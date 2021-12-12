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    Прервет ли «Вильярреал» беспроигрышную серию «Райо»?

    «Вильярреал» — «Райо Вальекано». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, Чемпионат Испании, 12 декабря 2021 года

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    «Райо Вальекано» идет на шестом месте
    «Вильярреал» сыграет на своем поле против «Райо Вальекано» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 декабря на Вильярреале, начало — в 16.00 (мск). «Вильярреал» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Декабря 2021 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 16:00 Райо Вальекано Райо Вальекано
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч Вильярреал — Райо Вальекано

  • 1
  • 1.75
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  • 3.80
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги после 15-ти сыгранных матчей. Сейчас в активе «Субмарины» 16 очков.

    В прошлом туре левантийцы потерпели поражение от «Севильи» (0:1) на выезде. Тем самым у них одна победа в восьми последних матчах.

    При этом подопечные Унаи Эмери не знают успеха в трех последних поединках чемпионата Испании, потерпев поражения в двух из них.

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    Тем не менее, к грядущему матчу «Желтая Субмарина» подходит в хорошем настроении после выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов благодаря победе над «Аталантой» (3:2).

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» поднялся из Сегунды и пока в Примере оставляет о себе хорошее впечатление. Сейчас мадридцы идут на шестой еврокубковой строке.

    «Пчелы» за 16 проведенных встреч текущей компании смогли победить в восьми из них. Еще в пяти случаях они были повержены и три игры закончили мировым исходом, забито 24 гола, пропущено — 16.

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  • 08/12/2021

    • За последние шесть матчей чемпионата у «великанов» только одно фиаско, которое было от «Реала» 1:2 в гостях.

    Если учитывать все турниры, где она также обыграла по пенальти «Гихуэло» (1:1) в Кубке Испании, команда не знает поражений вот уже четыре матча при трех победах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

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    Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.

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    «Вильярреал» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Вильярреал» беспроигрышную серию «Райо»?
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