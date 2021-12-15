«Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Гройтер Фюрт» в рамках 16-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 15 декабря, начало — в 22:30 мск. «Боруссия» Д — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

«Боруссия» Д в нынешнем сезоне традиционно пытается навязать борьбу «Баварии». Между тем, Серебряная салатница еще очень далека, особенно с учетом отставания от лидера в шесть пунктов.

В минувшем туре «Боруссия» Д внепланово потеряла два очка. Всего-лишь ничья с «Бохумом» (1:1) может считаться провалом.

В Бундеслиге дортмундцы не выигрывают уже два матча к ряду. Да и из Лиги чемпионов команда вылетела, отправившись в Лигу Европы.

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Эрлинг Холанн продолжает свое голевое телекафе. Норвежский бомбардир в 9 матчах чемпионата настрелял уже 11 мячей.

«Гройтер Фюрт»

Эта команда в нынешнем сезоне является главным кандидатом на вылет. Лишь 4 набранных очка в 15 матчах — сущий крах!

Главной проблемой команды является дырявая оборона. «Гройтер Фюрт» в 15 матчах пропустил уже 46 мячей. Это худший результат в лиге.

К слову, в минувшем туре «Гройтер Фюрт» праздновал свою первую (!) победу в сезоне. В матче с «Унионом» новичок элиты выиграл с минимальным счетом.

Правда, даже окрыленной победой команде ничего не светит на «Сигнал Идуна Парк». Речь, скорее, идет о том, с каким счетом гости уступят фавориту?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.14, на ничью за 9.90, а на «Гройтер Фюрт» — за 19.00.

«Боруссия» Д не должна допустить третьей к ряду потери очков в чемпионате .

Гости испытывают заметные трудности в обороне, пропуская чаще всех в лиге.

Хозяева наверняка легко возьмут свое в матче со слабейшим клубом Бундеслиги. Наши прогноз и ставка — Фора «Боруссии» Д -2.75 с коэффициентом 2.16.