сандерленд» прошел «Порт Вейл», «Уиган» и «Блэкпул». В прошлом раунде была победа над КПР, но уже в серии пенальти.

Прогноз и ставка

Кажется, «Арсенал» возвращает себе уверенность в своих силах и в таком случае очень маловероятно, что команда уступит в домашних стенах, упустив путевку в полуфинал турнира.

Букмекеры не оставляют шансов сопернику хозяев, предлагая 1.17 и 18.00 на победу соответственно. На проход коэффициенты еще меньше — 1.01 против 5.10.

После трех уверенных побед в чемпионате, «Арсенал» вполне может раскошелится на еще одно результативное выступление. Он побеждал с разрывом в счете как минимум в два гола.