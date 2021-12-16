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    Все новости спорта

    «Шаньдун Тайшань» продлит свою беспроигрышную серию?

    «Шаньдун Тайшань» — «Бэйцзин Гоань». Прогноз (к. 2.33) и ставки на футбол, чемпионат Китая, 16 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шаньдун Тайшань» — «Бэйцзин Гоань»
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    «Шаньдун Тайшань» имеет наибольшее количество побед в сезоне
    В матче 16 тура плей-офф китайской Суперлиги «Шаньдун Тайшань» будет принимать «Бэйцзин Гоань». Встреча назначена на 16 декабря 13:00 мск. «Шаньдун Тайшань» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шаньдун Тайшань»

    Клуб лидирует в таблице плей-офф на данный момент. В период групповой стадии он заложил себе хороший фундамент, набрав 33 очка за 14 туров. До сих пор у команды лишь одно поражение и при этом 10 побед.

    На данный момент «Шаньдун Тайшань» идет на серии из 12 побед подряд. До выхода в плей-офф коллектив выиграл у «Гуанчжоу Сити» 3:1 и «Цанчжоу» 2:1. В финальной стадии турнира команда стартовала с разгрома «Хэбэя» со счетом 5:0.

    В период с октября по ноябрь «оранжевые» оформили путевку в финал Кубка футбольной ассоциации. Дойдя до полуфинала, они обыграли «Хэнань» по сумме двух матчей со счетом 5:2. Теперь в финале они встретятся с «Шанхай Порт».

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    В пяти из шести последних выступлений «Шаньдун» побеждал без пропущенных голов.

    «Бэйцзин Гоань»

    13 декабря гости дома победили «Гуанчжоу» со счетом 1:0 и тем самым продлили свою выигрышную серию до трех поединков. До перерыва они победили «Чанчунь Ятай» 2:1 и обыграли «Шанхай Шеньхуа» с результатом 4:2.

    Благодаря успехам в последних тура групповой стадии «Бэйцзин Гоань» обеспечил себе выход в плей-офф с третьей позиции, набрав 24 очка.

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  • 13/12/2021

    • 14 октября «дворцовые стражники» не смогли удержаться в Кубке футбольной ассоциации. В первом же раунде они проиграли «Сычуань Цзюню», причем в домашних стенах. Исход встречи решила серия пенальти.

    Отметим, что гости выиграли только одну из четырех встреч на выезде.

    Прогноз и ставка

    Лидер таблицы плей-офф выступает в роли фаворита с коэффициентом 1.87. На «Бэйцзин Гоань» букмекеры предлагают поставить с котировкой 4.00. За 3.75 они выставили ничью.

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    Гости неплохо провели групповой этап, но у «Шаньдуна» результаты куда круче. «Тайшань» проиграли лишь один раз и пропустили всего 10 мячей в 15 матчах. Скорее всего, хозяева выиграют.

    Обычно матчи между этими командами проходят результативно, при этом дома «Шаньдун» не проигрывает «Бэйцзину» очень давно. Мы рекомендуем поставить на двойной исход «1Х и ТБ 2.5» с коэффициентом 2.33.

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    «Шаньдун Тайшань» — «Бэйцзин Гоань»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на футбол. «Шаньдун Тайшань» продлит свою беспроигрышную серию?
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