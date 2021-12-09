«Марсель» сыграет на своем поле с «Локомотивом» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 23:00 мск. «Марсель» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

Марсельцам хватит и ничьей, дабы остаться на 3 месте. Выше французский полпред уже никак не поднимется.

В минувшем туре своего чемпионата «Марсель» проиграл. Дома команда умудрилась уступить скромному «Бресту» (0:1).

В кадровом плане у команды проблем нет. Так что наверняка хозяева «Велодрома» будут активно атаковать с первых минут встречи.

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Основной расчет в атаке ляжет на ведущего форварда Димитри Пайе. Правда, в Лиге Европы в его активе только один забитый мяч.

«Локомотив»

Москвичам сейчас не позавидуешь. Команду Маркуса Гисдоля круто лихорадит в чемпионате, да и диспозиция в Лиге Европы — хоть святых выноси.

Да, группа у железножорожников сложная, но всего два набранных очка — явный показатель кризиса. При этом «Локомотив» забил только 2 мяча.

В минувшем туре РПЛ команда Гисдоля вновь разочаровала. Дома москвичи проиграли одному из аутсайдеров «Уралу» (0:1).

Кадровых потерь у гостей масса. В лазарете находятся основной голкипер Гилерме, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Живоглядов, Зе Луиш, Станислав Магкеев и Антон Миранчук. Полкоманды!

Коэффициенты

Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 1.45, на ничью за 4.90, а на «Локомотив» — за 7.00.

Прогноз

Марсельцы проводят далеко не самый лучший игровой цикл.

«Локомотиву» терять уже нечего, и гости наверняка будут рисковать .

Ставка

Оборона французов отнюдь небезгрешна, и шансы забить у гостей наверняка будут.

Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Локомотива», поставить на это можно с коэффициентом 7.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.