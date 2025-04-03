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    Сумеет ли «Спортинг» разгромить «Риу Аве»?

    Спортинг — Риу Аве. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок Португалии, 3 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Риу Аве»
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    Франсишку Тринкан
    3 апреля в 1/2 финала Кубка Португалии по футболу сыграют «Спортинг» и «Риу Аве». Начало игры — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Риу Аве», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примейра 07 Апреля 2025 года

    Спортинг

  • Лиссабон
    •  Спортинг 22:45 Брага

    Брага

  • Брага
    •

    «Спортинг»

    Турнирное положение: Лиссабонцы активно сражаются за чемпионский титул. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Спортинг» всего на 3 очка опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 27 матчах.

    Спортинг — Брага: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Лиссабонцы переиграли «Эштрелу» (3:0).

    До того команда нанесла поражение «Фамаликану» (3:1). При этом чуть ранее она переиграла еще и «Каса Пию» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Спортинг» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Лиссабонцы победили в 5 своих последних поединках. Да и настреляла команда 73 мяча в 27 поединках Примейры.

    Матчи с «Риу Аве» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Спортинг» победил 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Лиссабонцы намерены соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

    «Риу Аве»

    Турнирное положение: «Риу Аве» ходит в середняках Примейры. Ныне команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Риу Аве» на 6 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 45 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться очками. «Риу Аве» уступил «Каса Пии» (1:2).

    До того команда дала бой, но все же уступила «Бенфике» (2:3). Да и поединок с «Фамаликаном» завершился поражением (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Риу Аве» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Риу Аве» нынче находятся на некотором спаде. Команда уступила в трех матчах кряду.

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    При этом «Риу Аве» не преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли всего 30 мячей в 27 матчах чемпионата Португалии.

    А вот лиссабонцев команда не может победить уже 5 с половиной лет. Да и в нынешней диспозиции ей за счастье будет и ничья.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Риу Аве» постарается эффективно использовать контратаки.

    Статистика для ставок

    • Лиссабонцы выиграли в 5 своих последних матчах

    • «Спортинг» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Риу Аве» уступил в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 15.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

    Прогноз: Лиссабонцы окрылены последними успехами, так что наверняка будут максимально активны в атаке.

    «Риу Аве» крайне нестабилен, да и «Спортинг» потенциально способен еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Фора «Спортинга» -2.5 за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

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