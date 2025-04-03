В матче регулярного чемпионата «Оклахома» примет «Детройт». Игра пройдет в Оклахоме на «Пэйком Центр» 3 апреля. Начало встречи — в 04:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Оклахома» — «Детройт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оклахома»

Турнирная таблица: «Громобойцы» уверенно лидируют в Западной конференции и находятся на 1 месте турнирной таблицы. Команда одержала 63 победы и потерпела 12 поражений. Отметим, что «Оклахома» досрочно вышла в плей-офф.

Последние матчи: В рамках минувшего туре регулярного чемпионата «Оклахома» выиграла матч против «Чикаго» (145:117). В составе победителей результативностью отметился защитник Айзея Джо, который набрал 31 очко, совершил 2 подбора и отдал 1 передачу.

Не сыграют: На арену в следующей игре не выйдут сразу три защитника: у Алекса Дукаса мышечная травма, Никола Топич травмировал колено, а Арон Уиггинс повредил ахилл. Также не сыграет форвард Усман Дьенг (травма икры).

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: Громовержцы одержали подряд 10 уверенных побед. Из последних матчей победы — над «Индианой» (132:111), «Мемфисом» (125:104), «Сакраменто» (121:105) и «Лос-Анджелесом» (103:101).

«Детройт»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Детройт» занимает 5 место. Команда одержала 42 победы и потерпела 33 поражения.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Детройт» крупно уступил в гостях «лесным волкам» из Миннесоты (104:123). Но встреча запомнится далеко не убедительной победой хозяев. Скандал начался примерно за 8,5 минут до конца первой половины игры. Массовая драка между баскетболистами перекинулась на трибуны. После того, как судьи разняли участников конфликта, они отстранили 5 игроков и 2 тренеров. Также в этом матче зафиксировали наибольшее количество технических фолов (12) в НБА с марта 2005 года.

Не сыграют: С травмой ноги из строя команды выбыл защитник Джейден Иви. А у центрового Айзея Стюарта двухматчевая дисквалификация из-за участия в драке в матче между «Детройтом» и «Миннесотой».

Состояние команды: «Детройт» одержал три победы из пяти: были обыграны «Кливленд» (133:122), «Сан-Антонио» (122:96), «Нью-Орлеан» (136:130). А также проиграли «Далласу» (117:123).

Статистика для ставок

«Оклахома» лидер Западной Конференции и уже прошла в плей-офф

Игрока «Детройта» дисквалифицировали из-за потасовки в прошлом матче

В этом сезоне «Оклахома» в гостях выиграла у «Детройта» (113:107)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оклахома» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. На победу «Детройта» — 7.00.

ТБ 231.5 и ТМ 231.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Вероятнее всего, лидер Западной конференции из Оклахомы продолжит победную серию из 10 игр, несмотря на потерю трёх защитников и одного форварда. «Детройт» уже уступал «громовержцам» в этом сезоне, и на фоне скандала и проблем в команде они маловероятно смогут взять реванш.

Ставка: Фора «Оклахомы» (-15.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В прошлой очной встрече баскетболисты «Оклахомы» и «Детройта» забросили друг другу 220 очков.

Ставка: ТМ 231.5 с коэффициентом 1.90.