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    «Днепр-1» уверенно обыграет приазовцев?

    «Мариуполь» — «Днепр-1». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, УПЛ, 10 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Мариуполь» — «Днепр-1»
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    Артем Довбик
    «Мариуполь» сыграет на своем поле с «Днепром-1» в рамках 18-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 18:00 мск. «Мариуполь» — «Днепр-1»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мариуполь»

    «Мариуполь» в нынешнем сезоне показывает весьма привлекательный футбол, однако результата он не приносит. Странно, что при такой диспозиции в виде последнего места кредит доверия к Остапу Маркевичу столь высок…

    Да, в Мариуполе молодая команда, составленная из выпускников академии «Шахтера», но лишь 8 набранных очков в 17 матчах говорят сами за себя. Видимо, расчет ведется на весеннюю часть сезона.

    В минувшем туре УПЛ «Мариуполь» на пару с «Десной» выдал голевое шоу (3:3). Причем дубль оформил форвард приазовцев Алексей Кащук.

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    Ко всем проблемам команды добавилась еще и кадровая. Ведущий опорник Максим Чех перебрал желтых карточек, и пропустит отчетную встречу.

    «Днепр-1»

    Днепряне проводят потрясающий отрезок. Команду Игора Йовичевича не нахваливает только ленивый, и ведь есть за что!

    «Днепр-1» в минувшем туре вновь добыл победу. «Черноморец» был обыгран изящным образом (3:1), а Артем Довбик записал себе в актив очередной 13 мяч.

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  • 07/12/2021

    • Кроме ведущего форварда, возглавляющего гонку бомбардиров АПЛ, стоит отметить Александра Пихаленка. Да и вообще, в Днепре собралась очень интересная команда.

    Наверняка команда Йовичевича захочет завершить этот календарный год на нынешнем третьем месте. Тем паче, в этом туре «Заря», идущая следом, играет с киевским «Динамо».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Днепр-1» за 1.45, на ничью за 4.60, а на «Мариуполь» — за 7.00.

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    Результаты «Мариуполя» хромают на обе ноги, к тому же имеются кадровые проблемы.

    Задорные днепряне не должны упустить свой шанс зимовать на почетной третьей позиции.

    Днепряне смотрятся на голову сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Днепра-1» -1.5 с коэффициентом 2.20.

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    «Мариуполь» — «Днепр-1»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 10.12.2021. Прогнозы на футбол. «Днепр-1» уверенно обыграет приазовцев?
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