«Зиря» сыграет на своем поле с «Габалой» в рамках 13-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 17:15 мск. «Зиря» — «Габала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зиря»

«Зиря» сейчас выглядит весьма любопытно. Команда уже поднялась на второе место, уступая лидеру «Карабаху» на 5 очков.

При этом команда уже доказала, что умеет атаковать. По количеству забитых мячей «Зиря» уступает только тем же агдамцам.

В минувшем туре «Зиря» добыла победу. Причем на выезде «Сумгаит» был обыгран уверенно (0:3).

Все прогнозы на футбол

С «Габалой» команда традиционно играет натужно. Из пяти последних поединков в активе у «Зири» лишь одна победа при четырех ничьих.

«Габала»

Эта команда имеет высокий потенциал для борьбы за высокие места. Вот и сейчас «Габала» идет в тройке лидеров.

Причем команда не проигрывает уже на протяжении месяца. Причем из трех последних встреч «Габала» извлекла две победы при сухом паритете с «Карабахом».

В нынешнем сезоне заметно прогрессирует Ульви Искендеров. В активе у форварда уже 5 мячей в 12 сыгранных матчах.

Вообще, «Габала» неплохо атакует. Команда забила лишь на 3 мяча меньше лидера «Карабаха» — 20 голов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зирю» за 1.94, на ничью за 3.52, а на «Габалу» — за 3.62.

«Зиря» в последнее время довольно удачно играет с «Габалой» .

«Габала» нечасто выигрывает на чужих полях.

В матчах примерно равных по классу соперников важным фактором успеха станет фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Фора «Зири» -0.75 с коэффициентом 2.16.