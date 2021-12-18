«Уотфорд» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 18:00 мск. «Уотфорд» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

«Уотфорд» имеет в своем активе на два очка больше, чем у «Бернли», который идет в зоне вылета, и находится на одну строку в турнирной таблице АПЛ выше.

В текущем первенстве «Шершни» смогли отпраздновать четыре выигрыша, одну игру свели вничью и потерпели аж 11 фиаско. Забили за 16 игр 21 гол, а пропустили на десять мячей больше.

К данной игре коллектив подходит с 4-матчевой серией из поражений. Правда, в этот период ему пришлось играть с «Лестером», «Челси» и «Ман Сити».

Все прогнозы на АПЛ

На этой неделе клуб должен был сыграть важный матч в борьбе за выживание с «Бернли», но игру перенесли из-за вспышки коронавируса в клубах.

«Кристал Пэлас»

В турнирной таблице АПЛ «Кристал Пэлас» с 20 набранными очками находится на 11-й позиции, оторвавшись на девять баллов от зоны вылета.

«Орлы» неудачно стартовали, набрав всего пункт в первых трех играх, но затем уступили только раз за последующие девять встреч, что позволило им даже подняться до еврозоны.

Однако затем «стекольщики» сильно сдали, проиграв три поединка подряд, правда, все с минимальной разницей. В позапрошлом же туре они прервали эту неудачную серию, обыграв в родных стенах «Эвертон» со счетом 3:1.

В последнем поединке АПЛ лондонцы не смогли выиграть, разойдясь миром с «Саутгемптоном» (2:2) в домашних стенах.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,64.

Успех хозяев поля оценивается в 3,83, тогда как ничья — в 2,30.

Наши прогноз и ставка — «Кристал Пэлас» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,12.