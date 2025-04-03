В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «УГМК-Арене» 3 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Ак Барс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Автомобилист»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат екатеринбуржцы завершили на 4-м месте в таблице Восточной конференции. С 89 очками на счету, команда обошла 5-й «Ак Барс» на 2 турнирных пункта.

Последние матчи: После 2-х побед на флажке регулярки «Автомобилист» крайне неудачно начал серию плей-офф, потерпев крупное домашнее поражение — 1:4. Тем не менее со второй попытки уральцам удалось справиться с гостями из Татарстана — 4:3.

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В выездном этапе соперничества команда Николая Заварухина одержала боевую победу во втором овертайме упорной игры — 2:3 ОТ, однако была уничтожена в следующем матче на «Татнефть-Арене» — 2:7.

Не сыграют: Кертис Волк.

Состояние команды: В масштабах текущей серии, как и по ходу всего сезона, «Автомобилист» переживает взлеты и падения, демонстрируя отсутствие последовательности в результатах.

Прогнозы и ставки на КХЛ

После проблемного начала плей-офф команда Николая Заварухина сменила курс противостояния с «Ак Барсом» в своем направлении, а затем допустила колоссальный провал на гостевом катке.

Зачастую тактическая модель «Автомобилиста» строится на энергичной атаке и силовых действиях. Вместе с тем екатеринбуржцы подтверждены резким спадам, теряя нити игры на фоне проблем в обороне.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: Казанцы финишировали в регулярке на 5-й строчке в таблице Восточной конференции. С 87 очками по итогам 68 матчей команда опередила 6-й «Авангард» по дополнительным показателям.

Последние матчи: Одержав две победы в заключительных матчах регулярного сезона, «Ак Барс» сохранил решительный настрой на старт серии плей-офф, добившись разгромной победы над «Автомобилистом» — 4:1.

В следующей гостевой встрече команда Анвара Гатиятулина потерпела поражение — 3:4, как и в первой игре при домашних трибунах — 2:3 ОТ. Однако второй попыткой в Казани «Ак Барс» распорядился должным образом — 7:2.

Не сыграют: Егор Бабенко, Никита Евсеев.

Состояние команды: Плей-офф кампанию с равным по силе и возможностям соперником команда Анвара Гатиятулина начала бодро, однако не смогла добиться скорого развития преимущества.

Тем не менее при родных трибунах «Ак Барс» попытался выправить ситуацию, и, сумев собраться в нужный момент, провел выдающийся матч, использовав все свои сильные атакующие качества.

В границах текущей серии «Ак Барс» показывает впечатляющее разнообразие идей в чужой зоне, стараюсь пользоваться любыми шансами перед воротами и диктовать собственные условия игры.

Статистика для ставок

В 3-х матчах в рамках этой серии «Ак Барс» забивал не менее 3 голов

В 3-х предыдущих личных встречах из 4-х был пробит тотал больше 4.5

В 4-х очных матчах на льду «Автомобилиста» из 5 последних «Ак Барс» забивал не менее 3 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 4.15, а победа «Ак Барса» — в 2.50.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

Прогноз: В большинстве личных встреч в этой серии «Ак Барс» успешно разбирался с обороной уральцев. Не всегда хорошая реализация казанцев обеспечивала результат, но команда Анвара Гатиятулина не намерена из-за этого сбавлять темп.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 за 2.15.

Прогноз: Градус борьбы в данном противостоянии становится выше. С учетом очевидной турнирной мотивации и важности успеха предстоящая встреча может вновь стать насыщенной в контексте результативности.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.47.