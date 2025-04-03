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    «Авангард» закончит серию на льду действующего чемпиона?

    Металлург Мг — Авангард. Ставка (к. 2.03) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 3 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Авангард»
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    Михаил Гуляев
    В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Металлург Арене» 3 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Авангард», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 03 Апреля 2025 года

    Металлург Мг

  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Авангард

    Авангард

  • Омск
    •

    «Металлург» Мг

    Путь к плей-офф: В 68 матчах в рамках регулярного сезона «Металлург» Мг заработал 90 очков, с которыми закрепился на 3-й строчке в таблице Восточной конференции, минимум на 1 турнирный балл опередив основных конкурентов.

    Последние матчи: В статусе действующего чемпиона «Металлург» Мг начал серию с «Авангардом» с крупного поражения при родных трибунах — 1:4. С менее очевидной разницей уральцы уступили во второй домашней игре — 2:3 ОТ.

    Металлург Мг — Авангард: коэффициенты букмекеров

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    Ситуация, близкая к катастрофе, настигла команду Андрея Разина в овертайме третьей встречи, зафиксировав очередной провал — 1:2, но в игре под номером 4 «Магнитка» отсрочила ранний вылет, обеспечив волевую победу — 3:1.

    Не сыграют: Владислав Еременко.

    Состояние команды: В четвертом матче серии положение «Металлурга» Мг в моменте оказалось катастрофическим, но команда смогла проявить характер и зацепиться за результат.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Как и в предыдущих встречах с «Авангардом», южноуральцы столкнулись с проблемами атакующего содержания, временами действуя слишком прямолинейно и тем самым позволяя сопернику справиться с угрозами.

    В отдельных моментах «Металлург» Мг испытывал трудности с позиционной атакой и не имел достаточного движения, за счет которого можно было бы вскрыть плотную оборону омичей.

    «Авангард»

    Путь к плей-офф: В регулярном сезоне «Авангард» заработал 87 очков, разместившись на 6-м месте в таблице Восточной конференции и отстав от единственного конкурента — «Ак Барса» — по дополнительным показателям.

    Последние матчи: На финише регулярки «Авангард» набрал потрясающую форму и сумел доказать то же самое в начале кубковой серии с «Металлургом» Мг, добившись крупной победы — 4:1. Развить успех омичам удалось за счет менее яркого результата — 3:2 ОТ.

    Максимально комфортное преимущество в противостоянии команда Ги Буше обеспечила в третьей игре благодаря шайбе Владимира Ткачева в овертайме — 2:1 ОТ, однако вторую попытку при родных трибунах «Авангард» провалил, впервые в серии потерпев поражение — 1:3.

    Не сыграют: Сергей Бойков, Даниил Степанов.

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    • Состояние команды: «Авангард» демонстрирует уверенную и местами прагматичную игру, однако именно второй элемент подкачал омичей накануне, не позволив завершить серию всухую.

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    Тем не менее поражение на домашнем льду едва ли пошатнет тактически грамотную команду Ги Буше, которая использует недавнюю встречу в качестве возможности поработать над своими ошибками.

    Сильным качеством «Авангарда» по-прежнему остается структура атаки. В чужой зоне омичи хорошо двигают шайбу, а ведущие игроки атаки получают хорошую поддержку защитников, делая игру более объемной.

    Статистика для ставок

    • «Авангард» одержал 5 побед в 6 последних матчах

    • В 4-х играх из 7 последних с участием «Авангарда» была зафиксирована ничья в основное время

    • Только в одной встрече из 9 последних между этими командами был пробит тотал больше 4.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.33, ничья — в 4.05, а победа «Авангарда» — в 2.73.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 4.5 — за 2.06.

    Прогноз: Омский коллектив провел хороший четвертый матч, но допустил недочет в попытке сыграть на удержание. Тем не менее тактически «Авангард» по-прежнему во многом превосходит своего соперника.

    Ставка: «Авангард» победит в матче за 2.03.

    Прогноз: В предстоящей встрече обе команды предпочтут действовать максимально сдержанно и внимательно в своей зоне, дабы избежать ошибок, которые могут повлиять на развитие противостояния в рамках серии.

    Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.06.

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    Металлург Мг — Авангард: прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 03.04.202517:00. «Авангард» закончит серию на льду действующего чемпиона?
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