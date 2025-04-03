Николас Джарри
Christopher O'Connell
Харри
В этом сезоне Николас до сих пор провел лишь восемь матчей, в которых одержал три победы и потерпел пять поражений.
Последний раз чилиец выходил на корт в конце февраля, когда проиграл аргентинцу Камило Уго Карабельи на старте домашнего турнира в Сантьяго.
Главным разочарованием стало поражение Харри от Диего Шварцмана в Буэнос-Айресе. Для аргентинца это был последний турнир в карьере, перед которым он не играл почти полгода.
Вполне вероятно, что Харри снова беспокоят проблемы со здоровьем, из-за которых он долгое время страдал в прошлом сезоне.
В мае 2024-го Харри дошел до финала на «Мастерсе» в Риме, после чего до конца сезона выиграл лишь три матча.
О'Коннелл
Кристофер в первом круге выиграл у Душана Лайовича.
Вопреки ожиданиям, австралийцу хватило двух сетов для победы над опытным сербским грунтовиком — 6:4, 6:3.
В прошлом сезоне О'Коннелл не выиграл ни одного матча на грунте на уровне основной сетки ATP.
Но, например, в 2023-м он провел на этом покрытии 20 матчей, в которых одержал 11 побед.
Также добавим, что в текущем сезоне О'Коннелл пока ни разу не проходил дальше второго круга.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Харри, и на О'Коннелла можно поставить за 1.92.
Прогноз: сложно сказать, в какой форме сейчас чилиец, но есть подозрение, что он пока далек от своего оптимального игрового состояния. В прошлом году Николас проиграл австралийцу на US Open, и, скорее всего, в предстоящем матче он не сможет взять реванш.
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Рекомендуемая ставка: победа О'Коннелла за 1.92.