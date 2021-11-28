«Бетис» сыграет на своем поле против «Леванте» в рамках 15-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 28 ноября в Севилье, начало — в 16:00 мск. «Бетис» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» набрал 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги после 14-ти сыгранных матчей.

Команда Мануэля Пеллегрини перед паузой в середине месяца проиграла два матча подряд — сначала «Атлетико», а потом «Севилье».

Но, как оказалось, ситуация под контролем. В предыдущем туре «Бетис» разгромил на выезде «Эльче». А после этого спокойно выиграл на своем поле у «Ференцвароша» в рамках Лиги Европы.

В десяти матчах на своем поле в текущем сезоне «Бетис» потерпел только два поражения — это были матчи с мадридским «Реалом» и «Севильей».

«Леванте»

«Леванте» тем временем находится на последнем месте. В 14-ти матчах клуб из Валенсии набрал лишь семь очков.

«Леванте» до сих пор не выиграл ни одного матча в этом чемпионате. В психологическом плане это просто катастрофическая ситуация.

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При этом можно вспомнить, что «Леванте» играл вничью с «Реалом», «Атлетико» и очень крепким «Атлетиком».

«Леванте» потерпел пять поражений в семи гостевых матчах.

Прогноз и ставка

На «Бетис» в этом матче можно поставить за 1.67, ничью букмекеры предлагают за 4.15, а победу «Леванте» — за 5.05.

Гости будут сражаться, в этом нет никаких сомнений. «Леванте» оказался в непростой ситуации, и чем дальше, тем сложнее из нее выбраться.

Несмотря на то, что «Бетис» можно смело назвать фаворитом, на исход, пожалуй, лучше не ставить. В Испании любой аутсайдер может обыграть даже лидера.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.17.