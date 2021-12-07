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    Сможет ли «Сан-Паулу» обыграть «Жувентуде»?

    «Сан-Паулу» — «Жувентуде». Прогноз (к. 2.21) и ставки на чемпионат Бразилии 7 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Паулу» — «Жувентуде»
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    В 12-ти предыдущих встречах на своем поле у «Сан-Паулу» только одно поражение
    «Сан-Паулу» сыграет на своем поле против «Жувентуде» в рамках 37-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 02:00 мск. «Сан-Паулу» — «Жувентуде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Паулу»

    «Сан-Паулу» занимает 14-е место после 36-ти сыгранных матчей. Сейчас в его активе 45 очков.

    «Сан-Паулу» до сих пор официально не обезопасил себя от вылета во второй дивизион. А команда Рожерио Сени вполне может оказаться там, если проиграет два ближайших матча.

    В прошлом туре «Сан-Паулу» проиграл на поле «Гремио» (0:3), который в этом сезоне тоже борется за выживание.

    В домашних матчах у «Сан-Паулу» результаты заметно лучше. В 12-ти предыдущих встречах на своем поле у команды только одно поражение.

    «Жувентуде»

    «Жувентуде» находится на 15-й строчке, отставая от «Сан-Паулу» на два очка.

    Команда из Кашиас-ду-Сул тоже рискует вылететь из Серии А, поэтому в предстоящем матче ей срочно надо набирать очки.

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    При этом «Жувентуде» не может похвастаться результатами в гостях. В 10-ти предыдущих матчах на выезде у команды лишь одно победа.

    Прогноз и ставка

    На «Сан-Паулу» в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают за 3.82, а победу «Жувентуде» — за 5.95.

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    В таком матче может произойти все что угодно, поэтому ставка на исход здесь точно не подходит.

    Ставка — обе команды забьют за 2.21.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.43.

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    «Сан-Паулу» — «Жувентуде»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 07.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Сан-Паулу» обыграть «Жувентуде»?
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