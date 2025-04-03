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    Навоне возьмет реванш у Фучовича?

    Фучович — Навоне. Ставка (к. 2.47) и прогноз на турнир в Бухаресте 3 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фучович — Навоне
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    Мариано Навоне
    Венгр Мартон Фучович сыграет против аргентинца Мариано Навоне во втором круге турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фучович — Навоне, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Бухарест. Мужчины 03 Апреля 2025 года

    Мартон Фучович

  • Венгрия
    •  Мартон Фучович 12:30 Мариано Навоне

    Мариано Навоне

  • Аргентина
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    Фучович

    Мартон в первом раунде выиграл у Луки Нарди. Вопреки ожиданиям, он отдал итальянцу лишь четыре гейма — 6:3, 6:1.

    По всей видимости, венгерский теннисист действительно верит, что способен защитить титул в столице Румынии.

    Если что, это была первая в текущем сезоне победа Фучовича на уровне основной сетки ATP.

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Фучович проиграл хорвату Марину Чиличу во втором круге грунтового «челленджера» в Жироне.

    На турнире в Мурсии Мартон уступил в четвертьфинале испанцу Карлоса Табернеру.

    Навоне

    Мариано в стартовом матче выиграл у Ласло Джере, который ранее в этом сезоне стал победителем турнира в Сантьяго и дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе.

    Встреча, как и ожидалось, получилась нервной, но при этом аргентинец почти идеально провел решающий сет — 6:1, 4:6, 6:2.

    Навоне тоже успел уже поиграть на грунте в этом году. В феврале он дошел до четвертьфинала в Буэнос-Айресе и выиграл по одному матчу в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

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    Ну и, пожалуй, самое интересное: в прошлом году Навоне был соперником Фучовича в финале турнира в Бухаресте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 2.11, победу Навоне букмекеры предлагают за 1.72.

    Прогноз: в прошлогоднем финале Мартон выиграл у Мариано со счетом 6:4, 7:5. Вполне вероятно, что аргентинец и венгр снова проведут больше 20 геймов, но при этом совсем нет уверенности в том, что Фучович на этот раз обыграет упертого грунтовика из Южной Америки.

    Рекомендуемая ставка: победа Навоне + тотал геймов больше 19,5 за 2.47.

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    Фучович — Навоне: прогноз и ставка за 2.47, статистика, коэффициенты матча 03.04.202512:30. Навоне возьмет реванш у Фучовича?
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