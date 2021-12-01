«Саутгемптон» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 22:30 мск. «Саутгемптон» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» в текущем сезоне особо не выделяется. В еврокубки попасть шансов мало, а вот за выживание, быть может, предстоит побороться.

В минувшем туре «Саутгемптон» разгромно уступил «Ливерпулю» (4:0). Причем это поражение стало для «святых» второй подряд.

Причем до того «святые» дважды подряд победили. Так что стабильностью в этом случае даже не пахнет!

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Главной проблемой команды является слабая реализация. В 13 матчах «Саутгемптон» сумел забить только 11 раз.

«Лестер»

«Лисы» несколько забуксовали, но постепенно приходят в себя. Правда, пока команда пребывает на скромном 10 месте.

Самой большой проблемой «Лестер» является слабая реализация. В 13 матчах «лисы» сумели отличиться всего 20 раз, и это, заметьте, при наличии в составе признанного бомбардира Джейми Варди.

К слову, в минувшем туре «Лестер» уверенно переиграл «Уотфорд» (4:2). А на неделе команда еще обыграла польскую «Легию» (3:1) в Лиге Европы.

Кроме Варди, в активе которого 9 забитых мячей, в составе команды стоит отметить Джеймса Мэддисона. Этот хавбек силен в подыгрыше.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Саутгемптон» за 2.60, на ничью за 3.45, а на «Лестер» — за 2.75.

«Саутгемптон» традиционно неудачно играет с «лисами».

«Лестер» данный отрезок сезона проводит блестяще , добыв две победы подряд.

«Лестер» постепенно поднимается в привычную для себя группу лидеров. Наши прогноз и ставка — Победа «Лестера» с коэффициентом 2.75.