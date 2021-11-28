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    Середняки Чемпионшипа не порадуют голами

    «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, чемпионат Англии, 28 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити»
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    «Шеффилд Юнайтед»
    «Шеффилд Юнайтед» на своей территории сыграет против «Бристоль Сити» в 20-м туре английского Чемпионшипа. Поединок пройдет 28 ноября и начнется в 15:30 по мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед», вылетевший в прошлом сезоне из АПЛ, в текущем первенстве первой лиги пока находится во второй части турнирки, имея на своем счету 23 балла.

    «Клики» за всю турнирную дистанцию чемпионата пока добыли шесть победных результатов, пять встреч свели вничью, а еще в восьми случаях уходили с поля поверженными.

    К данному поединка команда подходит после гостевого выигрыша над «Редингом» со счетом 1:0. Перед эти она имела 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой по два раза расписывала мировые и уступала.

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    Только 11 из 23 общих баллов «Шеффилд Юнайтед» в текущем первенстве заработал на своем поле, выиграв три раза при двух ничьих и четырех фиаско.

    «Бристоль Сити»

    «Бристоль Сити» набрал такое же количество баллов, как и предстоящий противник, но идет на две строки ниже из-за худших дополнительных показателей.

    «Зарянки» за последние восемь матчей чемпионата потерпели аж пять поражений. Еще в этот период они одну игру завершили мировых исходом и дважды победили.

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    • В минувшем туре «красно-белые» минимально дома одолели «Сток Сити» со счетом 1:0, тем самым прервав свою 3-матчевую безвыигрышную серия, в которой было два фиаско.

    На выезде «Бристоль Сити» в текущем первенстве заработал 12 баллов из 23 общих, победив четыре раза при пяти поражениях.

    В Чемпионшипе-2018/19 «Бристоль» дважды обыграл «Шеффилд Юнайтед» — 1:0 дома и 3:2 на выезде.

    Прогноз и ставка на «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 1.53.

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    На викторию «Бристоль Сити» дают — 6.35, ничья оценена — в 4.44.

    Обе команды имеют определенные проблемы в завершающей стадии, забивая в среднем по голу за игру. Поэтому в их очном противостоянии не стоит ожидать голевой феерии. В общем, здесь ставим на низ.

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. Середняки Чемпионшипа не порадуют голами
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