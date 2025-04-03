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    «Ливерпуль» дожал «Эвертон» и продолжает путь к титулу

    Важная победа команды Слота в принципиальном дерби

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    Игроки Ливерпуля празднуют гол
    «Ливерпуль» одержал важную победу в 246-м мерсисайдском дерби, сломив сопротивление «Эвертона» благодаря классному голу Диогу Жоты. Этот успех не только принёс команде Арне Слота очередные три очка, но и приблизил её к долгожданному чемпионству — теперь «красным» нужно всего 13 очков в оставшихся восьми матчах, чтобы официально вернуть трофей на «Энфилд».

    Хотя «Ливерпуль» контролировал игру с первых минут, «Эвертон» выстоял в первом тайме и даже создал несколько опасных моментов, заставив Келлехера и оборону хозяев понервничать. Но после перерыва команда Слота прибавила, и именно индивидуальное мастерство Жоты решило исход встречи.

    Опасный фол Тарковски и упущенные шансы «Эвертона»

    Первый тайм прошёл под знаком жёсткой борьбы и нереализованных моментов. Уже на 11-й минуте защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски оказался в центре скандала: он грубо сыграл против Алексиса Мак Аллистера, попав аргентинцу шипами по голени. Судья Сэм Баррот ограничился жёлтой карточкой, а VAR не стал исправлять его решение. Арне Слот был в шоке, а Мак Аллистер демонстративно показывал арбитру следы от бутс.

    Фол Тарковски
    gettyimages.com

    Несмотря на контроль мяча и давление, «Ливерпуль» не создавал по-настоящему голевых моментов. Лучший шанс до перерыва был у Салаха, но египтянин пробил головой прямо в руки Пикфорду после навеса Диаса.

    А вот «Эвертон» смог потревожить Келлехера. Бету, который навязал жёсткую борьбу ван Дейку и Конате, дважды оказывался на ударных позициях. Сначала он забил после передачи Тарковски, но оказался в офсайде. Затем, уже после ошибки ван Дейка, вышел один на один с Келлехером — и угодил в штангу. А под занавес тайма Карлос Алькарас с отличной позиции пробил мимо (головой, не форхендом).

    Жота снова на высоте

    После перерыва «Ливерпуль» взвинтил темп, и игра стала односторонней. Райан Гравенберх заставил Пикфорда вступить в игру после дальнего удара, а затем хозяева дожали «Эвертон».

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    На 57-й минуте Диогу Жота получил мяч после хитрой передачи пяткой от Диаса, красиво ушёл от Идриссы Гейе и Тарковски и хладнокровно отправил мяч мимо Пикфорда. Это был не только великолепный гол, но и важнейший момент — «Эвертон» был сломлен.

    Жота забивает гол в ворота Эвертона
    gettyimages.com

    Гости попытались организовать финальный штурм, но «Ливерпуль» уверенно довёл матч до победы. Салах мог удвоить преимущество, но его удар вновь потащил Пикфорд. В концовке Дарвин Нуньес даже заработал пенальти, но арбитр зафиксировал фол на Собослаи до этого.

    Титул уже близко, а «Эвертон» теряет шансы

    После финального свистка фанаты «Ливерпуля» заполнили трибуны красным дымом и явно уверены в том, что их команда совсем скоро заберёт титул. И действительно, при такой форме команды Слота никто не сомневается, что Премьер-лига вновь станет красной.

    Ливерпуль — Эвертон
    gettyimages.com

    «Эвертон» же упустил шанс зацепиться за очки. Бету был хорош, но реализация подвела. Тарковски избежал удаления, но это не помогло — его команда проиграла и осталась в нижней части таблицы.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» идёт за титулом, и с каждым матчем он становится всё ближе.

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