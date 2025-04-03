Лос-Анджелес Клипперс
Нью-Орлеан
«Лос-Анджелес Клипперс»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 8 место, одержав 43 победы и потерпев 32 поражения.
Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл у «Орландо» (96:87). Форвард Паоло Банкеро набрла 26 очков, сделал 6 подборов и отдал 4 передачи.
Не сыграют: В лазарете «парусников» находится игрок Бен Симмонс, у него травма колена. Как и у Амира Коффи, его участие пока под вопросом. Не определён статус из-за травмы подколенного сухожилия и у Джордана Миллера. Все эти баскетболисты являются защитниками.
Состояние команды: В последних пяти матчах команда одержала три победы над «Бруклином» (132:100) и «Нью-Йорком» (126:113). «Клипперс» проиграл в играх с «Кливлендом» (122:127) и «Оклахомой» (101:103).
«Нью-Орлеан»
Турнирная таблица: В Западной конференции луизианцы занимают 14 место, одержав 21 победу и потерпев 54 поражения.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Нью-Орлеан» дома одержал победу в матче против «Шарлотт» (98:94).
Не сыграют: С травмой плеча из строя команды выбыли форварды Герберт Джонс и Трей Мерфи. С травмой лодыжки игру пропустит защитник Деджанте Маррей. Под вопросом участие защитника Джордана Хокинса, у него травма поясницы.
Состояние команды: В этом сезоне у «пеликанов» нестабильный результат, в пяти играх они смогли обыграть «Филадельфию» (112:99), но не смогли добиться успеха в матчах против «Голден Стэйт» (95:111), «Детройта» (130:136) и «Миннесоты» (93:134).
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл три битвы в пяти матчах
- «Нью-Орлеан» занимает 14 место в Западной конференции
- В начале этого сезона «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Нью-Орлеан» (116:113), но в последней встрече победу одержали «пеликаны» над «парусниками» (127:120)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. На победу «Нью-Орлеана» — 10.00.
ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.
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Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» в последних десяти играх регулярного чемпионата смогли остановить лишь лидеры Западной и Восточной конференций. Сейчас у «Нью-Орлеана» больше кадровых проблем. Поэтому несмотря на победу команды в прошлой очной встрече в этот раз «парусники могут взять реванш у луизианцев.
Ставка: Фора "Лос-Анджелес Клипперс" (-17.5) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: В прошлой очной встрече баскетболисты "Лос-Анджелес Клипперс" и "Нью-Орлеана" забросили друг другу 247 очков.
Ставка: ТБ 223.5 с коэффициентом 2.33.