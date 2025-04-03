3 апреля в 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Лос-Анджелес» и «Интер Майами». Начало игры — в 06:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Интер Майами», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес» слабовато стартовал в чемпионате США. На данный момент команда занимает 8 место в турнирной таблице Западной конференции.

При этом «Лос-Анджелес» всего на один пункт отстает от топ-7. А вот в собственные ворота команда пропустила 9 мячей в 6 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Со счетом 2:3 она уступила «Сан Диего».

До того команда уверенно одолела «Спортинг» Канзас-Сити (2:0). При этом чуть ранее с минимальным счетом уступила «Остину».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Лос-Анджелес» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Лос-Анджелес» чередует успешные поединки с блеклыми. А вот настреляла команда 8 мячей в 6 поединках МЛС.

С «Интером Майами» команда пересекалась лишь трижды. В двух матчах победу праздновал «Лос-Анджелес», уступив всего лишь однажды.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команда намерена соорудить комфортный голевой задел перед выездным поединком.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Цапли» в МЛС стартовали выше всяких похвал. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

Причем «Интер Майами» в 5 матчах чемпионата набрал 13 очков. При этом в забила команда 11 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла разжиться тремя очками. «Интер Майами» одолел «Филадельфию Юнион» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Атланте» (2:1). Плюс поединок с «Кавальером» завершился уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Интер Майами» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Интер Майами» нынче находятся на подъеме. Команда победила в 7 своих последних матчах.

При этом «Интер Майами» не особо преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 11 мячей в 5 матчах чемпионата США.

А вот Лионель Месси пока отличился 2 мячами в 3 матчах чемпионата. Не блещет и его опытнейший партнер Луис Суарес, в активе которого гол и 4 голевые передачи в 5 матчах.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Месси с Суаресом явно устроят у ворот соперника настоящую круговерть.

Статистика для ставок

«Интер Майами» победил в 7 своих последних матчах

«Лос-Анджелес» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

«Интер Майами» в среднем забивает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совсем разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

Прогноз: «Интер Майами» имеет в своем составе блистательных атакующих исполнителей, так что наверняка будут активно нестись к воротам соперника.

«Лос-Анджелес» крайне нестабилен, да и «Интер Майами» потенциально способен прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Интера Майами» за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63