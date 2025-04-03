Венгр Мартон Фучович сыграет против аргентинца Мариано Навоне во втором круге турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фучович — Навоне, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фучович

Мартон в первом раунде выиграл у Луки Нарди. Вопреки ожиданиям, он отдал итальянцу лишь четыре гейма — 6:3, 6:1.

По всей видимости, венгерский теннисист действительно верит, что способен защитить титул в столице Румынии.

Если что, это была первая в текущем сезоне победа Фучовича на уровне основной сетки ATP.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе Фучович проиграл хорвату Марину Чиличу во втором круге грунтового «челленджера» в Жироне.

На турнире в Мурсии Мартон уступил в четвертьфинале испанцу Карлоса Табернеру.

Навоне

Мариано в стартовом матче выиграл у Ласло Джере, который ранее в этом сезоне стал победителем турнира в Сантьяго и дошел до полуфинала в Буэнос-Айресе.

Встреча, как и ожидалось, получилась нервной, но при этом аргентинец почти идеально провел решающий сет — 6:1, 4:6, 6:2.

Навоне тоже успел уже поиграть на грунте в этом году. В феврале он дошел до четвертьфинала в Буэнос-Айресе и выиграл по одному матчу в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

Ну и, пожалуй, самое интересное: в прошлом году Навоне был соперником Фучовича в финале турнира в Бухаресте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 2.11, победу Навоне букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: в прошлогоднем финале Мартон выиграл у Мариано со счетом 6:4, 7:5. Вполне вероятно, что аргентинец и венгр снова проведут больше 20 геймов, но при этом совсем нет уверенности в том, что Фучович на этот раз обыграет упертого грунтовика из Южной Америки.

Рекомендуемая ставка: победа Навоне + тотал геймов больше 19,5 за 2.47.