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    Прервет ли «Уотфорд» серию поражений?

    «Уотфорд» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 2.12) и ставки на чемпионат Англии по футболу 18 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Кристал Пэлас»
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    «Уотфорд» идет в двух очках от зоны вылета
    «Уотфорд» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 18:00 мск. «Уотфорд» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Декабря 2021 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 18:00 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч Уотфорд — Кристал Пэлас

  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Уотфорд»

    «Уотфорд» имеет в своем активе на два очка больше, чем у «Бернли», который идет в зоне вылета, и находится на одну строку в турнирной таблице АПЛ выше.

    В текущем первенстве «Шершни» смогли отпраздновать четыре выигрыша, одну игру свели вничью и потерпели аж 11 фиаско. Забили за 16 игр 21 гол, а пропустили на десять мячей больше.

    К данной игре коллектив подходит с 4-матчевой серией из поражений. Правда, в этот период ему пришлось играть с «Лестером», «Челси» и «Ман Сити».

    Все прогнозы на АПЛ

    На этой неделе клуб должен был сыграть важный матч в борьбе за выживание с «Бернли», но игру перенесли из-за вспышки коронавируса в клубах.

    «Кристал Пэлас»

    В турнирной таблице АПЛ «Кристал Пэлас» с 20 набранными очками находится на 11-й позиции, оторвавшись на девять баллов от зоны вылета.

    «Орлы» неудачно стартовали, набрав всего пункт в первых трех играх, но затем уступили только раз за последующие девять встреч, что позволило им даже подняться до еврозоны.

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    • Однако затем «стекольщики» сильно сдали, проиграв три поединка подряд, правда, все с минимальной разницей. В позапрошлом же туре они прервали эту неудачную серию, обыграв в родных стенах «Эвертон» со счетом 3:1.

    В последнем поединке АПЛ лондонцы не смогли выиграть, разойдясь миром с «Саутгемптоном» (2:2) в домашних стенах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,64.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,83, тогда как ничья — в 2,30.

    Наши прогноз и ставка — «Кристал Пэлас» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,12.

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    «Уотфорд» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Уотфорд» серию поражений?
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