В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 03 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Колорадо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Чикаго»

Турнирное положение: Сейчас «Чикаго» даже не в процессе перетсройки, поэтому оценивать итоги сезона с предпсоледнго места Запада — совсем плохая затея.

Последние матчи: Три последних матча по сезону «Чикаго» безальтернативно проиграл, причем в каждом из них пропустил ровно по пять шайб.

Травмированные игроки: В лазарете у «Чикаго» продолжают находиться Броссуа, Дикинсон и Вебер. Последний находит там номинально, поскольку не играет уже четыре года.

Общий тонус клуба: Матч против мощного «Колорадо» закончится очередным разгромным поражением хозяев льда.

«Колорадо»

Турнирное положение: Последние дни «Колорадо» взял небольшую передышку, а с четвертой позиции Запада «лавины» вряд ли куда-то уже денутся.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Два последних матча «Колорадо» проиграл, но разница в итоговом счете была минимальная.

Травмированные игроки: Предстоящую игру у «Колорадо» пропустят Кивиранта, Ландескуг, Мансон и Пулман.

Общий тонус клуба: С «Чикаго» гости порезвятся вдоволь, и постараются одержать победу с большим количеством заброшенных шайб в ворота соперника.

Статистика для ставок

На двоих клубы проиграли пять последних матчей

«Чикаго» в каждом из трех последних проигранных матчей пропускал по пять шайб за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 5.17, на ничью — 5.33, на гостей — 1.54.

Прогноз: Хозяева не смогут ничего противопоставить машине под названием «Колорадо».

Альтернативный прогноз: Оба клуба будут играть сугубо в атаку, поэтому можно предполагать «верховой» матч.

Ставка: Ф2 (-2) с коэффициентом 1.97.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.73.