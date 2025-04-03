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    О'Коннелл снова воспользуется проблемами Харри?

    Харри — О'Коннелл. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Бухаресте 3 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Харри — О'Коннелл
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    Николас Харри
    Чилиец Николас Харри сыграет против австралийца Кристофера О'Коннелла во втором круге турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Харри — О'Коннелл, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Бухарест. Мужчины 03 Апреля 2025 года

    Николас Джарри

  • Чили
    •  Николас Джарри 13:30 Christopher O'Connell

    Christopher O'Connell

  • Бухарест. Мужчины
    •

    Харри

    В этом сезоне Николас до сих пор провел лишь восемь матчей, в которых одержал три победы и потерпел пять поражений.

    Последний раз чилиец выходил на корт в конце февраля, когда проиграл аргентинцу Камило Уго Карабельи на старте домашнего турнира в Сантьяго.

    Главным разочарованием стало поражение Харри от Диего Шварцмана в Буэнос-Айресе. Для аргентинца это был последний турнир в карьере, перед которым он не играл почти полгода.

    Вполне вероятно, что Харри снова беспокоят проблемы со здоровьем, из-за которых он долгое время страдал в прошлом сезоне.

    Прогнозы на теннис

    В мае 2024-го Харри дошел до финала на «Мастерсе» в Риме, после чего до конца сезона выиграл лишь три матча.

    О'Коннелл

    Кристофер в первом круге выиграл у Душана Лайовича.

    Вопреки ожиданиям, австралийцу хватило двух сетов для победы над опытным сербским грунтовиком — 6:4, 6:3.

    В прошлом сезоне О'Коннелл не выиграл ни одного матча на грунте на уровне основной сетки ATP.

    Но, например, в 2023-м он провел на этом покрытии 20 матчей, в которых одержал 11 побед.

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    Также добавим, что в текущем сезоне О'Коннелл пока ни разу не проходил дальше второго круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Харри, и на О'Коннелла можно поставить за 1.92.

    Прогноз: сложно сказать, в какой форме сейчас чилиец, но есть подозрение, что он пока далек от своего оптимального игрового состояния. В прошлом году Николас проиграл австралийцу на US Open, и, скорее всего, в предстоящем матче он не сможет взять реванш.

    Рекомендуемая ставка: победа О'Коннелла за 1.92.

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    Харри — О'Коннелл: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 03.04.202513:30. О'Коннелл снова воспользуется проблемами Харри?
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