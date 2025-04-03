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    «Колорадо» разгромит «Чикаго» в гостях?

    Чикаго — Колорадо. Ставка (к. 1.97), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 03 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Колорадо»
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    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 03 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Колорадо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Сейчас «Чикаго» даже не в процессе перетсройки, поэтому оценивать итоги сезона с предпсоледнго места Запада — совсем плохая затея.

    Последние матчи: Три последних матча по сезону «Чикаго» безальтернативно проиграл, причем в каждом из них пропустил ровно по пять шайб.

    Травмированные игроки: В лазарете у «Чикаго» продолжают находиться Броссуа, Дикинсон и Вебер. Последний находит там номинально, поскольку не играет уже четыре года.

    Общий тонус клуба: Матч против мощного «Колорадо» закончится очередным разгромным поражением хозяев льда.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Последние дни «Колорадо» взял небольшую передышку, а с четвертой позиции Запада «лавины» вряд ли куда-то уже денутся.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Два последних матча «Колорадо» проиграл, но разница в итоговом счете была минимальная.

    Травмированные игроки: Предстоящую игру у «Колорадо» пропустят Кивиранта, Ландескуг, Мансон и Пулман.

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    Общий тонус клуба: С «Чикаго» гости порезвятся вдоволь, и постараются одержать победу с большим количеством заброшенных шайб в ворота соперника.

    Статистика для ставок

    • На двоих клубы проиграли пять последних матчей

    • «Чикаго» в каждом из трех последних проигранных матчей пропускал по пять шайб за игру

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 5.17, на ничью — 5.33, на гостей — 1.54.

    Прогноз: Хозяева не смогут ничего противопоставить машине под названием «Колорадо».

    Альтернативный прогноз: Оба клуба будут играть сугубо в атаку, поэтому можно предполагать «верховой» матч.

    Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 1.97.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.73.

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