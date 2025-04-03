«Атлетико» М — «Барселона»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Роберт Левандовский«Атлетико» — «Барселона» 0:1. Онлайн
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    «Барселона» обыграла «Атлетико» и вышла в финал Кубка Испании

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    «Барселона» одолела «Атлетико» (1:0) во 2-м матче полуфинала Кубка Испании.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче «сине-гранатовые» забили на 27-й минуте, отличился Ферран Торрес.

    Кубок Испании. 1/2 финала. Второй матч
    «Атлетико» — «Барселона» 0:1
    Гол: Торрес, 27 (0:1)«Атлетико»: Муссо. Мандава (Серлот, 46). Ле Норман (Молина, 58). Хименес. Аспиликуэта (Галан, 46). Льоренте. де Пауль. Барриос. Симеоне (Лангле, 46). Гризманн (Рикельме, 81). Альварес«Барселона»: Щенсный. Бальде. Иньиго Мартинес. Кубарси (Гарсия, 58). Кунде. Педри. де Йонг. Рафинья. Фермин Лопес (Араухо, 58). Ямаль (Мартин, 86). Торрес (Левандовский, 74)Предупреждения: Аспиликуэта, 6. де Пауль, 13. Мандава, 31. Альварес, 45. Молина, 59 — де Йонг, 35. Бальде, 68. Мартин, 90

    По итогам 2-х встреч «Барселона» (4:4 и 1:0) вышла в финал Кубка Испании, где встретится с мадридским «Реалом».

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