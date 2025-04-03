В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 03 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ванкувер» — «Сиэтл», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ванкувер»

Турнирное положение: Невероятные психологические проблемы «Ванкувера» не позволили «касаткам» даже зацепиться за плей-офф. Отставание от «Сент-Луиса» уже почти критическое.

Последние матчи: Виноват в этом сам «Ванкувер», поскольку проиграл огромное количество необязательных матчей, как например недавнюю игру против «Коламбуса» с шестью пропущенными шайбами.

Травмированные игроки: Не сможет помочь «Ванкуверу» Джуулсен, страдающий из-за травмы паха.

Общий тонус клуба: Даже в игре против «Сиэтла» хозяева вполне могут в очередной раз отдать матч сопренику, хотя до её старта они казались фаворитами.

«Сиэтл»

Турнирное положение: Удивительно слабая игра от «Сиэтла», и это при том, что по большей части сезона у клуба играли все сильнейшие. Сейчас клуб Байлсмы располагается на 13 строчке Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В двух последних матчах «Сиэтл» проиграл «Далласу», суммарно пропустив от техасцев восемь шайб.

Травмированные игроки: В этом сезоне у «Сиэтла» меньше всего травмированных среди всех клубов лиги, и в предстоящей игре смогут сыграть все сильнейшие.

Общий тонус клуба: С «Ванкувером» будет упорная игра, которая вполне может закончиться победой гостей.

Статистика для ставок

На двоих клубы проиграли четыре последних матча

В двух из трех последних очных встреч фиксировался овертайм

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.14, на ничью — 4.26, на гостей — 3.04.

Прогноз: Гости вполне могут замахнуться на победу в предстоящем матче.

Альтернативный прогноз: Упорный хоккей с перспективой на овертайм неизбежен.

Ставка: П2 с коэффициентом 3.04.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.