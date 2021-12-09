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    Ждем чуда от «Локомотива»?

    «Марсель» — «Локомотив». Дерзкая ставка за 7.00 на матч Лиги Европы 9 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Локомотив»
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    Федор Смолов
    «Марсель» сыграет на своем поле с «Локомотивом» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 23:00 мск. «Марсель» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 09 Декабря 2021 года
    Марсель
  • Лига Европы. Группа E
    •  Марсель 23:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    Коэффициенты на матч Марсель — Локомотив

  • 1
  • 1.45
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 7.35
  • Ставка!
    •

    «Марсель»

    Марсельцам хватит и ничьей, дабы остаться на 3 месте. Выше французский полпред уже никак не поднимется.

    В минувшем туре своего чемпионата «Марсель» проиграл. Дома команда умудрилась уступить скромному «Бресту» (0:1).

    В кадровом плане у команды проблем нет. Так что наверняка хозяева «Велодрома» будут активно атаковать с первых минут встречи.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Основной расчет в атаке ляжет на ведущего форварда Димитри Пайе. Правда, в Лиге Европы в его активе только один забитый мяч.

    «Локомотив»

    Москвичам сейчас не позавидуешь. Команду Маркуса Гисдоля круто лихорадит в чемпионате, да и диспозиция в Лиге Европы — хоть святых выноси.

    Да, группа у железножорожников сложная, но всего два набранных очка — явный показатель кризиса. При этом «Локомотив» забил только 2 мяча.

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  • 06/12/2021

    • В минувшем туре РПЛ команда Гисдоля вновь разочаровала. Дома москвичи проиграли одному из аутсайдеров «Уралу» (0:1).

    Кадровых потерь у гостей масса. В лазарете находятся основной голкипер Гилерме, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Живоглядов, Зе Луиш, Станислав Магкеев и Антон Миранчук. Полкоманды!

    Коэффициенты

    Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 1.45, на ничью за 4.90, а на «Локомотив» — за 7.00.

    Прогноз

    Марсельцы проводят далеко не самый лучший игровой цикл.

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    «Локомотиву» терять уже нечего, и гости наверняка будут рисковать.

    Ставка

    Оборона французов отнюдь небезгрешна, и шансы забить у гостей наверняка будут.

    Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Локомотива», поставить на это можно с коэффициентом 7.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Марсель» — «Локомотив»: прогноз, ставка (7.00), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. Ждем чуда от «Локомотива»?
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