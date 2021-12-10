«Мариуполь»
«Мариуполь» в нынешнем сезоне показывает весьма привлекательный футбол, однако результата он не приносит. Странно, что при такой диспозиции в виде последнего места кредит доверия к Остапу Маркевичу столь высок…
Да, в Мариуполе молодая команда, составленная из выпускников академии «Шахтера», но лишь 8 набранных очков в 17 матчах говорят сами за себя. Видимо, расчет ведется на весеннюю часть сезона.
В минувшем туре УПЛ «Мариуполь» на пару с «Десной» выдал голевое шоу (3:3). Причем дубль оформил форвард приазовцев Алексей Кащук.
Ко всем проблемам команды добавилась еще и кадровая. Ведущий опорник Максим Чех перебрал желтых карточек, и пропустит отчетную встречу.
«Днепр-1»
Днепряне проводят потрясающий отрезок. Команду Игора Йовичевича не нахваливает только ленивый, и ведь есть за что!
«Днепр-1» в минувшем туре вновь добыл победу. «Черноморец» был обыгран изящным образом (3:1), а Артем Довбик записал себе в актив очередной 13 мяч.
Кроме ведущего форварда, возглавляющего гонку бомбардиров АПЛ, стоит отметить Александра Пихаленка. Да и вообще, в Днепре собралась очень интересная команда.
Наверняка команда Йовичевича захочет завершить этот календарный год на нынешнем третьем месте. Тем паче, в этом туре «Заря», идущая следом, играет с киевским «Динамо».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Днепр-1» за 1.45, на ничью за 4.60, а на «Мариуполь» — за 7.00.
Результаты «Мариуполя» хромают на обе ноги, к тому же имеются кадровые проблемы.
Задорные днепряне
Днепряне смотрятся на голову сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Днепра-1» -1.5 с коэффициентом 2.20.