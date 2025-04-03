«Бешикташ»
Турнирное положение: «Орлы» активно сражаются за попадание в топ-3. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.
При этом «Бешикташ» всего на 4 очка отстает от зоны Лиги Европы. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 27 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» переиграли «Галатасарай» (2:1).
До того команда потерпела поражение от «Истанбулспора» (1:3). При этом чуть ранее она уступила «Коньяспору» (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Бешикташ» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Орлы» до последней виктории уступили трижды к ряду. Да и настреляла команда всего 41 мяч в 27 поединках Суперлиги.
Матчи с «Гёзтепе» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Бешикташ» победил 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Орлы» намерены залететь в полуфинал Кубка Турции.
«Гёзтепе»
Турнирное положение: Измирцы сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Гёзтепе» на 9 зачетных баллов отстает от искомой 4 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. Измирцы не дали себя обыграть «Трабзонспор» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Эюпспором» (1:1). А вот поединок с «Сивасспором» завершился поражением (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Гёзтепе» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Измирцы нынче находятся на некотором спаде. Команда не побеждает 4 матча кряду.
При этом «Гёзтепе» вполне-себе преуспевает в плане реализации. Измирцы настреляли 45 мячей в 27 матчах чемпионата Турции.
В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы побороться за выход в полуфинал.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Измирцы постараются эффективно использовать контратаки.
Статистика для ставок
- «Орлы» до последней победы уступили 3 раза подряд
- «Бешикташ» в среднем пропускает аккурат гол за матч
- «Гёзтепе» не побеждал в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.95.
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Прогноз: «Орлы» окрылена последним успехом, так что наверняка сразу будут активны в атаке.
Измирцы не столь стабильны, да и «Бешикташ» потенциально способен прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Бешикташа» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25