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    «Лос-Анджелес Клипперс» возьмёт реванш у «Нью-Орлеана»?

    Лос-Анджелес Клипперс — Нью-Орлеан. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 3 апреля 2025 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис»
    В матче регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Клипперс» примет «Нью-Орлеан». Игра пройдет в Инглвуде на «Интуит Доум» 3 апреля. Начало встречи — в 05:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 03 Апреля 2025 года

    Лос-Анджелес Клипперс

  • НБА
    •  Лос-Анджелес Клипперс 05:30 Нью-Орлеан

    Нью-Орлеан

  • НБА
    •

    «Лос-Анджелес Клипперс»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс» занимает 8 место, одержав 43 победы и потерпев 32 поражения.

    Последние матчи: В рамках минувшего тура регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл у «Орландо» (96:87). Форвард Паоло Банкеро набрла 26 очков, сделал 6 подборов и отдал 4 передачи.

    Не сыграют: В лазарете «парусников» находится игрок Бен Симмонс, у него травма колена. Как и у Амира Коффи, его участие пока под вопросом. Не определён статус из-за травмы подколенного сухожилия и у Джордана Миллера. Все эти баскетболисты являются защитниками.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних пяти матчах команда одержала три победы над «Бруклином» (132:100) и «Нью-Йорком» (126:113). «Клипперс» проиграл в играх с «Кливлендом» (122:127) и «Оклахомой» (101:103).

    «Нью-Орлеан»

    Турнирная таблица: В Западной конференции луизианцы занимают 14 место, одержав 21 победу и потерпев 54 поражения.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Нью-Орлеан» дома одержал победу в матче против «Шарлотт» (98:94).

    Не сыграют: С травмой плеча из строя команды выбыли форварды Герберт Джонс и Трей Мерфи. С травмой лодыжки игру пропустит защитник Деджанте Маррей. Под вопросом участие защитника Джордана Хокинса, у него травма поясницы.

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    Состояние команды: В этом сезоне у «пеликанов» нестабильный результат, в пяти играх они смогли обыграть «Филадельфию» (112:99), но не смогли добиться успеха в матчах против «Голден Стэйт» (95:111), «Детройта» (130:136) и «Миннесоты» (93:134).

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес Клипперс» выиграл три битвы в пяти матчах

    • «Нью-Орлеан» занимает 14 место в Западной конференции

    • В начале этого сезона «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Нью-Орлеан» (116:113), но в последней встрече победу одержали «пеликаны» над «парусниками» (127:120)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Клипперс» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. На победу «Нью-Орлеана» — 10.00.

    ТБ 218.5 и ТМ 218.5 принимаются с коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: «Лос-Анджелес Клипперс» в последних десяти играх регулярного чемпионата смогли остановить лишь лидеры Западной и Восточной конференций. Сейчас у «Нью-Орлеана» больше кадровых проблем. Поэтому несмотря на победу команды в прошлой очной встрече в этот раз «парусники могут взять реванш у луизианцев.

    Ставка: Фора "Лос-Анджелес Клипперс" (-17.5) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: В прошлой очной встрече баскетболисты "Лос-Анджелес Клипперс" и "Нью-Орлеана" забросили друг другу 247 очков.

    Ставка: ТБ 223.5 с коэффициентом 2.33.

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    Лос-Анджелес Клипперс — Нью-Орлеан: прогноз и ставка за 1.90, статистика, коэффициенты матча 03.04.202505:30. «Лос-Анджелес Клипперс» возьмёт реванш у «Нью-Орлеана»?
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