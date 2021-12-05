«Зиря»
«Зиря» сейчас выглядит весьма любопытно. Команда уже поднялась на второе место, уступая лидеру «Карабаху» на 5 очков.
При этом команда уже доказала, что умеет атаковать. По количеству забитых мячей «Зиря» уступает только тем же агдамцам.
В минувшем туре «Зиря» добыла победу. Причем на выезде «Сумгаит» был обыгран уверенно (0:3).
С «Габалой» команда традиционно играет натужно. Из пяти последних поединков в активе у «Зири» лишь одна победа при четырех ничьих.
«Габала»
Эта команда имеет высокий потенциал для борьбы за высокие места. Вот и сейчас «Габала» идет в тройке лидеров.
Причем команда не проигрывает уже на протяжении месяца. Причем из трех последних встреч «Габала» извлекла две победы при сухом паритете с «Карабахом».
В нынешнем сезоне заметно прогрессирует Ульви Искендеров. В активе у форварда уже 5 мячей в 12 сыгранных матчах.
Вообще, «Габала» неплохо атакует. Команда забила лишь на 3 мяча меньше лидера «Карабаха» — 20 голов.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Зирю» за 1.94, на ничью за 3.52, а на «Габалу» — за 3.62.
«Зиря» в последнее время
«Габала» нечасто выигрывает на чужих полях.
В матчах примерно равных по классу соперников важным фактором успеха станет фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Фора «Зири» -0.75 с коэффициентом 2.16.