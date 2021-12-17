«Бавария» сыграет на своем поле против «Вольфсбурга» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 17 декабря в Мюнхене, начало — в 22:30 мск. «Бавария» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» единолично возглавляет таблицу Бундеслиги после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрала 40 очков.

Отрыв от конкурентов начинает увеличиваться. Дортмундская «Боруссия» находится уже на расстоянии как минимум двух побед от Рекордмайстера.

Ранее на этой неделе «Бавария» разгромила на выезде «Штутгарт» со счетом 5:0. Серж Гнабри оформил хет-трик, а Роберт Левандовски забил два мяча и повторил рекорд Бундеслиги по голам в календарном году.

Ранее это достижение принадлежало легендарному Герду Мюллеру. В игре с «Вольфсбургом» польский форвард может обновить рекорд.

«Бавария» выиграла десять из десяти предыдущих матчей.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» тем временем находится на 11-й строчке, набрав в 16-ти матчах 20 очков.

Команда Флориана Кофельдта продолжает падение. После домашнего матча с «Кельном» (2:3) серия поражений достигла шести матчей, а безвыигрышная — восьми.

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И это не просто черная полоса, руководству «Вольфсбурга», похоже, снова придется задуматься о смене главного тренера. У Кофельдта банально не получается.

«Вольфсбург» пропустил 21 гол в восьми предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.27, ничью букмекеры предлагают за 8.10, а победу «Вольфсбурга» — за 15.25.

Во-первых, «Вольфсбург» сейчас в ужасном состоянии, а во-вторых, у Левандовски остался последний в этом году шанс обновить очередной рекорд Герда Мюллера. В такой ситуации у гостей просто нет шансов избежать крупного поражения.

Ставка — победа «Баварии» с форой (-2,5) за 2.31.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Баварии» в первом тайме больше 1,5 за 2.43.