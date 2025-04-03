Мартон Фучович
Мариано Навоне
Фучович
Мартон в первом раунде выиграл у Луки Нарди. Вопреки ожиданиям, он отдал итальянцу лишь четыре гейма — 6:3, 6:1.
По всей видимости, венгерский теннисист действительно верит, что способен защитить титул в столице Румынии.
Если что, это была первая в текущем сезоне победа Фучовича на уровне основной сетки ATP.
На прошлой неделе Фучович проиграл хорвату Марину Чиличу во втором круге грунтового «челленджера» в Жироне.
На турнире в Мурсии Мартон уступил в четвертьфинале испанцу Карлоса Табернеру.
Навоне
Мариано в стартовом матче выиграл у Ласло Джере, который ранее в этом сезоне стал победителем турнира в Сантьяго и дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе.
Встреча, как и ожидалось, получилась нервной, но при этом аргентинец почти идеально провел решающий сет — 6:1, 4:6, 6:2.
Навоне тоже успел уже поиграть на грунте в этом году. В феврале он дошел до четвертьфинала в Буэнос-Айресе и выиграл по одному матчу в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.
Ну и, пожалуй, самое интересное: в прошлом году Навоне был соперником Фучовича в финале турнира в Бухаресте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 2.11, победу Навоне букмекеры предлагают за 1.72.
Прогноз: в прошлогоднем финале Мартон выиграл у Мариано со счетом 6:4, 7:5. Вполне вероятно, что аргентинец и венгр снова проведут больше 20 геймов, но при этом совсем нет уверенности в том, что Фучович на этот раз обыграет упертого грунтовика из Южной Америки.
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Рекомендуемая ставка: победа Навоне + тотал геймов больше 19,5 за 2.47.