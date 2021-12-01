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    «Лисы» загрызут «Саутгемптон»?

    «Саутгемптон» — «Лестер». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, АПЛ, 1 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Лестер»
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    Джеймс Мэддисон
    «Саутгемптон» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 22:30 мск. «Саутгемптон» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Декабря 2021 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 22:30 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч Саутгемптон — Лестер

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
    •

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» в текущем сезоне особо не выделяется. В еврокубки попасть шансов мало, а вот за выживание, быть может, предстоит побороться.

    В минувшем туре «Саутгемптон» разгромно уступил «Ливерпулю» (4:0). Причем это поражение стало для «святых» второй подряд.

    Причем до того «святые» дважды подряд победили. Так что стабильностью в этом случае даже не пахнет!

    Все прогнозы на АПЛ

    Главной проблемой команды является слабая реализация. В 13 матчах «Саутгемптон» сумел забить только 11 раз.

    «Лестер»

    «Лисы» несколько забуксовали, но постепенно приходят в себя. Правда, пока команда пребывает на скромном 10 месте.

    Самой большой проблемой «Лестер» является слабая реализация. В 13 матчах «лисы» сумели отличиться всего 20 раз, и это, заметьте, при наличии в составе признанного бомбардира Джейми Варди.

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    • К слову, в минувшем туре «Лестер» уверенно переиграл «Уотфорд» (4:2). А на неделе команда еще обыграла польскую «Легию» (3:1) в Лиге Европы.

    Кроме Варди, в активе которого 9 забитых мячей, в составе команды стоит отметить Джеймса Мэддисона. Этот хавбек силен в подыгрыше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Саутгемптон» за 2.60, на ничью за 3.45, а на «Лестер» — за 2.75.

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    «Саутгемптон» традиционно неудачно играет с «лисами».

    «Лестер» данный отрезок сезона проводит блестяще, добыв две победы подряд.

    «Лестер» постепенно поднимается в привычную для себя группу лидеров. Наши прогноз и ставка — Победа «Лестера» с коэффициентом 2.75.

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    «Саутгемптон» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на футбол. «Лисы» загрызут «Саутгемптон»?
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