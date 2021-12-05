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    «Зиря» возьмет верх над «Габалой»?

    «Зиря» — «Габала». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, чемпионат Азербайджана, 5 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Зиря» — «Габала»
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    Ульви Искендеров
    «Зиря» сыграет на своем поле с «Габалой» в рамках 13-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 17:15 мск. «Зиря» — «Габала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Зиря»

    «Зиря» сейчас выглядит весьма любопытно. Команда уже поднялась на второе место, уступая лидеру «Карабаху» на 5 очков.

    При этом команда уже доказала, что умеет атаковать. По количеству забитых мячей «Зиря» уступает только тем же агдамцам.

    В минувшем туре «Зиря» добыла победу. Причем на выезде «Сумгаит» был обыгран уверенно (0:3).

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    С «Габалой» команда традиционно играет натужно. Из пяти последних поединков в активе у «Зири» лишь одна победа при четырех ничьих.

    «Габала»

    Эта команда имеет высокий потенциал для борьбы за высокие места. Вот и сейчас «Габала» идет в тройке лидеров.

    Причем команда не проигрывает уже на протяжении месяца. Причем из трех последних встреч «Габала» извлекла две победы при сухом паритете с «Карабахом».

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    • В нынешнем сезоне заметно прогрессирует Ульви Искендеров. В активе у форварда уже 5 мячей в 12 сыгранных матчах.

    Вообще, «Габала» неплохо атакует. Команда забила лишь на 3 мяча меньше лидера «Карабаха» — 20 голов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Зирю» за 1.94, на ничью за 3.52, а на «Габалу» — за 3.62.

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    «Зиря» в последнее время довольно удачно играет с «Габалой».

    «Габала» нечасто выигрывает на чужих полях.

    В матчах примерно равных по классу соперников важным фактором успеха станет фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Фора «Зири» -0.75 с коэффициентом 2.16.

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    «Зиря» — «Габала»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. «Зиря» возьмет верх над «Габалой»?
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