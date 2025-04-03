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    «Орлы» молниеносно полетят в атаку

    Бешикташ — Гёзтепе. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 3 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Гёзтепе»
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    3 апреля в 1/4 финала плей-офф Кубка Турции по футболу сыграют «Бешикташ» и «Гёзтепе». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бешикташ» — «Гёзтепе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: «Орлы» активно сражаются за попадание в топ-3. На данный момент команда занимает 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Бешикташ» всего на 4 очка отстает от зоны Лиги Европы. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 27 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлы» переиграли «Галатасарай» (2:1).

    До того команда потерпела поражение от «Истанбулспора» (1:3). При этом чуть ранее она уступила «Коньяспору» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Бешикташ» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Орлы» до последней виктории уступили трижды к ряду. Да и настреляла команда всего 41 мяч в 27 поединках Суперлиги.

    Матчи с «Гёзтепе» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Бешикташ» победил 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Орлы» намерены залететь в полуфинал Кубка Турции.

    «Гёзтепе»

    Турнирное положение: Измирцы сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Гёзтепе» на 9 зачетных баллов отстает от искомой 4 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 35 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один пункт. Измирцы не дали себя обыграть «Трабзонспор» (1:1).

    До того команда подписала мировую с «Эюпспором» (1:1). А вот поединок с «Сивасспором» завершился поражением (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Гёзтепе» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Измирцы нынче находятся на некотором спаде. Команда не побеждает 4 матча кряду.

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    При этом «Гёзтепе» вполне-себе преуспевает в плане реализации. Измирцы настреляли 45 мячей в 27 матчах чемпионата Турции.

    В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы побороться за выход в полуфинал.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Измирцы постараются эффективно использовать контратаки.

    Статистика для ставок

    • «Орлы» до последней победы уступили 3 раза подряд

    • «Бешикташ» в среднем пропускает аккурат гол за матч

    • «Гёзтепе» не побеждал в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.95.

    Прогноз: «Орлы» окрылена последним успехом, так что наверняка сразу будут активны в атаке.

    Измирцы не столь стабильны, да и «Бешикташ» потенциально способен прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Бешикташа» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

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    Бешикташ — Гёзтепе: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 03.04.202520:30. «Орлы» молниеносно полетят в атаку
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