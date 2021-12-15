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    Дортмундцы разнесут в щепки аутсайдера?

    «Боруссия» Д — «Гройтер Фюрт». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, Бундеслига, 15 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Гройтер Фюрт»
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    Эрлинг Холанн
    «Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Гройтер Фюрт» в рамках 16-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 22:30 мск. «Боруссия» Д — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Боруссия Д — Гройтер Фюрт

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  • Ставка!
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    «Боруссия» Д

    «Боруссия» Д в нынешнем сезоне традиционно пытается навязать борьбу «Баварии». Между тем, Серебряная салатница еще очень далека, особенно с учетом отставания от лидера в шесть пунктов.

    В минувшем туре «Боруссия» Д внепланово потеряла два очка. Всего-лишь ничья с «Бохумом» (1:1) может считаться провалом.

    В Бундеслиге дортмундцы не выигрывают уже два матча к ряду. Да и из Лиги чемпионов команда вылетела, отправившись в Лигу Европы.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Эрлинг Холанн продолжает свое голевое телекафе. Норвежский бомбардир в 9 матчах чемпионата настрелял уже 11 мячей.

    «Гройтер Фюрт»

    Эта команда в нынешнем сезоне является главным кандидатом на вылет. Лишь 4 набранных очка в 15 матчах — сущий крах!

    Главной проблемой команды является дырявая оборона. «Гройтер Фюрт» в 15 матчах пропустил уже 46 мячей. Это худший результат в лиге.

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    • К слову, в минувшем туре «Гройтер Фюрт» праздновал свою первую (!) победу в сезоне. В матче с «Унионом» новичок элиты выиграл с минимальным счетом.

    Правда, даже окрыленной победой команде ничего не светит на «Сигнал Идуна Парк». Речь, скорее, идет о том, с каким счетом гости уступят фавориту?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.14, на ничью за 9.90, а на «Гройтер Фюрт» — за 19.00.

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    «Боруссия» Д не должна допустить третьей к ряду потери очков в чемпионате.

    Гости испытывают заметные трудности в обороне, пропуская чаще всех в лиге.

    Хозяева наверняка легко возьмут свое в матче со слабейшим клубом Бундеслиги. Наши прогноз и ставка — Фора «Боруссии» Д -2.75 с коэффициентом 2.16.

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    «Боруссия» Д — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 15.12.2021. Прогнозы на футбол. Дортмундцы разнесут в щепки аутсайдера?
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