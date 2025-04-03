3 апреля в 1/2 финала Кубка Португалии по футболу сыграют «Спортинг» и «Риу Аве». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Риу Аве», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спортинг»

Турнирное положение: Лиссабонцы активно сражаются за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом «Спортинг» всего на 3 очка опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 27 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Лиссабонцы переиграли «Эштрелу» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Фамаликану» (3:1). При этом чуть ранее она переиграла еще и «Каса Пию» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Спортинг» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Лиссабонцы победили в 5 своих последних поединках. Да и настреляла команда 73 мяча в 27 поединках Примейры.

Матчи с «Риу Аве» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Спортинг» победил 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Лиссабонцы намерены соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

«Риу Аве»

Турнирное положение: «Риу Аве» ходит в середняках Примейры. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Риу Аве» на 6 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 45 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. «Риу Аве» уступил «Каса Пии» (1:2).

До того команда дала бой, но все же уступила «Бенфике» (2:3). Да и поединок с «Фамаликаном» завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Риу Аве» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Риу Аве» нынче находятся на некотором спаде. Команда уступила в трех матчах кряду.

При этом «Риу Аве» не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли всего 30 мячей в 27 матчах чемпионата Португалии.

А вот лиссабонцев команда не может победить уже 5 с половиной лет. Да и в нынешней диспозиции ей за счастье будет и ничья.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Риу Аве» постарается эффективно использовать контратаки.

Статистика для ставок

Лиссабонцы выиграли в 5 своих последних матчах

«Спортинг» в среднем пропускает реже гола за матч

«Риу Аве» уступил в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

Прогноз: Лиссабонцы окрылены последними успехами, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

«Риу Аве» крайне нестабилен, да и «Спортинг» потенциально способен еще прибавить в плане реализации.

Ставка: Фора «Спортинга» -2.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00