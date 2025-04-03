«Чикаго»
Турнирное положение: Сейчас «Чикаго» даже не в процессе перетсройки, поэтому оценивать итоги сезона с предпсоледнго места Запада — совсем плохая затея.
Последние матчи: Три последних матча по сезону «Чикаго» безальтернативно проиграл, причем в каждом из них пропустил ровно по пять шайб.
Травмированные игроки: В лазарете у «Чикаго» продолжают находиться Броссуа, Дикинсон и Вебер. Последний находит там номинально, поскольку не играет уже четыре года.
Общий тонус клуба: Матч против мощного «Колорадо» закончится очередным разгромным поражением хозяев льда.
«Колорадо»
Турнирное положение: Последние дни «Колорадо» взял небольшую передышку, а с четвертой позиции Запада «лавины» вряд ли куда-то уже денутся.
Последние матчи: Два последних матча «Колорадо» проиграл, но разница в итоговом счете была минимальная.
Травмированные игроки: Предстоящую игру у «Колорадо» пропустят Кивиранта, Ландескуг, Мансон и Пулман.
Общий тонус клуба: С «Чикаго» гости порезвятся вдоволь, и постараются одержать победу с большим количеством заброшенных шайб в ворота соперника.
Статистика для ставок
- На двоих клубы проиграли пять последних матчей
- «Чикаго» в каждом из трех последних проигранных матчей пропускал по пять шайб за игру
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 5.17, на ничью — 5.33, на гостей — 1.54.
Прогноз: Хозяева не смогут ничего противопоставить машине под названием «Колорадо».
- 2.10СКА — Динамо Москва: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.90Торпедо — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.19Каролина — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Оба клуба будут играть сугубо в атаку, поэтому можно предполагать «верховой» матч.
Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 1.97.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.73.