Чилиец Николас Харри сыграет против австралийца Кристофера О'Коннелла во втором круге турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Харри — О'Коннелл, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Харри

В этом сезоне Николас до сих пор провел лишь восемь матчей, в которых одержал три победы и потерпел пять поражений.

Последний раз чилиец выходил на корт в конце февраля, когда проиграл аргентинцу Камило Уго Карабельи на старте домашнего турнира в Сантьяго.

Главным разочарованием стало поражение Харри от Диего Шварцмана в Буэнос-Айресе. Для аргентинца это был последний турнир в карьере, перед которым он не играл почти полгода.

Вполне вероятно, что Харри снова беспокоят проблемы со здоровьем, из-за которых он долгое время страдал в прошлом сезоне.

Прогнозы на теннис

В мае 2024-го Харри дошел до финала на «Мастерсе» в Риме, после чего до конца сезона выиграл лишь три матча.

О'Коннелл

Кристофер в первом круге выиграл у Душана Лайовича.

Вопреки ожиданиям, австралийцу хватило двух сетов для победы над опытным сербским грунтовиком — 6:4, 6:3.

В прошлом сезоне О'Коннелл не выиграл ни одного матча на грунте на уровне основной сетки ATP.

Но, например, в 2023-м он провел на этом покрытии 20 матчей, в которых одержал 11 побед.

Также добавим, что в текущем сезоне О'Коннелл пока ни разу не проходил дальше второго круга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Харри, и на О'Коннелла можно поставить за 1.92.

Прогноз: сложно сказать, в какой форме сейчас чилиец, но есть подозрение, что он пока далек от своего оптимального игрового состояния. В прошлом году Николас проиграл австралийцу на US Open, и, скорее всего, в предстоящем матче он не сможет взять реванш.

Рекомендуемая ставка: победа О'Коннелла за 1.92.