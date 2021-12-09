В четверг, 9 декабря, в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы пражская «Спарта» дома сыграет с датским «Брондбю». Стартовый свисток будет дан в 20:45 по мск. «Спарта» Прага — «Брондбю»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спарта» Прага

По итогам пяти туров «Спарта» смогла набрать только четыре очка, с которыми идет на третьем месте и выше уже точно не поднимется, а четвертая строка находится на расстоянии двух баллов.

Все свои пункты коллектив из Праги заработал в первых двух матчах, сыграв вничью на выезде с предстоящим противником 0:0 и обыграв на своем поле шотландский «Рейнджерс» 1:0.

После этого чехи только проигрывали. В этот период они дважды были повержены французским «Лионом» (3:4 и 0:3), а также потерпели фиаско в Шотландии со счетом 0:2.

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«Спарта» вышла победителем из своих последних двух игр, но обе они были на внутренней арене, где команда идет на третьей строке в пяти очках от лидера.

«Брондбю»

«Брондбю» же набрал всего два очка и находится на последней строке в группе. И только победа в данной игре поможет им подняться на третью позицию.

Все свои зачетные пункты «желто-синие» заработала на своем поле, расписав мировые с предстоящим противником 0:0 и «Рейнджерс» 1:1. Остальные же три поединка они проиграли.

В этот период датский клуб был дважды повержен французским «Лионом» (1:3 и 0:3), а также оказались слабее шотландского чемпионат на его поле, уступив со счетом 0:2.

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Что касается внутренней арене, то там «Брондбю» находится на третьей позиции, отставая на пять баллов от лидера.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спарты» предлагают — 1.80.

На викторию «Брондбю» дают — 4.48, ничья оценена — в 4.18.

В данном поединке прогнозируем викторию хозяев поля, так как датчане очень слабо проводят выездные матчи.