«Ванкувер»
Турнирное положение: Невероятные психологические проблемы «Ванкувера» не позволили «касаткам» даже зацепиться за плей-офф. Отставание от «Сент-Луиса» уже почти критическое.
Последние матчи: Виноват в этом сам «Ванкувер», поскольку проиграл огромное количество необязательных матчей, как например недавнюю игру против «Коламбуса» с шестью пропущенными шайбами.
Травмированные игроки: Не сможет помочь «Ванкуверу» Джуулсен, страдающий из-за травмы паха.
Общий тонус клуба: Даже в игре против «Сиэтла» хозяева вполне могут в очередной раз отдать матч сопренику, хотя до её старта они казались фаворитами.
«Сиэтл»
Турнирное положение: Удивительно слабая игра от «Сиэтла», и это при том, что по большей части сезона у клуба играли все сильнейшие. Сейчас клуб Байлсмы располагается на 13 строчке Запада.
Последние матчи: В двух последних матчах «Сиэтл» проиграл «Далласу», суммарно пропустив от техасцев восемь шайб.
Травмированные игроки: В этом сезоне у «Сиэтла» меньше всего травмированных среди всех клубов лиги, и в предстоящей игре смогут сыграть все сильнейшие.
Общий тонус клуба: С «Ванкувером» будет упорная игра, которая вполне может закончиться победой гостей.
Статистика для ставок
- На двоих клубы проиграли четыре последних матча
- В двух из трех последних очных встреч фиксировался овертайм
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.14, на ничью — 4.26, на гостей — 3.04.
Прогноз: Гости вполне могут замахнуться на победу в предстоящем матче.
- 2.10СКА — Динамо Москва: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.90Торпедо — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.19Каролина — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Упорный хоккей с перспективой на овертайм неизбежен.
Ставка: П2 с коэффициентом 3.04.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.