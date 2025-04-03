Дополнительное времяРеал — Реал СосьедадОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе«Реал» — «Реал Сосьедад». Онлайн Илья Геркус«Грустно, что в "Зените" выходят 10 легионеров». Илья Геркус — о 22-м туре РПЛ, провальной игре «Локо» и непонимании происходящего в ЦСКА Ламин ЯмальЯмаль — в Химках, Черчесов вернулся в Казахстан, Синнеру продлили бан, чемпионат Гренады — на российских экранах
    Все новости спорта

    «Сиэтлу» по силам увезти победу из Ванкувера?

    Ванкувер — Сиэтл. Ставка (к. 3.04), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 03 апреля 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Ванкувер Кэнакс Прогнозы на Сиэтл Кракен
    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Сиэтл»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сиэтл»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 03 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ванкувер» — «Сиэтл», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Ванкувер»

    Турнирное положение: Невероятные психологические проблемы «Ванкувера» не позволили «касаткам» даже зацепиться за плей-офф. Отставание от «Сент-Луиса» уже почти критическое.

    Последние матчи: Виноват в этом сам «Ванкувер», поскольку проиграл огромное количество необязательных матчей, как например недавнюю игру против «Коламбуса» с шестью пропущенными шайбами.

    Травмированные игроки: Не сможет помочь «Ванкуверу» Джуулсен, страдающий из-за травмы паха.

    Общий тонус клуба: Даже в игре против «Сиэтла» хозяева вполне могут в очередной раз отдать матч сопренику, хотя до её старта они казались фаворитами.

    «Сиэтл»

    Турнирное положение: Удивительно слабая игра от «Сиэтла», и это при том, что по большей части сезона у клуба играли все сильнейшие. Сейчас клуб Байлсмы располагается на 13 строчке Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В двух последних матчах «Сиэтл» проиграл «Далласу», суммарно пропустив от техасцев восемь шайб.

    Травмированные игроки: В этом сезоне у «Сиэтла» меньше всего травмированных среди всех клубов лиги, и в предстоящей игре смогут сыграть все сильнейшие.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Общий тонус клуба: С «Ванкувером» будет упорная игра, которая вполне может закончиться победой гостей.

    Статистика для ставок

    • На двоих клубы проиграли четыре последних матча

    • В двух из трех последних очных встреч фиксировался овертайм

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.14, на ничью — 4.26, на гостей — 3.04.

    Прогноз: Гости вполне могут замахнуться на победу в предстоящем матче.

    Альтернативный прогноз: Упорный хоккей с перспективой на овертайм неизбежен.

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.04.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Монтгомери — Коллинз
  • Теннис
  • Сегодня в 01:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бостон — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Анисимова — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 02:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Атланта — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Милуоки — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Айлендерс — Тампа
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Мемфис — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чикаго — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  3.41
  • Прогноз на матч Юта — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Анахайм — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вегас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ванкувер — Сиэтл: прогноз и ставка за 3.04, статистика, коэффициенты матча 03.04.202505:30. «Сиэтлу» по силам увезти победу из Ванкувера?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры