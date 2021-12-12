Коэффициенты на матч Вильярреал — Райо Вальекано
«Вильярреал»
«Вильярреал» занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 15-ти сыгранных матчей. Сейчас в активе «Субмарины» 16 очков.
В прошлом туре левантийцы потерпели поражение от «Севильи» (0:1) на выезде. Тем самым у них одна победа в восьми последних матчах.
При этом подопечные Унаи Эмери не знают успеха в трех последних поединках чемпионата Испании, потерпев поражения в двух из них.
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Тем не менее, к грядущему матчу «Желтая Субмарина» подходит в хорошем настроении после выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов благодаря победе над «Аталантой» (3:2).
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» поднялся из Сегунды и пока в Примере оставляет о себе хорошее впечатление. Сейчас мадридцы идут на шестой еврокубковой строке.
«Пчелы» за 16 проведенных встреч текущей компании смогли победить в восьми из них. Еще в пяти случаях они были повержены и три игры закончили мировым исходом, забито 24 гола, пропущено — 16.
За последние шесть матчей чемпионата у «великанов» только одно фиаско, которое было от «Реала» 1:2 в гостях.
Если учитывать все турниры, где она также обыграла по пенальти «Гихуэло» (1:1) в Кубке Испании, команда не знает поражений вот уже четыре матча при трех победах.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.
Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.