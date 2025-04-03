В пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Металлург Арене» 3 апреля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Авангард», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: В 68 матчах в рамках регулярного сезона «Металлург» Мг заработал 90 очков, с которыми закрепился на 3-й строчке в таблице Восточной конференции, минимум на 1 турнирный балл опередив основных конкурентов.

Последние матчи: В статусе действующего чемпиона «Металлург» Мг начал серию с «Авангардом» с крупного поражения при родных трибунах — 1:4. С менее очевидной разницей уральцы уступили во второй домашней игре — 2:3 ОТ.

Металлург Мг — Авангард: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.244.002.60Бонус$1500

Ситуация, близкая к катастрофе, настигла команду Андрея Разина в овертайме третьей встречи, зафиксировав очередной провал — 1:2, но в игре под номером 4 «Магнитка» отсрочила ранний вылет, обеспечив волевую победу — 3:1.

Не сыграют: Владислав Еременко.

Состояние команды: В четвертом матче серии положение «Металлурга» Мг в моменте оказалось катастрофическим, но команда смогла проявить характер и зацепиться за результат.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Как и в предыдущих встречах с «Авангардом», южноуральцы столкнулись с проблемами атакующего содержания, временами действуя слишком прямолинейно и тем самым позволяя сопернику справиться с угрозами.

В отдельных моментах «Металлург» Мг испытывал трудности с позиционной атакой и не имел достаточного движения, за счет которого можно было бы вскрыть плотную оборону омичей.

«Авангард»

Путь к плей-офф: В регулярном сезоне «Авангард» заработал 87 очков, разместившись на 6-м месте в таблице Восточной конференции и отстав от единственного конкурента — «Ак Барса» — по дополнительным показателям.

Последние матчи: На финише регулярки «Авангард» набрал потрясающую форму и сумел доказать то же самое в начале кубковой серии с «Металлургом» Мг, добившись крупной победы — 4:1. Развить успех омичам удалось за счет менее яркого результата — 3:2 ОТ.

Максимально комфортное преимущество в противостоянии команда Ги Буше обеспечила в третьей игре благодаря шайбе Владимира Ткачева в овертайме — 2:1 ОТ, однако вторую попытку при родных трибунах «Авангард» провалил, впервые в серии потерпев поражение — 1:3.

Не сыграют: Сергей Бойков, Даниил Степанов.

Состояние команды: «Авангард» демонстрирует уверенную и местами прагматичную игру, однако именно второй элемент подкачал омичей накануне, не позволив завершить серию всухую.

Тем не менее поражение на домашнем льду едва ли пошатнет тактически грамотную команду Ги Буше, которая использует недавнюю встречу в качестве возможности поработать над своими ошибками.

Сильным качеством «Авангарда» по-прежнему остается структура атаки. В чужой зоне омичи хорошо двигают шайбу, а ведущие игроки атаки получают хорошую поддержку защитников, делая игру более объемной.

Статистика для ставок

«Авангард» одержал 5 побед в 6 последних матчах

В 4-х играх из 7 последних с участием «Авангарда» была зафиксирована ничья в основное время

Только в одной встрече из 9 последних между этими командами был пробит тотал больше 4.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.33, ничья — в 4.05, а победа «Авангарда» — в 2.73.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 4.5 — за 2.06.

Прогноз: Омский коллектив провел хороший четвертый матч, но допустил недочет в попытке сыграть на удержание. Тем не менее тактически «Авангард» по-прежнему во многом превосходит своего соперника.

Ставка: «Авангард» победит в матче за 2.03.

Прогноз: В предстоящей встрече обе команды предпочтут действовать максимально сдержанно и внимательно в своей зоне, дабы избежать ошибок, которые могут повлиять на развитие противостояния в рамках серии.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.06.